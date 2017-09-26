Ebay告亚马逊“挖墙脚”

（德国之声中文网）电子商务竞争激烈，但竞争通常在合法的范畴展开。然而，根据提交给加利福尼亚州圣克拉拉市法院的一份诉讼状， Ebay开始与亚马逊对簿公堂。Ebay指责网上零售巨头亚马逊的员工，多年来利用其内部电子邮件系统将销售业绩极佳的卖家商户招揽到自己的销售平台。 Ebay要求法院禁止亚马逊的这种做法，并要求赔偿和罚款。

根据Ebay的诉讼，这是亚马逊广泛使用的"伎俩"。据称从2015年起。就有几十个亚马逊代表开设eBay账户，试图通过电子邮件系统动员"数以百计"的卖家到亚马逊的网络贸易平台上销售其产品。 Ebay在其起诉书中指出，这种"利用"是系统的和经过合谋的，目的就是损害Ebay。两家公司都严重依赖在其在线平台上销售商品的独立商家。

亚马逊拒绝对被易趣投诉一事表态



故意制造"烟幕"

Ebay的诉讼书称，亚马逊员工具有"战略"意识，并清楚他们的行为是被禁止的。因此，在招揽卖家时故意使用代码、缩写或者易名，使Ebay难以通过关键词找到他们。诉讼状称，公司名称故意用点或者横杠等标点符号如AMZ, A.M.Z.N. 或者 a-m-a-z-o-n的形式出现。为了避免留下蛛丝马迹，亚马逊挖空了心思。

在其它国家也使用同样伎俩

Ebay指出，不仅是美国的亚马逊员工，而且英国、法国、意大利、西班牙以及澳大利亚和新加坡的亚马逊代表也试图通过Ebay的内部电子邮件系统挖其卖家。亚马逊拒绝对被投诉一事进行表态。

美国《华尔街日报》本月初就对该事件进行了报道并援引圈内人士的话说，Ebay已经要求亚马逊停止这种做法。当时亚马逊的一位发言人向《华尔街日报》表示，将对这一指控进行调查。

李京慧/达扬 (德新社、美联社)