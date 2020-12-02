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F1一级方程式赛车

由国际汽车联盟举办的最高等级的年度系列场地方程式赛车比赛。

F1的车手、制造商、组织者以及赛道都必须持有FIA超级驾驶执照。

Mick Schumacher faehrt ab 2021 in der Formel 1 fuer das Team Haas. Archivfoto; FOTOMONTAGE:Ferrari-Teamchef Å_ber Mick Schumacher Wie koennten wir zu diesem Namen Nein sagen? In der Formel 3 kÅ mpft Mick Schumacher aktuell um den Titel. Kein Wunder, dass sein Name auch schon bei Formel-1-Teams kursiert. Auch Ferrari scheint nicht abgeneigt zu sein. Die Ferrari-Bosse koennen sich eine Zukunft von Mick Schumacher beim Traditionsrennstall bestens vorstellen und damit in die Fussstapfen seines Vaters Michael Schumacher treten. Ein Portraet,Bild von Michael Schumacher haengt in der Hall of Fame. Formel 1:GP von Oesterreich, Red Bull Ring Zeltweg,Spielberg,Saison 2017,am 09.07.2017.

有志者事竟成 舒马赫之子晋升F1赛车手 02.12.2020

传奇F1车王舒马赫之子、现年21岁的米克·舒马赫将在下个赛季加盟美国哈斯（Haas）车队。这样，他成为一级方程式赛车手的愿望终告实现。
Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - November 29, 2020 Mercedes' Lewis Hamilton celebrates after winning the race Pool via REUTERS/Tolga Bozoglu

F1世界冠军汉密尔顿新冠检测阳性 01.12.2020

一级方程式赛车“七冠王”汉密尔顿新冠检测呈阳性后，进入隔离。梅赛德斯车队将派替代人选参加本周末的萨基尔大奖赛。
Date: September 22, 2020 Description: Taiwan's F16 fighter jet stand by at the military base. Copyright: Ministry of National Defense, Taiwan(R.O.C.)

2020年美国对台军售总额创历史最高 30.11.2020

特朗普担任美国总统期间，美台互动十分频繁，华盛顿先后十度宣布对台军售。美国在台协会（AIT）台北办事处处长郦英杰日前表示，台湾已是全世界公认的最大美国武器采购方。从1979年中美正式建交以来，美国一直依据《台湾关系法》向台湾出售防御性武器，其中不乏知名度极高的明星级战机。
Date: September 22, 2020 Description: On September 22, Taiwan's F-16V fighter jet took flight in a drill which simulates its response to China's aircraft. Copyright: Ministry of National Defense, Taiwan(R.O.C.)

台空军失事飞行员战友自杀 官方称无关联 23.11.2020

台湾空军失联的F16战机目前仍未找到，与失事飞行员蒋正志同属空军第五联队26作战队的一名士官长周日晚间在军营内自杀。战友虽将其及时送医，但仍宣告不治。
Date: September 22, 2020 Description: Taiwan's F16 fighter jet stand by at the military base. Copyright: Ministry of National Defense, Taiwan(R.O.C.)

台湾失联F-16战机：已探得黑匣子讯号 飞行员生死未卜 19.11.2020

一架F-16战机本周二晚进行飞行训练时突然失联。台湾国防部表示已经探得失联飞机黑匣子讯号，同时驳斥了所谓飞行员投诚降落厦门的说法，谴责中共网军散布假消息。此前，台湾空军司令熊厚基表示，飞机失联原因不排除产生错觉导致空间迷向。
May 7, 2014 - An F-16 Fighting Falcon comes in for landing after completing a sortie at Kunsan Air Base, South Korea. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: StocktrekxImages stk108293m

台湾F-16飞行训练时失联 战机停飞特检 18.11.2020

一架F-16战机自花莲机场起飞不久后突然失联，目前依然在搜救中。台湾空军司令熊厚基对媒体表示，初步认为飞机机械故障可能性不大，花莲基地的F-16战机已经停飞特检。这并非是在台服役F-16战机首次发生意外。
Date: September 22, 2020 Description: Taiwan's F16 fighter jet stand by at the military base. Copyright: Ministry of National Defense, Taiwan(R.O.C.)

台湾一架F-16战机飞行训练时失踪 17.11.2020

起飞后仅10来分钟，这架F-16军机的雷达光点便已消失。目前搜救工作还在进行当中。
Date: September 22, 2020 Description: Taiwan's F16 fighter jet stand by at the military base. Copyright: Ministry of National Defense, Taiwan(R.O.C.)

那些年，台湾从美国采购的先进武器 27.10.2020

从1979年中美正式建交以来，美国一直依据《台湾关系法》向台湾出售防御性武器，其中不乏知名度极高的明星级战机。近年来，随着中国军事力量的壮大和台海关系的持续紧张，美国对台军售的种类也在发生变化，从象征性和实用性武器结合，转为致力于将台湾打造成“坚实堡垒”。

(171123) -- BEIJING, Nov. 23, 2017 () -- The PLA air force planes are seen conducting training exercises, Nov. 19, 2017. The PLA air force recently conducted a combat air patrol in the South China Sea and conducted training exercises after passing over the Bashi Channel and Miyako Strait. (/Chen Jie) (dhf) |

德语媒体:香港之后中国下一个目标可能是台湾 28.08.2020

德国《经理人杂志》的一篇文章认为，在用国安法扼杀了香港的民主和法治后，中国的下一个目标可能是台湾。德国”明镜在线”关注了TikTok首席执行官凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）辞职的消息。
TAIPEI, TAIWAN - AUGUST 6: Picture dated 02 October 1998 shows four types of Taiwan's second generation air force fleet, (from L to R), French-made Mirage 2000-5, locally-made IDF (Indigenous Defense Figher), E-2T early warning system and US-made F-16. Taiwan's air force authorities have asked nationalist pilots to impose self-restraint to avoid clashing with Chinese jets over the Taiwan Strait amid cross-strait military tensions. AFP PHOTO (Photo credit should read JAMES HUANG/AFP/Getty Images)

下订单！台湾签约购美66架F16战机 18.08.2020

多家媒体报道称，台湾已签约向美国购买66架F16战斗机。观察家们认为，这宗对台武器交易必将使本已高度紧张的中美关系进一步恶化。
20.05.2016 USA, BOSTON, 20.05.2016 Gelände der Harvard University in Boston / USA USA Boston 20 05 2016 Centre the Harvard University in Boston USA

抵制遣返国际学生 美多所大学控告政府 09.07.2020

美国政府宣布若学生只有修习网络课程，不仅不得入境美国，在美国境内者也得出境。此举引起哈佛、加州大学等名校不满，寻求法律程序。

制造新式呼吸机 F1赛车厂助力抗疫 18.04.2020

英国伦敦大学学院的工程师与伦敦大学医院 NHS 基金会信托的医生，以及宾士旗下的 F1 赛车引擎制造商，合作制造无需呼吸器即可将氧气输送到肺部的设备。这种称为连续正压呼吸器（CPAP）的设备目前已获医院采用，但供不应求。
Japan's Prime Minister Shinzo Abe attends the construction completion ceremony of the New National Stadium on December 15, 2019 in Tokyo, Japan. Tomohiro Ohsumi/Pool via REUTERS

国际活动相继取消或延期 东京奥运呢? 13.02.2020

新加坡航展在70个参展商退出后黯然开幕。在新冠病毒疫情爆发下，许多大展的厂商纷纷撤出；众多体育赛事暂停举办。西班牙巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）已宣布取消，而F1中国赛程也延后。东京奥运会受到影响吗?
ABD0002_20190521 - WIEN - ÖSTERREICH: ++ ARCHIVBILD ++ ZU APA0008 VOM 21.5.2019 - Niki Lauda während eines Interviews mit der APA am 05.02.1999 in Wien. Formel-1-Legende Niki Lauda ist tot. Der 70-jährige dreifache Formel-1-Weltmeister und Flug-Unternehmer sei am Montag, 20. Mai 2019, im Kreis seiner Familie friedlich entschlafen, teilte die Familie in der Nacht auf Dienstag mit. (ARCHIVBILD VOM 9.2.1999) - FOTO: APA/TECHT HANS KLAUS - 19990209_PD0410 |

一生不当失败者：尼基·劳达去世 21.05.2019

传奇！—这话要是出自他自己口中，必定会带着他特有的那种奥地利腔。不消说，他完全清楚，自己就是一个传奇，赛车手传奇。
Michael SCHUMACHER (GER), Mercedes GP Petronas, freut sich, Pressekonferenz am 30.08.2012 Formel 1, Grosser Preis von Belgien in Spa/Francorchamps vom 30.08. - 02.09.2012., Saison2012, | Verwendung weltweit

F1赛车传奇舒马赫50岁生日 02.01.2019

总共获得7次F1世界冠军，91次获分站赛第一，几乎刷新了每一项纪录：·舒马赫是当代最伟大的F1赛车手之一。在他50岁生日之际，让我们再来回顾一下他的传奇赛车生涯。

盘点体育大年2018 01.01.2019

法国足球夺冠、汉密尔顿称霸一级方程式赛、平昌冬奥会甚至让人看到朝鲜半岛实现和解的曙光。这就是体育的魅力。
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