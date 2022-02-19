DW记者实地采访乌东前线小镇

墙外文摘：小花梅如何学习谷爱凌的“个人努力”？

有评论认为，百般苦难仍未尽的小花梅和集万千宠爱于一身的谷爱凌形成了中国女性命运的冰火两极。在各种构成谷爱凌成功的必要条件中，“个人努力”显然不是最稀缺的那一个。