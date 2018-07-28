EBV病毒引发癌症 疫苗研究获进展

（德国之声中文网）世界人口中有90%以上携带EBV病毒。只不过，人们通常并不知道。因为，这种病毒适应了人体，而人类免疫系统又能有效地加以控制。
然而，这种病毒也能让人罹患重病。除传染性单核白血球增多症外，EBV病毒也会引发癌症，比如，霍奇金淋巴瘤。多发性硬化症一类自身免疫疾病也能因这一病毒而趋严重。迄今，没有有效的接种预防手段，原因是，该病毒难以俘获。
朝接种前进了一步
德国癌病研究中心（DKFZ）的研究人员们宣布，他们在寻找EBV疫苗的进程中取得了关键性进展。
该研究机构在海德堡通报说，在老鼠身上所做的试验证实，这一新方法是有效的。迄今，关键的问题是，该病毒在其生命循环中经历两种不同阶段。至今的疫苗试验只指向其中的一个阶段，而该研究中心的专家们则同时关注两个生命阶段。
为验证这一新方法，专家们在老鼠身上试验带有抗基因的微粒。这些老鼠的骨髓被人类骨髓所替代，这样，它们就有了接近人类的那种免疫系统。经由这一处理，这些老鼠发展出一种特殊的免疫回应，并且不受EBV病毒的感染。
德国癌病研究中心表示，有了这一"突破"，进一步研发样本，并评估应用于人类的可能性。
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癌症：防患于未然
把握自己的命运
诊断出癌症总是那么的意外和沉重。事实上，近一半的癌症都可以避免，单单吸烟一项就是大约五分之一肿瘤的诱因。不仅是肺癌，吸烟也会导致许多其它类型的肿瘤。不过，吸烟虽然是患癌最常见的“自作自受”原因，却绝不是唯一的一个。
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癌症：防患于未然
肥胖可能是致命的
排在第二位的癌症诱因：肥胖。它会导致释放的胰岛素过高，从而增加罹患癌症的风险，特别是针对肾脏癌、胆囊癌和食道癌。肥胖的妇女因为脂肪组织生成的雌激素水平高，也更容易罹患子宫癌和乳腺癌。
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癌症：防患于未然
别做沙发土豆！
活动少的人更容易患癌。长期研究表明，运动预防肿瘤。身体活动可以降低胰岛素水平，避免发胖。这并不需要高强度的运动，散步或者骑自行车就能起作用。
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癌症：防患于未然
莫要贪杯
酒精可以致癌。它会诱发口腔、咽喉系统和食道系统的肿瘤。香烟和酒精的组合尤其危险，会使患癌的风险增加百倍。每天一杯葡萄酒是健康的，它有利于心血管系统。不过不要超过一杯。
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癌症：防患于未然
危险的红肉
红肉可能诱发肠癌。尽管具体原因尚且不详，但长期研究表明两者确有联系。其中牛肉尤其危险，猪肉好过牛肉，但也有其风险。这些肉让患癌的几率增加1.5倍。与此相反，吃鱼可以预防癌症。
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癌症：防患于未然
木炭烧烤中的风险
明火烤肉会产生多环芳烃等致癌物质。在动物体内，这些化学物质会诱发肿瘤，对人体的影响目前尚无定论。或许不是烧烤这种方式，而是吃肉本身就具有致癌性。
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癌症：防患于未然
避免垃圾食品
富含蔬菜、水果和纤维的饮食有助于预防癌症。不过长期研究发现，健康的饮食习惯对于患癌几率的影响与原先预想的要小：它只降低了百分之十的风险。
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癌症：防患于未然
太多阳光也不好
太阳光中的紫外线辐射可以影响并改变DNA。其结果是：皮肤癌。虽然防晒霜防止晒伤，但只要皮肤被晒黑，它就已经受到了太多的辐射。
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癌症：防患于未然
现代医学中的致癌因素
X射线损害基因组成。不过普通的X射线的辐射相对较低，而用计算机断层扫描（CT）就不同，因此CT应只在特别需要的时候做。不过核磁共振是无害的。另外，人们在坐飞机时受到的辐射同样致癌。
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癌症：防患于未然
感染导致癌症
人乳头瘤病毒可能导致宫颈癌；乙型和丙型肝炎病毒也可能引起细胞变种；幽门螺杆菌（如图）寄宿在胃里，可能诱发胃癌。针对很多病原体，人们都可以接种疫苗。
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癌症：防患于未然
利大于弊
避孕药虽然会轻微增加患乳腺癌的风险，但它同时降低了患卵巢癌的风险。总的来说，从预防癌症角度出发它们是利大于弊。
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癌症：防患于未然
最致命的诱因
尽管我们可以做很多，但仍然无法对癌症免疫，一半的癌症病因都是基因或者年老引起的。特别是头部肿瘤的形成往往不受外界影响。
作者: Brigitte Osterath/万方