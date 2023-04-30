DW Conflict Zone：如果北京攻台，欧盟的计划是什么？

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在德国之声“冲突地带”（Conflict Zone）中，主持人Tim Sebastian采访了欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel），谈到了俄乌战争、中欧关系等一系列话题。以下是采访中谈到人权、中欧关系和台海局势的片段。
过去几年来，北京当局对香港民主运动的镇压，对新疆穆斯林少数民族人权的残暴践踏，以及俄乌战争爆发后中国的暧昧态度，都令欧中政治关系面临严重考验。在此背景下，应如何维系双边的经贸关系也引起了激烈的讨论。
中国驻法大使卢沙野在电视访谈中发表质疑前苏联国家主权的言论三天后，中国外交部发言人与该言论做了切割。中国驻法国大使馆也发表声明，定调卢沙野言论为“个人观点”，并下架稍早发布的访谈全文。这场风波虽然开始平息，但已令本来就不稳定的中欧关系再受“刺激”。
进入四月以来，欧委会主席冯德莱恩、法国总统马克龙以及德国外长贝尔伯克先后到访北京，几位政治家有关欧中政策的表态差异相当明显。显然，欧盟在对华政策上发出统一声音仍旧只是一个梦想而已。
就在德国外长贝尔博克访华前夕，德国外交部今天表示，以军事作为威胁反而有可能增加意外军事冲突的风险，并且提到台湾和中国的关系将会是德国外长此次访华的议题之一。另外，原订也在本周访问中国的欧盟高级代表博雷利则因为确诊新冠而必须延后行程。
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