DW调查：俄罗斯训练无人机猎杀乌克兰平民

（德国之声中文网）今年2月，俄罗斯无人机包围金德拉特（Kindrat）夫妇－柳博夫（Lyubov）和弗拉基米尔（Volodymyr）的家，并造成严重破坏。这些无人机撞击屋舍，它们毁损了车库的金属门，并毁坏金德拉特夫妇的车。59岁的Volodymyr回忆道，它们“嗡嗡嗡了一整天”。

从2023年秋天开始，俄罗斯无人机便开始攻击别里斯拉夫（Beryslav），这个小城市在乌克兰南部的赫尔松（Kherson）附近，位于聂伯河（Dnipro River）右侧。

DW记者分析上百件攻击事件，大部分都由乌克兰官方的Telegram所发布。从去年9月到今年7月，乌克兰官方统计，超过100起无人机攻击事件已经造成别里斯拉夫与周边城镇将近130位平民受伤，6人死亡。

除了深度的开放来源调查，DW调查团队还向数十名乌克兰官员、战事分析员、无人机专家、当地NGO还有无人机攻击生还者进行采訪。他们都共同指向一件事：俄罗斯军队可能正在使用无人机无差别地、系统性地攻击乌克兰平民。

DW调查：俄罗斯可能训练无人机“猎杀”乌克兰人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

两个NGO组织支持DW进行调查并协助分析资料。资讯弹性中心的“俄罗斯之眼计画”（Eyes on Russia Project）和乌克兰记忆档案（Mnemonic）都致力于揭发、纪录和保存违反人权行为和战争罪行。

受攻击下的别里斯拉夫

赫尔松（Kherson）地区在2022年3月被俄罗斯军队占领，同年秋天被乌克兰军队夺回。俄罗斯退回聂伯河的对岸，这个区域自从俄罗斯全面进攻后没几天就被占领了。

这些自2023年9月针对别里斯拉夫居民进行恐怖攻击的无人机被称为“第一人称视角”（First Person View），通常缩写为FPV无人机。

现在这种小型四轴飞行器在这场战争中扮演关键角色，它们的用途超越军事无人机，俄乌双方都在使用。当配备炸药时，FPV 无人机可以在飞行中投下小型炸弹或自行撞毁，进一步引爆目标，同时，无人机上头的摄像机还能为操作人员提供实时影像。

DW经调查锁定，针对别里斯拉夫平民的无人机袭击可能源自对岸的Kakhovka和Nova Kakhovka，俄罗斯在那里部署了军队 图像来源: DW

国际人道法律师乔达什（Wayne Jordash）表示，这类无人机是“高精准性的武器”，而且发生“意外事故和附带攻击”的可能性很低。拥有国王大律师荣誉称号的英国律师乔达什是全球权利合规协会（Global Rights Compliance）的主席，全球权利合规组织是一家专门关注国际人道法的非营利法律事务所。自从俄乌战争爆发，乔达什便持续给予乌克兰检察官法律上的建议。

在俄罗斯全面入侵乌克兰以前，FPV无人机在国际冲突中并没有扮演重要角色。然而，乔达什认为这并不会对国际法庭的起诉构成法律困难。

国际人道法规定军队在发动攻击以前，必须区分军事与平民目标。除此之外，他们需要尽可能降低平民的死伤。根据乔达什所说，严重违反这些原则的行为“将被归类为战争罪，无人机也不例外”。

针对平民的攻击性军事行为被视为战争罪。

现实生活中的 “电玩游戏”

根据目击者的说法，无人机从黎明到日落都包围著别里斯拉夫。金德拉特（Lyubov Kindrat）在无人机攻击之后和她的先生搬到乌克兰更安全的地方，她表示俄罗斯军队像是在玩电玩游戏一般操控无人机，但“是以真人为目标”。

其他生还者回忆被俄罗斯无人机“猎杀”的过程。DW记者在地理上重新定位并辨认出了别里斯拉夫地区7个因为无人机攻击造成平民伤亡的区域。

金德拉特夫妇仍然心有余悸：连蜜蜂的嗡嗡声都会让他们联想起此前的恐怖经历 图像来源: DW

至今，别里斯拉夫仍像一座鬼城。该城市原有的1万1千名居民超过9成已经逃离，留下来的大多是老人与残疾人士。伤亡的市民多为61岁以上的老人。

根据专家的说法，FPV无人机在电池耗尽或失去信号之前可以飞行15公里（大约10英哩）。考量到它们的平均飞行距离和射程，并考量它们通常在丢掷附载物后会返回操作者手里，DW记者能够缩小对岸俄罗斯控制的河岸范圍，因为攻击最有可能源自该河岸。

初步锁定的几支俄罗斯军队

由于俄罗斯军队持续在移动，我们不可能将所有发生在别里斯拉夫的无人机袭击事件归咎在单一个俄罗斯军队上。然而，DW记者识别出三个单位从2023年春天甚至是2022年底就一直在相关区域。

其中一个就是第10特殊任务旅队（10th Special Purpose Brigade），这是俄罗斯一个高机密的军事情报单位。今年6月，乌克兰当局针对这个旅的士兵使用无人机攻击平民启动了一项调查。除了这个案例以外，几乎没人知道他们的行动，只知道他们得到了无人机。

这是Telegram账户svoxydo_205 2发布内容的截屏：一架无人机刚刚扔下爆炸物，即将命中目标 图像来源: Screenshot Telegram: svoxydo_205 2

俄罗斯陆军第205摩托步兵旅（205th Motorized Rifle Brigade）似乎主要专注于攻击军事和民用车辆，不管是停放的还是正在移动，不管车上有无乘客。这些显示无人机释放弹药和炸弹的攻击影片在Telegram重复转发，主要由一位关注赫尔松地区的知名军事博主兼军人发布。DW记者能够由地理定位确定15次袭击来自这个步兵单位。

除了一段显示车辆被摧毁的影片以外，DW记者还发现了一名似乎代表第205 部队无人机操作员发布的一条疑似有罪的贴文，称“他们全部被摧毁了”，并谎称别里斯拉夫已经没有平民。根据律师乔达什的说法，这篇贴文内容“不只是貌似有罪，而是确确实实的战争罪。”乔达什说：“这个士兵没有做任何关于如何减少平民伤亡的评估 。实际上他认为任何个人都是合法的军事目标。”

一种新型态的无人机

第三支涉案部队叫BARS-33，这一个志愿团体又称马格洛夫营（Margelov Battalion），该名以苏联红军时期一位著名将军命名。

BARS-33 是为了支援正规部队而创立的，并于 2023 年 5 月部署到该地区。

巴修克在Telegram发布了这段视频 显示BARS-33使用Veles无人机进行袭击 左上角徽章是这个志愿军团的标志 图像来源: Screenshot | Telegram: Senator_Basyuk_702

创建的决定要追溯到俄罗斯在其占领的赫尔松地区的行政长官萨尔多（Vladimir Saldo）。直到今天，他与前克格勃特工巴修克（Konstantin Basyuk）仍然是主要支持者之一，后者现在也代表非法吞并的乌克兰赫尔松地区，担任莫斯科俄罗斯联邦委员会（Russian Federation Council）参议员。

2023年10月，萨尔多在Telegram上宣布BARS-33已经在战斗中测试了一种新的FPV无人机，它叫做“Veles”。BARS-33发布影片展示他们使用无人机攻击他们所谓的乌克兰军事基地。DW记者使用地图定位这些空袭行动，发现它们都将别里斯拉夫及其周围地区作为目标。

Veles是由一家叫做Aero-Hit的俄罗斯远东地区公司制造，根据公司纪录，幕后人物可以追溯至巴修克（Basyuk）。

今年6月，美国财政部对Aero-Hit公司实施制裁，宣称Veles无人机被俄罗斯军队用在赫尔松攻击乌克兰目标。同一月份，Aero-Hit公司CEO亚申科（Viktor Yatsenko）称BARS-33是Veles的“目标顾客”，补充说明运营商已经纪录“超过400次成功打击”。

面对DW的调查结果，该公司表示他们是“非军事公司，和国防部没有合作关系”。

巴修克（图上正中）的Telegram账号发布的照片：他和萨尔多（左）一起参观Aero-Hit工厂（2023年10月） 图像来源: Screenshot | Telegram: Senator_Basyuk/294

要证明到底是谁指挥并在别里斯拉夫发动袭击，以打击平民和基础设施这并不是一件容易的事。然而，这份调查指向了上述这三支俄罗斯武装力量。DW记者能证实，第10特殊任务旅队、第205摩托步兵旅和BARS-33都在别里斯拉夫地区执行过无人机任务。

而且，可以确定的是，俄罗斯正在赫尔松地区测试新款无人机。无人机攻击幸存者金德拉特（Kindrat）回忆：“他们用当地居民来测试。”DW记者采访的其他消息来源也不约而同指出，别里斯拉夫基本上被用来当作俄罗斯无人机操作员的练习基地，以提升他们的技巧。

DW记者联系了2个与本调查相关的Telegram频道管理者，并向上面提到的2位当地官员－萨尔多和巴修克以及BARS-33和俄罗斯国防部提出质询，没有得到任何回复。

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