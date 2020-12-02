德语媒体:香港之后中国下一个目标可能是台湾

德国《经理人杂志》的一篇文章认为，在用国安法扼杀了香港的民主和法治后，中国的下一个目标可能是台湾。德国”明镜在线”关注了TikTok首席执行官凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）辞职的消息。