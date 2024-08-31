F-16战机坠毁后 乌克兰空军司令被撤职

乌克兰从西方获得的F-16战机数量本来就很少，而其中一架又在不明情况下折损，甚至有消息指该战机是被爱国者防空系统击落的。这使得泽连斯基总统立刻采取行动，撤换了空军司令。

（德国之声中文网）在一架F-16战机坠毁之后，乌克兰空军领导层正在经历人事变动。据乌克兰武装部队总参谋部透露，奥列修克（Mykola Oleschtschuk）不再担任空军司令，克里沃诺日科（Anatolij Krywonoschko）暂时代理此职。

乌克兰总统泽连斯基在周五晚间的电视讲话中宣布了这一决定，但未说明具体原因。他同时强调，必须对军事指挥结构进行强化改革、保护武装部队。

被撤职的前空军司令奥列修克 图像来源: dpa

被撤职空军司令曾威胁议员

奥列修克在被解职之前不久还曾对一名女议员发出威胁，批评她助长俄罗斯的政治宣传攻势。这位议员此前质疑军方对于F-16坠毁原因给出的官方说法，并在社交平台X发帖指出，这架战机是由于军方协调沟通不畅而被己方爱国者防空导弹击落的。

西方战机为什么对乌克兰至关重要？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

乌克兰国防部长乌梅罗夫（Rustem Umjerow）在接受美国CNN电视台采访时表示，他目前不愿意对战机坠毁原因做任何的假设，相关调查工作仍在进行中。目前美国方面也加入了坠机事件调查。

周四，乌克兰军方证实，在周一（8月26日）抵御俄罗斯大规模无人机和导弹袭击的行动中，一架F-16战机坠毁，飞行员也遇难身亡。

（德新社、法新社）

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