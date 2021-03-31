EMA高级代表称AZ疫苗同脑血栓之间存在关联

（德国之声中文网）欧洲药品管理局（EMA）疫苗负责人卡瓦勒里（Marco Cavaleri）在接受意大利《信使报》（Il Messaggero）的采访时表示：“我认为我们现在可以确定，在（阿斯利康）疫苗和脑血栓之间存在关联。”

不过卡瓦勒里也强调，目前并不清楚阿斯利康疫苗如何在极罕见的情况下导致脑血栓形成的。欧洲药品管理局将从本周二（4月6日）至本周五（4月9日）对阿斯利康疫苗的数据进行审核。

卡瓦勒里在接受采访时说：“我们要试着搞清楚到底发生了什么。”他强调，欧洲药品管理局“要精确了解疫苗如何导致血栓形成”。卡瓦勒里表示，接种阿斯利康疫苗的年轻人当中发生脑血栓的个案数量“超过预期”。

到目前为止欧洲药品管理局一直认定阿斯利康疫苗安全有效并强调，施打这款疫苗的好处明显大于有可能出现的副作用。而且欧洲药品管理局表示，阿斯利康疫苗同血栓之间“可能”存在关联，但没有确凿的证据证明。阿斯利康制药公司也一直强调这款疫苗的安全性。

包括德国、法国和加拿大在内的多个国家开始限制使用施打阿斯利康疫苗。包括丹麦在内的一些国家则暂停使用这款疫苗。

目前德国只允许60岁以上的老年人接种阿斯利康疫苗。此前德国多家医院都不断上报接种该款疫苗后出现的脑血栓病例，发病率超过十万分之一，其中以中青年女性居多。

全世界范围总共出现几十例施打了阿斯利康疫苗之后，由于出现脑血栓导致死亡的病例。英国医药和健康产品管理局（MHRA）上周六（4月3日）对外表示，英国全国超过1800万人接种了阿斯利康疫苗，到目前为止只有30人出现血栓现象，其中7人因脑血栓死亡。

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欧洲药品管理局：尚未做出决定

欧洲药品管理局周二下午表示，该局下属的药品安全委员会尚未得出结论，对阿斯利康疫苗安全性的检测目前仍在进行当中。

欧洲药品管理局表示，对阿斯利康疫苗和脑血栓之间关联性的判断结论预计将于本周三或者周四做出且对外公布。

洪沙/达扬 (法新社、路透社)

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