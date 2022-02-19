DW记者实地采访乌东前线小镇

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乌克兰危机日益升级，生活在最前线的民众怎么说？在乌克兰东部的小镇斯塔尼齐亚卢甘西卡，德国之声记者走访了一家不久前被炮弹击中的幼儿园。
有评论认为，百般苦难仍未尽的小花梅和集万千宠爱于一身的谷爱凌形成了中国女性命运的冰火两极。在各种构成谷爱凌成功的必要条件中，“个人努力”显然不是最稀缺的那一个。
在以乌克兰危机为主题的慕尼黑安全会议上，乌总统泽连斯基表示，他的国家不该永远地充当西方和俄罗斯之间的缓冲带。英国首相警告道，如果西方国家不能履行支持乌克兰主权独立的承诺，将会造成全球性的破坏性后果，包括对于台湾。
俄羅斯總統普丁當地時間週一 (2月22日) 下令該國國防部派軍隊進入烏克蘭東部分離份子控制的地區進行維和。此前，普丁承認該地區領土為「獨立」，而此舉也遭到西方國家譴責，美國也率先對莫斯科實施制裁。
本週日，法國總統分別與俄羅斯和烏克蘭領導人通電話，試圖阻止俄羅斯入侵烏克蘭。與此同時，美國副總統哈里斯警告，歐洲確實有可能發生戰爭。
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