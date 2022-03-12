F1沙特站赛场近郊遭轰炸 赛事将照常举行

（德国之声中文网）一级方程式沙特站赛场近郊遭到导弹攻击的隔日，位于吉达的赛道附近依旧可见天空中浓烟密布。经过激烈讨论后，沙特阿拉伯的一级方程式大奖赛组织方在周六上午做出如期举行赛事的决定。

国际汽车联盟（FIA）及F1周六共同发表声明称，沙特政府的安全保证是做出这一决定的原因。不久后，车手工会也表示愿意参加周日的第二站比赛。直至当地时间周六深夜2时30分，参赛各方才达成了协议。

本周五，导弹击中距离赛场不远处的F1主要赞助商阿美石油公司（Aramco）的油库，对赛车手造成巨大冲击。胡塞叛军周五对沙特境内的多个目标发动袭击，原因是沙特参与了也门战争。也门战争是由胡塞武装对也门政府所发起，并引发严重的人道主义灾难。

“昨天对F1而言是艰难的一天，也是令F1赛车手精疲力竭的一天。”F1大奖赛车手协会（GDPA）表示：“赛车手要保持全神贯注的状态，在看到事发地点的烟雾时抛开本能的担忧，这很困难。”

在周五的训练后，赛车手们花了四个多小时的讨论该如何继续下一步。期间，F1总裁多梅尼卡利（Stefano Domenicali）、F1赛车技术总监布朗（Ross Brawn）以及几个车队老板也出席讨论。GDPA表示，众人就“广泛的意见”进行交流。会上赛车手也被告知提前离开的可能后果。据报道，F1与沙特签订的10年合约共收取9亿美元的入场费。GPDA表示，在得到沙特最大限度提升安全措施的承诺后才形成了解决方案。但声明的措辞令人怀疑是否所有车手都支持这个决定。

天空电视台的专家评论员、一级方程式前赛车手拉尔夫·舒马赫（Ralf Schumacher）选择提前返国。他与另一名评论员鲁斯（Sascha Roos）在周六上午启程返回慕尼黑。该台让所有员工自行选择是否继续留在吉达。

FIA新任主席本·苏拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem）强调：“他们的目标是基础设施，不是平民，当然也不是赛道。” 他表示已经得到最高层的保证。“让我们继续比赛。”

美国政府及国务院谴责了胡塞叛军的袭击。“再次发动的袭击违反了国际人道主义法，挑起进一步的冲突进而破坏区域稳定。”美方也强调，没有任何理由可以合理化针对民用目标的攻击。

对一级方程式而言，此次的事件再次让合作伙伴的选择问题浮上台面。数周前，鉴于俄罗斯队乌克兰发动侵略，F1刚终止与俄罗斯大奖赛主办方的合同。其他大奖赛主办方如巴林、阿塞拜疆、中国或卡塔尔多年来也因为侵犯人权而受到诟病。

FIA和一级方程式在声明中表示，将对在吉达发生的事件进行讨论：“已经与参赛各方达成协议，在赛事期间以及未来会继续进行明确和公开的对话。”



（德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。