DW健康资讯：跳舞、怪味与早饭

（德国之声中文网）世界文化处处有音乐，而我们常常想要跟着一起跳舞。音乐中究竟有什么力量，让我们不由自主地想要跟着旋律甩头、旋转、摇摆起来？

澳大利亚的科学家对我们大脑如何处理歌曲中的低频音（也就说我们平时说的低音）进行了研究。受试者分别听取高频和低频音调，而研究人员则观察记录大脑活动的脑电图。

通过脑电图可以看出，受试者的大脑活动似乎配合低音，并与之同步。一首歌曲的低音越多，受试者就越想跳舞。下次想要在聚会时更有气氛，最好选一首有很多低音的歌！

到底哪里来的恶臭？

一些人会闻到腐臭味--比如烧焦的头发、腐烂的垃圾或烟灰缸的味道，但别人都闻不到。这种闻到不存在气味现象的学名是"幽灵嗅"（phantosmia），可能给当事人的生活带来很大影响，比如影响其饮食习惯，或者导致在遇到真正的烧焦、腐烂气味等预警信号时难有觉察。

美国科学家们对7000多人的数据进行研究后发现，面对"幽灵嗅"的人比想象中要多。在超过40岁的人群中，每15人中就有一人存在该问题，其中女性所占比例是男性的2倍。

导致"幽灵嗅"最大的风险因素是健康状况不佳，其次是口腔干燥以及头部曾经受伤。另外，烟民患病几率也更大。尽管研究者现在还不清楚"幽灵嗅"是如何产生的，但他们相信，这可能与鼻子中过度活跃的嗅觉细胞有关。

感情不好，更易生病

无论是练瑜伽，还是节食减肥，你的生活方式都影响着你的肠道以及你的健康。而美国俄亥俄州的一项研究现实，感情关系中的敌对关系也会伤害肠道，导致所谓的"漏肠综合症"（Leaky Gut Syndrome）。

这种病症的特征是肠壁上出现小洞，导致细菌和毒素进入血液，并导致体内炎症和疾病。

研究者们询问已婚伴侣他们最常吵架的话题。答案是钱和父母。此后给这些伴侣们20分钟独处的时间，让他们就这些话题进行讨论。结果是那些对伴侣更怀有敌意的人，更易患上"漏肠综合征"，血液中的炎症指标也更多。这显示，伴侣关系中的压力更易致病。

锻炼前到底吃不吃东西？

起床后锻炼前，先吃早饭，有利于消化，甚至可以能让运动中消耗更多的卡路里，这是英国一项研究新近得出的结论。

在这项研究中，受试者在一小时的单车运动前被要求先吃一份燕麦牛奶早餐，之后测量了他们的血糖以及对碳水化合物的消耗量。

健身前可以吃一些健康无负担的食物以补充体力

研究者们得出结论：训练前吃早饭比空腹锻炼、之后再吃早饭要好。吃早饭后锻炼可以帮助燃烧更多卡路里、消耗更多碳水化合物，也有助于控制血糖--让当天第二餐后的血糖仍然保持很低。