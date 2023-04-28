DW授权民调：在德俄语群体如何看待俄乌战争？

（德国之声中文网）生活在德国的俄语人口中，40%的人认为俄罗斯是俄乌战争的罪魁祸首。这是德国之声授权民意研究所dimap 进行的一项民意调查的结果。调查对象则是来自俄罗斯及其他苏联前加盟共和国的母语为俄语的新移民。

生活在德国的俄语母语人口究竟有多少，对此问题说法不一。社会融合媒体服务中心的一项调查显示，2020年，生活在德国境内讲俄语的总人口大约为350万。他们大多来自俄罗斯、乌克兰或哈萨克斯坦。他们本人或至少父母一方是在上述国家出生的，不过，这一移民群体当中母语为俄语的则只占61%。

普京形象一落千丈

民调机构dimap为德国之声进行的问卷调查，则只聚焦于母语为俄语的人群。在2023年4月进行的这次民调中，大约三分之二的受访者表示，俄罗斯发动侵乌战争后，他们对普京的印象变得比以前糟糕。22%的受访者表示，战争爆发14个月以来，他们对俄罗斯总统普京的印象变得"更为负面"，超过40%的受访者则表示变得"极其负面"，持负面印象的总比例为65%。

迪特莫尔德市（ Detmold）俄罗斯德裔少数民族文化史博物馆文化部门负责人瓦尔肯丁（Edwin Warkentin）对德国之声表示："从我工作和业余时间接触到的这些人来看，他们从媒体和社媒上看到种种战争暴行后，感到非常气愤。"这也是人们对普京印象变坏的原因之一。瓦尔肯丁说："这些生活在德国的人，能够获取真实反映这些暴行的信息。这和那些生活在俄罗斯境内的人完全不同，他们只能获得官方宣传机器传播的信息。"

瓦尔肯丁还表示，那些具有后苏联时期移民背景的德国公民不会将普京和俄罗斯混为一谈。

问卷调查结果显示，相当大一部分在德俄语人口都对战争的发生感到担忧。回答"非常担忧"和"比较担忧"的占总数的大约80%。可能的原因之一是，大约五分之一的受访者都有亲友作为士兵被送上前线。不过，问卷调查结果中并没有显示这些亲友为哪一方作战。

在德国生活着大约350万来自俄罗斯和前苏联国家的移民。图为奥古斯堡一家专卖俄罗斯食品的超市。

年长者担忧程度最高

从年龄划分来看，四十岁以上的受访者担忧程度更高，年轻一代的担忧度则相对较低。瓦尔肯丁对此解释到："我认为这是一个明显的代际差异。四十岁以上的人大多已经成家立业，对未来的担忧当然要比年轻人更多一些。"

瓦尔肯丁本人就是九十年代作为德裔后代从哈萨克斯坦移民德国的。他表示，年龄较大的移民对原籍国仍有较强的认同感。因为他们大多在前苏联国家度过了青少年时代，在原籍国仍有很多的亲朋好友。所以战争对他们造成的冲击也就远比在德国出生长大的年轻一代移民更强。

大约45%的受访者认为，俄罗斯的侵乌战争也对德国人和俄罗斯人的关系造成了负面影响。其中18岁至39岁的受访者中，这一比例高达56%，六十岁以上的受访者当中，这一比例则只有31%。

多数人主张加强同俄罗斯的合作

在被问及德国应如何发展同两个交战国的关系时，多数受访者认为，德国应加强同俄罗斯的关系。持这一观点的占比为44%，而主张进一步支持乌克兰的人则占31%。

瓦尔肯丁认为，这一比例同德国社会的整体民意非常接近。他说："我认为，德国人原则上也希望同俄罗斯加强或恢复关系，当然是在不同的前提条件之下，比如更换政府或建立不同的政治制度。"

对于近三分之一的受访者主张进一步支援乌克兰，瓦尔肯丁感到非常欣慰。他说："2月24日战争爆发前，我完全想象不了这样的问卷结果。"他表示，这一结果充分说明了在德俄语人口对乌克兰的支持。

在德俄语人口中有半数能够想象，走上街头呼吁立即停战。大约17%的受访者可以想象去参加声援乌克兰的集会。而愿意参加声援俄罗斯集会的人则只有9%。愿意参加支持普京集会的人则更少，只有4%，而愿意参加反普京游行的人则有20%。

愿意参加终战游行

大多数受访者感到前景堪忧：近半数认为很难实现长久和平。对于哪一方最终会赢得战争，持对立观点者比例很接近，认为俄罗斯会赢的占11%，而认为乌克兰会赢的则占9%。大约五分之一的人认为冲突最终会通过外交途径得到解决。

瓦尔肯丁建议德国政界对这类民调和统计数据进行认真研读，只有这样，他们才能意识到，在德俄语群体是一个非常多元的社群，而其中多数人已经融入了德国社会。他表示："只有这样才能避免产生错误的印象，即德国的俄语社区可能对俄乌战争持不同的观点，甚至会陷入忠诚冲突。而忠诚冲突则具有引发所在国家社会动荡的潜在危险。"

瓦尔肯丁认为，德国之声授权dimap进行的问卷调查提供了"非常重要的信息"，即尽管在德俄语群体受战争的影响更大，但他们对俄乌战争的评判基本同德国社会相吻合。他表示："我认为，这样的问卷调查结果，会起到促进社会融合，缓解移民群体紧张关系的作用。"

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