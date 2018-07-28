EBV病毒引发癌症 疫苗研究获进展

（德国之声中文网）世界人口中有90%以上携带EBV病毒。只不过，人们通常并不知道。因为，这种病毒适应了人体，而人类免疫系统又能有效地加以控制。

然而，这种病毒也能让人罹患重病。除传染性单核白血球增多症外，EBV病毒也会引发癌症，比如，霍奇金淋巴瘤。多发性硬化症一类自身免疫疾病也能因这一病毒而趋严重。迄今，没有有效的接种预防手段，原因是，该病毒难以俘获。

朝接种前进了一步

德国癌病研究中心（DKFZ）的研究人员们宣布，他们在寻找EBV疫苗的进程中取得了关键性进展。

该研究机构在海德堡通报说，在老鼠身上所做的试验证实，这一新方法是有效的。迄今，关键的问题是，该病毒在其生命循环中经历两种不同阶段。至今的疫苗试验只指向其中的一个阶段，而该研究中心的专家们则同时关注两个生命阶段。

为验证这一新方法，专家们在老鼠身上试验带有抗基因的微粒。这些老鼠的骨髓被人类骨髓所替代，这样，它们就有了接近人类的那种免疫系统。经由这一处理，这些老鼠发展出一种特殊的免疫回应，并且不受EBV病毒的感染。

德国癌病研究中心表示，有了这一"突破"，进一步研发样本，并评估应用于人类的可能性。