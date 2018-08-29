 DW健康资讯：如何预防糖尿病？ | 科技环境 | DW | 16.09.2018

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科技环境

DW健康资讯：如何预防糖尿病？

2017年，全球超过4.5亿人患有糖尿病。健康的生活方式可以帮助预防2型糖尿病。两项新研究结果告诉我们，如何进一步降低风险。

BdT Fettleibigkeit (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

如何预防糖尿病？

（德国之声中文网）虽然我们早就知道，缺乏睡眠和运动以及不良饮食蕴藏着患2型糖尿病的风险。但直到不久前，研究人员还不敢肯定，这三种因素中究竟哪一个会导致与糖尿病相关的葡萄糖不耐症。

通过在小鼠身上的研究试验，日本东邦大学医学研究生院的研究人员现在发现，只在一个夜晚睡眠不足，一次性缺觉6小时，就足以增加糖尿病的风险。

睡眠充足非常重要

睡眠不足的小鼠会血糖升高。此外，肝脏中的甘油三酯也增加。甘油三酯是与糖尿病相关的、典型的抗胰岛素脂肪。此外，睡眠不足也使负责肝脏代谢的肝酶发生变化。

研究结果表明，睡眠不足绝对是导致2型糖尿病的危险因素。因此，有患糖尿病风险的人能够保障良好和有规律的睡眠对预防糖尿病非常重要。

  • Mann schläft auf einer Couch (picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    糟糕的睡眠环境

    舒服的枕头和床垫，遮光、安静、不冷不热的环境，这些听起来像是老生常谈，然而实实在在对我们的睡眠很重要。如果赶上出门在外担心条件不允许，就提前做准备，比如随身携带舒服的眼罩、睡眠喷雾等。

  • Film TAXIDERMIA, Adel Stanczel, Gergely Trocsanyi, 2006. (picture-alliance/Everett Collection/Tartan)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    动得太少或太晚

    很多人都有这样的体会：如果一天没怎么动，晚上就睡不好。生命在于运动这句话，也适用于睡眠。不过要注意的是，最好避免在睡前两、三个小时做剧烈运动，否则容易兴奋、反而影响入睡，可以做一些拉伸或者散散步。

  • Syrien Nachtclub in Damaskus (Anwar Amro/AFP/Getty Images)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    太兴奋 自然睡不着

    K歌、热舞、狂欢、打牌，这些容易让人兴奋的活动都容易导致失眠。对于比较敏感的人，就连高声聊天、上网抢购都会“中招”。不过如果都戒掉，人生会不会少了不少乐趣？鱼和熊掌，自己抉择吧。

  • Deutschland Fulda - Finale der Deutschen Grillmeisterschaften (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    吃得太油腻

    吃得太多或者饥肠辘辘都不宜于睡眠。晚餐最好告别油腻、高脂肪，吃一些清淡好消化的食物。中国人爱喝的小米粥以及东西方人都爱吃的香蕉，也都是助眠好食物。

  • Symbolbild Alkoholkonsum (Colourbox)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    酒精

    虽然喝酒常会让人有睡意，然而酒精（特别是大量酒精）对睡眠质量有影响。很多人可能都有这种经历：醉酒后半夜醒来，再也睡不着或睡不好。此外，人体对酒精的耐受性会逐渐增加，所以开始喝一杯红酒就会犯困，然而过一阵后，同量的酒精可能就会失去这种催眠作用。

  • Symbolbild Kaffee Fairtrade Kaffeebohne (Fotolia)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    过多咖啡因

    咖啡提神而容易影响睡眠，这一点大家都知道。然而要注意的是，含咖啡因的可不仅是咖啡，红茶、绿茶、黑巧克力、可乐以及各种能量饮料都含咖啡因。如果对咖啡因比较敏感，也应该尽量少摄取。

  • Frau mit Smartphone (picture-alliance/PhotoAlto/F. Cirou)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    玩手机

    电子产品可以算得上是睡眠“杀手”。戒掉睡前玩手机，也避免把笔记本电脑带上床，看看是不是会更容易入睡。

  • Symbolbild - Schlafen vor dem Fernseher (picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    生活不规律

    生活不规律，就很难形成固定的生物钟，也会影响睡眠这个系统工程。这就像是每天跨越不同时区一样，自然容易产生睡眠问题。而有规律的作息则有助于体内褪黑素的分泌、更快入睡。

  • Schlaflosigkeit Kind (Fotolia/oocoskun)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    着急想要赶快睡着

    很多时候都是越想睡反而越睡不着。数羊、冥想、吃药、泡澡，统统不管用。平日的压力加上睡不着带来的焦虑，越发失眠。怎么办呢？试试忘记要睡个好觉这件事，不要把睡眠当任务。毕竟，生命除了睡觉（或者失眠），还有另外三分之二的时间。

    作者: 王凡


全麦面包降低患糖尿病的风险

在一项广泛的调查研究中，瑞典查尔姆斯理工大学和丹麦癌症协会研究中心的研究者对超过55000名没有糖尿病者的饮食习惯进行了研究。

研究参与者需列出他们每天吃的谷物类型，其中包括面包，谷物和燕麦片。 15年后，研究人员对这些受试者进行随访。

Gedeckter Frühstückstisch (Fotolia/kab-vision)

小麦或黑麦等全麦面包的人，可以降低其患糖尿病的危险

研究结果表明，那些每天吃五谷杂粮的人，患2型糖尿病的风险更小。

研究报告的主要作者兰德贝格（sagt Rikard Landberg）说："对五谷杂粮作用的研究结果很明确。在对全球不同人群进行的众多研究中，没有一个研究发现五谷杂粮对身体健康不利的情况。"

 

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