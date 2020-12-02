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由国际汽车联盟举办的最高等级的年度系列场地方程式赛车比赛。
F1的车手、制造商、组织者以及赛道都必须持有FIA超级驾驶执照。
传奇F1车王舒马赫之子、现年21岁的米克·舒马赫将在下个赛季加盟美国哈斯（Haas）车队。这样，他成为一级方程式赛车手的愿望终告实现。
一级方程式赛车“七冠王”汉密尔顿新冠检测呈阳性后，进入隔离。梅赛德斯车队将派替代人选参加本周末的萨基尔大奖赛。
特朗普担任美国总统期间，美台互动十分频繁，华盛顿先后十度宣布对台军售。美国在台协会（AIT）台北办事处处长郦英杰日前表示，台湾已是全世界公认的最大美国武器采购方。从1979年中美正式建交以来，美国一直依据《台湾关系法》向台湾出售防御性武器，其中不乏知名度极高的明星级战机。
台湾空军失联的F16战机目前仍未找到，与失事飞行员蒋正志同属空军第五联队26作战队的一名士官长周日晚间在军营内自杀。战友虽将其及时送医，但仍宣告不治。
一架F-16战机本周二晚进行飞行训练时突然失联。台湾国防部表示已经探得失联飞机黑匣子讯号，同时驳斥了所谓飞行员投诚降落厦门的说法，谴责中共网军散布假消息。此前，台湾空军司令熊厚基表示，飞机失联原因不排除产生错觉导致空间迷向。
一架F-16战机自花莲机场起飞不久后突然失联，目前依然在搜救中。台湾空军司令熊厚基对媒体表示，初步认为飞机机械故障可能性不大，花莲基地的F-16战机已经停飞特检。这并非是在台服役F-16战机首次发生意外。
起飞后仅10来分钟，这架F-16军机的雷达光点便已消失。目前搜救工作还在进行当中。
从1979年中美正式建交以来，美国一直依据《台湾关系法》向台湾出售防御性武器，其中不乏知名度极高的明星级战机。近年来，随着中国军事力量的壮大和台海关系的持续紧张，美国对台军售的种类也在发生变化，从象征性和实用性武器结合，转为致力于将台湾打造成“坚实堡垒”。
德国《经理人杂志》的一篇文章认为，在用国安法扼杀了香港的民主和法治后，中国的下一个目标可能是台湾。德国”明镜在线”关注了TikTok首席执行官凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）辞职的消息。
多家媒体报道称，台湾已签约向美国购买66架F16战斗机。观察家们认为，这宗对台武器交易必将使本已高度紧张的中美关系进一步恶化。
美国政府宣布若学生只有修习网络课程，不仅不得入境美国，在美国境内者也得出境。此举引起哈佛、加州大学等名校不满，寻求法律程序。
英国伦敦大学学院的工程师与伦敦大学医院 NHS 基金会信托的医生，以及宾士旗下的 F1 赛车引擎制造商，合作制造无需呼吸器即可将氧气输送到肺部的设备。这种称为连续正压呼吸器（CPAP）的设备目前已获医院采用，但供不应求。
新加坡航展在70个参展商退出后黯然开幕。在新冠病毒疫情爆发下，许多大展的厂商纷纷撤出；众多体育赛事暂停举办。西班牙巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）已宣布取消，而F1中国赛程也延后。东京奥运会受到影响吗?
传奇！—这话要是出自他自己口中，必定会带着他特有的那种奥地利腔。不消说，他完全清楚，自己就是一个传奇，赛车手传奇。
总共获得7次F1世界冠军，91次获分站赛第一，几乎刷新了每一项纪录：·舒马赫是当代最伟大的F1赛车手之一。在他50岁生日之际，让我们再来回顾一下他的传奇赛车生涯。
法国足球夺冠、汉密尔顿称霸一级方程式赛、平昌冬奥会甚至让人看到朝鲜半岛实现和解的曙光。这就是体育的魅力。
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