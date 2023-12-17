DW记者探访缅甸: 叛军获民众支持

（德国之声中文网）这是一个周六的晚上，"钦邦保卫军"的年轻战士在山区基地一个帆布帐子里席地而坐，在烛光和手机的照明下吟诵着佛经。

这里是钦邦保卫军CDF-KKG第四营的指挥部。对反抗军中的佛教徒而言，周六是诵经时间。

该营队对抗缅甸军政府。近来数月，武装少数民族民兵发动反攻，军政府在全国各地失去领地。军政府在2021年的政变中上台，此后，军方与反抗组织之间的冲突一直未断。

第四营的基地位于钦邦北部山区，俯视相邻实皆省的城镇。山区厚密的森林为反抗军提供掩护，以躲避军方的飞机和无人机。

民族宗教团体共同对抗军政府

钦邦保卫军所在的地区，以钦族基督徒为主。但KKG这支队伍则有身份不同的成员，也包括缅族佛教徒。后者是缅甸最大的民族宗教群体。来自不同背景的战士捍卫着希望这个国家人人平等的共同理念。

23岁的辛布（Sin Bout）来自实皆省吉灵庙县的一个佛教家庭。2021年军事政变后，他离开大学，于2022年3月加入这支队伍。

周日，这里有基督徒的聚会。反抗军战士弹着吉他，唱着福音歌曲。

桑努（Sang Nu）是一位钦族基督徒，她离开了医学院加入了这支队伍。23岁的她向德国之声表示，她觉得自己掌握的医学知识在这里可能有用，特别是对武装力量里面的年轻女性成员。

桑努表示，在成长过程中，她经历过宗教信仰上的歧视。她说，佛教寺院成倍增长，新的基督教会则得不到许可。钦族这样的少数民族似乎也很难获得在政府工作的机会。

桑努说，她希望自己所来自的群体能拥有更大的独立权。但她也乐于与佛教徒在这支队伍里合作。

钦邦保卫军KKG里的基督徒成员

军政府试图利用缅甸多种宗教社会背景

自军政变后，军方试图利用缅甸社会多种宗教背景为自己赢得合法性。

联合国和平研究所一份报告称，军方领导人敏昂莱试图树立自己作为佛教保护者的形象，频繁与佛教领袖公开露面。

今年7月，首都内比都树立起世界最大的一尊坐佛像。

桑努表示，在第四营里，不同民族和宗教背景的战士之间没有紧张关系。"我们感觉就像一家人。我们的敌人就是军方。"

桑努说，他们目前面临更紧迫的事宜是缺少医疗物资和武器。不过她也提出，第四营有至少10%的成员是女性，但很少被送往前线。她说，女性除了在后方从事医护工作之外，还能贡献更多。

反抗力量得到当地民众支持

在钦邦保卫军KKG的山区基地下面的山谷里，距离军政府控制下的吉灵庙县不远，有一所过去的寄宿学校，如今这里迎来的不是学生，而是反抗军战士。

51岁的奥蒙（Austin Mon）曾是校长。他过去已经经历过两次反对军方的起义，分别是1988年和1996年。此后他一直支持民主运动，但自己并未参与。他的父母告诉他，太危险了。

如今他已有了自己的家庭，而这次冲突在他眼里成为最后一次为民主而战的机会。关闭学校后，他成为钦邦保卫军KKG这支武装力量的副统领。

奥蒙表示，他之前的学生里有五分之一加入了钦邦保卫军。这些年轻人来自不同的民族、宗教和经济背景。

"当我看见我过去的学生加入钦邦保卫军的时候，我感到骄傲。但他们上前线的时候，我又很焦虑，寝食难安。"

战争是和伤亡联系在一起的

尽管如此，他表示，自己将战斗到底。他说，革命不能耽误。

第四营的辛布也表示，战争不结束，他不会回家。"我想念家人和朋友。但我们别无选择。我们觉得义不容辞。"

他解释说，他理想中的缅甸是一个所有民族和宗教团体都能受到平等对待的国家，有言论自由，在经济上也有平等的机会。

他说，军政府从他们这一代人身上剥夺了这些权利。

在营地清凉的山风中，辛布演奏着吉他，唱着他所写的关于革命以及为自由缅甸而斗争的歌曲。

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