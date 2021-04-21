 DW记者亲历欧冠决赛球场混乱 | 足坛体坛 | DW | 31.05.2022

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足坛体坛

DW记者亲历欧冠决赛球场混乱

5月28日晚在巴黎举行的欧洲冠军联赛决赛上，皇家马德里战胜利物浦，再获金杯。不过，当天的球场组织工作出现了很大的混乱，球迷们危险地挤在狭窄的通道里，到处都弥漫着催泪瓦斯的烟雾。

欧冠决赛的球迷组织工作出现了很大混乱

欧冠决赛的球迷组织工作出现了很大混乱

(德国之声中文网) 和大多数利物浦球迷一样，DW记者也是从火车站被引导到高速公路旁的一个狭窄的混凝土入口。而安保组织方花了两个小时才了解到情形的危险之处，并下令关闭这个入口。由于这一迟缓的反应，数千球迷没能准时进入球场，大片的看台被空置。欧足联连续两次因此推迟了开球时间，并对外宣称是因为"球迷迟到"。

一些球迷被迫在狭窄的通道中滞留了好几个小时。一名亲历者对德国之声记者说，在安保方决定关闭第一个检票口时，附近一些无票人员涌过来试图翻越围栏，造成了事件完全失控。另一名亲历现场的利物浦球迷克莱尔(Claire)和她70岁的父亲一同观看了比赛，她告诉德国之声："当我们排队时，气氛是欢快的。人群中不知道从哪里来的恐慌，人们奔跑着，催泪瓦斯击中了我们。我们被吓呆了，我们不得不跑开。有一个年轻的女孩，大概20岁出头，是一个皇马球迷，她惊惶地被她的伴侣拥抱和保护着。孩子们在哭泣，人们处于痛苦和完全混乱之中。任何人都可能在拥挤中受伤，因为人们在狭窄的空隙中奔跑躲避，越发加剧拥挤。我的第一个想法是 ：我爸爸还好吗？他有哮喘病，我可以听到他在挣扎。看到无辜的人受到这样的对待，我感到非常困惑和痛苦。"

组织方先是称推迟开球是因为球迷迟到，后来又改口称是出于安全原因

组织方先是称推迟开球是因为球迷迟到，后来又改口称是出于安全原因

痛苦的回忆

许多上了年纪的利物浦球迷，因此都回想起了1989年的英国希斯堡球场惨案，当时有97名利物浦球迷被拥挤致死。一名叫做斯图尔特(Stuart)的利物浦球迷对德国之声说："这是我们看的第一次欧冠决赛，也会是最后一次。我不得不说，我认为如果不是零星的冷静的利物浦球迷提醒其他人要冷静、记住当年的97名死者 ，事情可能会变得更加糟糕。"

组办方在球场东南12公里处还开辟了一处球迷公园，让没能买到票的球迷集体观赛。但据亲历者说，那里的防暴警察也有推搡球迷，还有一些法国当地小偷试图趁乱扒窃。

皇马最终1:0战胜了场面占优的利物浦，再夺冠军

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皇马球员也表示失望

除此之外，有关假票的传言也极大地迟滞了球迷入场。组织方为了查验假票，只向利物浦球迷集聚的看台区开设了一个入口。欧足联称，数千名购买了假票的球迷堵住了利物浦看台侧的通道。但是据亲历者巴特勒米(Barthulemy)称，他在该入口站了一个小时，"我只看到大约10个持有假票的人被警察逮捕。所有此时仍在体育场外的数百名、甚至数千名球迷都持有有效门票。当他们出示这些有效门票时，他们得到了催泪瓦斯作为回答。"

比赛还在进行的过程中，利物浦队的官方推特就表示，球队已经"正式要求对这些不可接受的问题的原因进行正式调查"。皇家马德里队的球员也对决赛当天的球迷组织工作表示了失望。

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