F-16 vs 米格29：战斗机性能大比拼

（德国之声中文网）转弯时，数倍于体重的重力会将飞行员紧紧压在座椅上，要不是超人的体魄以及抗荷裤阻止血液过度流向下肢，飞行员通常會立即陷入昏迷状态。更何况这类战斗机的飞行时速很少会低于900公里。

德国联邦空军前飞行员维尔京（ Joachim Vergin）回想驾驶战斗机的感受时说到："飞机加速时的感觉非常震撼。"某种程度上，开飞机就像坐过山车，当然战斗机加速时产生的压力远非过山车可比。与此同时，飞行员还必须操控各类武器系统：开火，躲闪，防守等等。即便是在超音速状态下，飞行员也需随时做出生死攸关的正确决定。

高压引擎

目前，各国就是否应向乌克兰提供F-16 或米格29这类战斗机进行讨论。二战接近尾声时，战斗机首次被投入使用。战斗机喷射引擎的性能远远超过了同一时期的螺旋桨式飞机。

喷射引擎的工作原理是，空气从前方被吸入引擎进行压缩，然后注入并引爆燃油。德国博物馆的航空专家克鲁格博士（ Dr. Robert Kluge）表示，此时空气"以强大的力量"从引擎後端喷射而出，在跑道或空中产生巨大的推动力，加快飞机的飞行速度。

空中打击

战斗机可以攻击地面和空中的。对于空战，战斗机可以配置空对空导弹，并在飞行状态下击毁敌方飞机。柏林军事历史博物馆的自由工作人员、历史学家霍本（ Leonhard Houben）表示，对于地面目标，战斗机则可以配置空对地导弹，也可以配置简单的炸弹"以自由落体方式"投向地面目标。

技术性妥协

在设计制造战斗机时必须要权衡的问题包括：这款战斗机是否需满足空战需要？它是否应具备防御能力？

或者战斗机只需要对地面目标实施有效打击？

米格29战斗机就是出于特定需要而设计的：保卫华沙条约国边境免受北约战机的侵扰。

这款所谓的"截击机"1983年首次投入使用，其特点是起降快，能够在短时间内飞抵目标。米格29的构造决定了它在空战中表现得极其灵敏快捷：它甚至可以在短时间内在空中保持直立状态。不过，米格29早期机型为了减少重量，载油量较低，续航里程因此比较短。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



F-16：流水线上出来的多面手

现代战斗机的特点是同时具备多种功能。霍本表示，制造所谓的多功能战斗机更为经济实用，因为建造一次生产设备，就可以制造出大量战斗机。

F-16就是这种量产模式下出台的多面手。1970年代，美国研发出的这款成本较为低廉的全功能战斗机，专门销售给各伙伴国家。F-16也是當今世界上仍在服役的、數量最多的戰鬥機型。這款戰鬥機目前仍在美國境内生產，性能也在不斷完善中。

霍本表示，20年前生產的F-16從性能上講，大概相當於俄羅斯三到五年前生產的戰機。主要原因是，九十年代俄羅斯的戰鬥機研發一度陷入停滯，大量人才遠走高飛。

武器系統

除技術之外，戰鬥機的武器配備也至關重要。德國博物館的克魯格表示："沒有武器裝備的戰鬥機完全是一個空殼，如同一臺沒有雲梯的消防車。"同其他專家一樣，克魯格也認爲，如果向烏克蘭提供戰鬥機，那麽届時烏克蘭也將獲得相應的現代化武器配置。

而烏克蘭則可以藉助這些戰鬥機捍衛本國的領空。同防空導彈系統不同的是，戰鬥機要靈活機動得多，從而可以保衛更大面積的空域，而藉助空對空導彈，戰鬥機還可以攔截敵方導彈。

霍本認爲，俄烏之間基本上不大可能出現好萊塢大片裏的空戰場面，因爲現代化的戰鬥機都是以導彈攻擊遠程目標，近距離交鋒的可能性微乎其微。

同主戰坦克類似，現代化戰鬥機之間的角逐也是爭分奪秒，誰先開火，誰往往就是最後的贏家。現代的空對空導彈發射后，直到接近目標后才會開啓雷達，此時敵方往往已經沒有了躲閃的機會。這一點同好萊塢影片裏驚心動魄的高難度動作以及機槍掃射的場景大不相同。

飛行訓練耗時很長

當然，飛行員還是需要接受近距離空戰的訓練，他們必須能夠在極端條件下同時進行多項操作。有鑒於此，培養一名飛行員往往需要耗費很長時間。培養一名德國颱風戰鬥機的飛行員，大致需要五到六年時間， 耗資更高達五百萬歐元。

曾經的空軍飛行員維爾京表示，他首次單獨試飛，就遇上了引擎故障。儘管他當時也很害怕，但平日裏的艱苦訓練還是給了他沉著應對的膽量，最終駕駛飛機安全降落。

通常一名飛行員只會接受一種機型的培訓，更換機型還需再次接受漫長的培訓。維爾京從幻影轉駕旋風時，就接受了長達七個月的新培訓。

很多專家認爲，烏克蘭空軍也會面臨同樣的問題。北約戰鬥機的所有操控按鈕和説明書都是英文的，這對於習慣讀西里爾文字的烏克蘭飛行員來説，適應起來絕非易事。

戰鬥機的神話

在戰爭狀態下，戰鬥機的作用遠遠超過了它自身的技術裝備。克魯格就賦予了戰鬥機某種"神話"色彩，因爲同人相比，戰鬥機的活動空間是立體的。戰鬥機還是軍事實力的象徵，它的出現可以起到鼓舞士氣的作用。在一場戰爭的戰略部署方面，戰鬥機還是一個至關重要的的籌碼：有時只需擁有戰鬥機，就足以讓敵方不得不三思而後行。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。