 DW健康资讯：电子设备导致儿童行为异常 | 科技环境 | DW | 28.07.2018

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科技环境

DW健康资讯：电子设备导致儿童行为异常

电子设备有损儿童健康、长时间加班易患糖尿病、小扁豆降血糖——点击阅读本周德国之声健康资讯！

Symbolbild - Mädchen mit Tablet (Colourbox)

（德国之声中文网）

电子媒体损害幼儿健康？

电脑、智能手机和平板电脑可能导致2-6岁的儿童出现严重的行为异常，如过动症、注意力不集中。

这是德国莱比锡大学一项研究报告的结论。研究者对500余名儿童进行了多年的调查。每天使用电脑或手机的儿童，比不使用这些电子设备的儿童，更容易出现过动和注意力不集中的情况，与其他同龄人相处也出现更多问题。

研究者建议：3岁以下幼童不应接触任何电子媒体。3岁以上儿童每天在屏幕前的时间也不应超过30分钟。

Arbeitszeiten Müde Überarbeitung (Colourbox)

每周工作时间超过45小时的女性，患糖尿病的机率增加。

别加班过长！

每周工作时间超过45小时的女性，患糖尿病的机率增加。这是加拿大一项研究的结果。有趣的是，男性并未出现这一现象。

与每周工作35-40小时的女性相比，工作超过45小时女性患糖尿病的机率高出63%。研究者对7000余名雇员进行了为期12年的调查。

尽管研究者不清楚长时间工作与糖尿病风险的直接关连所在，但长期伏案工作的人应当时常站起来活动一下，注意健康饮食，定期作运动。

小扁豆降血糖

如果把半份土豆或米饭换成小扁豆，可以显著降低血糖，这是加拿大一项研究的结果。半份米饭换成小扁豆，可降低血糖20%。半份土豆换成小扁豆，可降低血糖35%。

小扁豆等豆科荚果可减缓淀粉中的糖分释放到血液中，由此降低血糖。豆科荚果中的特定成分也阻碍一些酶吸收糖分。

所以，时常在主食里加入小扁豆，可以自然地降血糖。味道也更好！

  • Mann schläft auf einer Couch (picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    糟糕的睡眠环境

    舒服的枕头和床垫，遮光、安静、不冷不热的环境，这些听起来像是老生常谈，然而实实在在对我们的睡眠很重要。如果赶上出门在外担心条件不允许，就提前做准备，比如随身携带舒服的眼罩、睡眠喷雾等。

  • Film TAXIDERMIA, Adel Stanczel, Gergely Trocsanyi, 2006. (picture-alliance/Everett Collection/Tartan)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    动得太少或太晚

    很多人都有这样的体会：如果一天没怎么动，晚上就睡不好。生命在于运动这句话，也适用于睡眠。不过要注意的是，最好避免在睡前两、三个小时做剧烈运动，否则容易兴奋、反而影响入睡，可以做一些拉伸或者散散步。

  • Syrien Nachtclub in Damaskus (Anwar Amro/AFP/Getty Images)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    太兴奋 自然睡不着

    K歌、热舞、狂欢、打牌，这些容易让人兴奋的活动都容易导致失眠。对于比较敏感的人，就连高声聊天、上网抢购都会“中招”。不过如果都戒掉，人生会不会少了不少乐趣？鱼和熊掌，自己抉择吧。

  • Deutschland Fulda - Finale der Deutschen Grillmeisterschaften (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    吃得太油腻

    吃得太多或者饥肠辘辘都不宜于睡眠。晚餐最好告别油腻、高脂肪，吃一些清淡好消化的食物。中国人爱喝的小米粥以及东西方人都爱吃的香蕉，也都是助眠好食物。

  • Symbolbild Alkoholkonsum (Colourbox)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    酒精

    虽然喝酒常会让人有睡意，然而酒精（特别是大量酒精）对睡眠质量有影响。很多人可能都有这种经历：醉酒后半夜醒来，再也睡不着或睡不好。此外，人体对酒精的耐受性会逐渐增加，所以开始喝一杯红酒就会犯困，然而过一阵后，同量的酒精可能就会失去这种催眠作用。

  • Symbolbild Kaffee Fairtrade Kaffeebohne (Fotolia)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    过多咖啡因

    咖啡提神而容易影响睡眠，这一点大家都知道。然而要注意的是，含咖啡因的可不仅是咖啡，红茶、绿茶、黑巧克力、可乐以及各种能量饮料都含咖啡因。如果对咖啡因比较敏感，也应该尽量少摄取。

  • Frau mit Smartphone (picture-alliance/PhotoAlto/F. Cirou)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    玩手机

    电子产品可以算得上是睡眠“杀手”。戒掉睡前玩手机，也避免把笔记本电脑带上床，看看是不是会更容易入睡。

  • Symbolbild - Schlafen vor dem Fernseher (picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    生活不规律

    生活不规律，就很难形成固定的生物钟，也会影响睡眠这个系统工程。这就像是每天跨越不同时区一样，自然容易产生睡眠问题。而有规律的作息则有助于体内褪黑素的分泌、更快入睡。

  • Schlaflosigkeit Kind (Fotolia/oocoskun)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    着急想要赶快睡着

    很多时候都是越想睡反而越睡不着。数羊、冥想、吃药、泡澡，统统不管用。平日的压力加上睡不着带来的焦虑，越发失眠。怎么办呢？试试忘记要睡个好觉这件事，不要把睡眠当任务。毕竟，生命除了睡觉（或者失眠），还有另外三分之二的时间。

    作者: 王凡


作者：Larissa Warneck

 

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