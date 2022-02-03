DW莫斯科分社遭关闭：政治人物及团体声援

（德国之声中文网）在俄罗斯决定关闭德国之声莫斯科分社，撤销其记者证，并考虑将DW定为一个履行外国代理人职能的外国媒体机构后，德国政治家和多个机构都为德国之声声援、辩护。

德国公共广播联盟（ARD）、德国电视二台（ZDF）和德国广播电台（Deutschlandradio）都谴责俄国关闭DW分社的行径，称其将新闻自由变成了谈判筹码。

ARD、ZDF和Deutschlandradio周四（2月3日）在一份联合声明中称：「为了施加政治压力，自由、独立的报道受到了极大的限制。这同时把新闻自由变成了谈判筹码，这让我们感到非常担忧。」

记者工会也对德国之声的同事表示支持。德国记者协会（DJV）敦促俄罗斯总统普京立即取消禁令并恢复记者证。

德国记者协会联邦主席弗兰克·余博阿尔（Frank Überall）表示，该协会期待德国政府对俄方的刁难行径发出「明确抗议」，指「德国联邦政府对德国之声及其员工负有责任。必须毫不迟疑地向莫斯科表明这一点」。

国际新闻协会（IPI）则称俄罗斯关闭德国之声莫斯科分社是对新闻自由的攻击。

呼吁肖尔茨在莫斯科提出关切

德国自由民主党(FDP) 议员兰布斯多夫(Alexander Graf Lambsdorff) 向德国之声表示，肖尔茨必须告诉克里姆林宫，自我封闭将损害俄罗斯。

「在我看来，所有这些都是过度反应，这显示俄罗斯政府有封闭的倾向，我认为总理的访问可能有助于表明这一点：俄罗斯不会因封闭而得到帮助。」他说：「俄罗斯需要与世界其他地区互动，这包括允许德国之声在俄罗斯工作。」

德国之声与RT非常不同

基民盟党主席梅尔茨（Friedrich Merz）严厉批评了关闭的行为，说今日俄罗斯（RT）和德国之声不能相比。他对德国之声说：「近年来，我们已经知道今日俄罗斯作为媒介，更像是一个宣传工具，而不是一个自由和独立的电视和电台，」他说，「俄罗斯不应该把这两家媒体画上等号。」

德国文化媒体办公室主任罗斯（Claudia Roth）也批评了俄国当局关闭德国之声分社的决定，并称DW和RT不能相提并论。

她说：「对德国之声在俄罗斯的禁令和关闭其在莫斯科的办事处是完全不可接受的。德国之声是个独立组织，德国政府不会对节目制作施加任何影响。因此，我敦促俄罗斯方面不要借RT的许可证问题作政治操弄。」

俄罗斯的辩护

与此同时，俄罗斯官员和亲克里姆林宫的媒体也则对关闭德国之声表示欢迎。俄罗斯参议员克里莫夫称（Andrei Klimov ）莫斯科的反应是「适当的」。

他告诉俄罗斯媒体Ekho Moskvy：「这是对德国方面不友好行为的回应措施」。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）声称，尽管允许俄罗斯记者留在德国，参加新闻活动并从该国进行报道，但德国不向RT德语电视台（RT DE）发放广播许可证，是对言论自由的攻击。

「情况非常清楚：一家俄罗斯媒体，我什至可以说是一家国际媒体，被禁止在德国广播。」佩斯科夫周四（3日）称「这无异于对言论自由的攻击」。

早前，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃批评欧洲安全与合作组织（OSCE）在德国监管机构做出决定后保持沉默，指责其未能站出来维护媒体自由。

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(法新社、路透社、美联社、国际文传电讯社)

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