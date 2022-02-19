 DW记者实地采访乌东前线小镇 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.02.2022

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时政风云

DW记者实地采访乌东前线小镇

乌克兰危机日益升级，生活在最前线的民众怎么说？在乌克兰东部的小镇斯塔尼齐亚卢甘西卡，德国之声记者走访了一家不久前被炮弹击中的幼儿园。

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