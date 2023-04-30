 DW Conflict Zone：如果北京攻台，欧盟的计划是什么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2023

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时政风云

DW Conflict Zone：如果北京攻台，欧盟的计划是什么？

在德国之声“冲突地带”（Conflict Zone）中，主持人Tim Sebastian采访了欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel），谈到了俄乌战争、中欧关系等一系列话题。以下是采访中谈到人权、中欧关系和台海局势的片段。

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Bildnummer: 56148780 Datum: 20.08.2011 Copyright: imago/imagebroker Auswärtiges Amt, Bundesadler, Berlin, Deutschland, Europa Gesellschaft xsp x0x 2011 quer am Amt Architektur außen Außenaufnahme Außenministerien Außenministerium Außenpolitik aussen Aussenaufnahme Aussenaufnahmen Aussenministerien Aussenministerium Aussenpolitik Auswärtiges Auswaertiges Bauwerk Bauwerke Behörde Behörden Behoerde Behoerden bei Berlin BRD Bundesadler Bundesministerin Bundesministerinnen Bundesrepublik Detail Details deutsch deutsche deutscher deutsches Deutschland draußen draussen europäisch europäische europäischer europäisches Europa europaeisch europaeische europaeischer europaeisches Gebäude Gebaeude gläsern gläserne gläserner gläsernes glaesern glaeserne glaeserner glaesernes Glasscheibe Glasscheiben Leute Mensch Menschen Ministerien Ministerium Person Personen Politik politisch politische politischer politisches Schrift Schriften Schriftzüge Schriftzuege Schriftzug Tag Tage Tageslicht tagsüber tagsueber Unschärfe Unschärfen Unschaerfe Unschaerfen unscharf unscharfe unscharfer unscharfes verschwommen verschwommene verschwommener verschwommenes

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