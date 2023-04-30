DW Conflict Zone：如果北京攻台，欧盟的计划是什么？

卢沙野质疑主权论令中欧关系再受“刺激”

中国驻法大使卢沙野在电视访谈中发表质疑前苏联国家主权的言论三天后，中国外交部发言人与该言论做了切割。中国驻法国大使馆也发表声明，定调卢沙野言论为“个人观点”，并下架稍早发布的访谈全文。这场风波虽然开始平息，但已令本来就不稳定的中欧关系再受“刺激”。