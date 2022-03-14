F-35配德国空军 合适吗？

（德国之声中文网）任何试戴F-35战斗机飞行员头盔的人都应该计划两天的时间。必须对头部进行扫描，而且必须准确测量瞳孔之间的距离。一旦头盔得到精确调校，一个充满高科技的碳钎维头盔就戴在了飞行员的头上。无论白天还是黑夜，摄像机图像被实时传输到头盔显示器上，他可以看到他的飞机。而在头盔中的传感器的帮助下，他可以通过眼球的运动控制他飞机上的武器瞄准。

这个神奇的头盔价格超过40万美元。它是整个F-35的代表：超现代、昂贵和复杂。因为美国制造商洛克希德-马丁公司希望制造的不仅仅是一架战斗机，而是一台带有喷气推进装置的武装计算机，在空中与其他机器联网，处理数十万条信息。该算法只将当前与飞行员有关的内容送入头盔显示器。

"独霸群雄"

因此，F-35被认为是世界上最现代化的战斗机。但它适合德国联邦国防军吗？国防部长拉姆布莱希特(Christine Lambrecht 社民党人)不久前宣布，她希望购买35架F-35战斗机。它们将取代40多年前开始服役的"狂风"喷气式飞机，并在紧急情况下将美国核弹投射至目标。

智库机构--欧洲对外关系委员会的安全专家罗斯（Rafael Loss）说："有军事理由去选择F-35……如果你不得不将核弹运送到目标地，用隐形飞机比用不具备这种能力的飞机可以做得更好"，他告诉DW。"我们需要这种较低的雷达信号反射，以及从远距离探测和攻击目标的能力。而F-35能比目前市场上任何其他空战系统做得更好。"

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耗资数十亿

但这是有代价的。罗斯估计这35架战斗机将花费约40亿欧元。他说："当然，除此之外，还有运营成本，这是很可观的。"仅仅是德国军用机场为这批F-35所必须花费的改建费用就可能高达数亿欧元。

如果没有俄罗斯对乌克兰的侵略战争，这样的投资是难以想象的。但现在有钱了，德国政府想用1000亿欧元的特别基金来升级联邦国防军，而且为联邦国防军服务的新型核轰炸机也没有遇到什么值得一提的政治阻力。即使从绿党的队伍中也听不到什么批评的声音，绿党曾经由和平主义者创立，并从12月起与社民党和自民党一起联合执政。

左派反对核轰炸机

德国政界中，只有反对派左翼党明确表示不同意购置F-35的计划。联邦议院左翼议会党团国防政策发言人阿尔-戴拉米（Ali Al-Dailami）说："我们反对用能够携带核武器的新型战斗机武装联邦国防军……在紧急情况下必须由联邦国防军飞行员投掷美国核武器的这种核参与并没有创造安全，而是加剧了欧洲的核战风险。乌克兰战争的恐怖绝不能被滥用为螺旋上升式军备竞赛的借口"。

德国空军本身可以松口气了，能够在本十年结束前让继任者取代已经过时的"旋风"战机。德国空军视察员格哈茨（Ingo Gerhartz）中将指出，许多其他欧洲军队也选择了美国的这种战斗机。"它加强了我们与他们一起确保北约空域和保卫联盟的能力"。

英国、意大利、荷兰以及最近的芬兰和瑞士等国家正在支持F-35战斗机，这可能使它们在未来与德国进行防空合作时更加容易。

"另一方面，在法国，德国的这一决定让人大失所望"，巴黎法国国际关系学院（IFRI）的研究员莫里斯（Paul Maurice）说。"F-35在这里被看作是美国在北约内部力量的一个象征。在所有关于欧洲自治和主权的讲话之后，人们本来以为德国会更多地与欧洲的军备政策保持一致"。

毕竟，如果美国在安全政策方面选择退出，例如我们在特朗普执政时期看到的那样，会发生什么？"这可能发生在下任总统身上，但也可能发生在中期选举之后，"莫里斯说。他认为欧洲必须为这种情况做好准备，在安全问题上变得更加自主。"这需要十年、十五年的准备，所以现在就必须开始"。

FCAS处于搁浅的边缘？

在法国，人们担心随着德国购买F-35，法德西三国共同研发的未来空战系统（FCAS）可能会受到威胁。这个花费数十亿欧元的项目计划在2040年之前开发出一种最先进的欧洲战斗机，以取代法国和德国的台风战斗机（Eurofighter Typhoon）。据莫里斯说，巴黎方面目前正在问自己："德国到底还需要FCAS吗？或者说，F-35战斗机也许不是一个临时的解决方案，而是一个长期的解决方案？"。

柏林方面因此强调，F-35战机将只作为携带核武器的"旋风"战机的替代品，而不是用于其他任务。这些飞机都是由美国认证的，用于这一目的。近年来讨论的替代品，如老式的美国F-18战斗机或台风战斗机，在被考虑作为核弹载体之前，必须经过漫长的程序。德国国防部长还宣布再购买15架台风战斗机用于电子战，即雷达反制--这是用了欧洲生产的飞机。此外，德国防长拉姆布莱希特已经做出保证，仍有足够的资金来进一步推动FCAS的研发。这架飞机也可能变得更加现代化、更加复杂--而且非常昂贵。

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