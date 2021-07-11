DW事实核查：新冠疫苗对Delta变异毒株是否有效？  

（德国之声中文网）在英国，迄今为止至少已有259名Delta变异毒株感染者死亡。

根据英国卫生部下属机构英格兰公共卫生局的最新数据，其中有116人完全接种了疫苗。鉴于此，网上现在有很多人提问：接种疫苗是否也能对抗Delta变异毒株？好消息是：接种疫苗确实可以提供保护。

为何施打两剂疫苗后仍有风险？

自疫苗推出至今的研究皆显示，到目前为止，没有任何一种获批的疫苗能百分之百保护人们免受冠状病毒感染。 特别是有前期病史的接种者仍有可能再度染疫，而且在最坏的情况下还可能死亡，不过发生的风险很低。尽管眼下染疫率重又上升，英国国内死亡率仍处于低位。

德国知名病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）上月在北德意志电台播客节目 "冠状病毒最新消息 "中说过："在一些案例中，接种过两剂疫苗的患者仍死亡。" 他解释说，一旦发生这样的情况，业界就必须仔细研究，当事人究竟因何死亡，以及如何诊断。死者中已接种者比例很高（承上所述，死亡率其实很低）可能与大约一半的人口已具完全免疫力有关。此外，数据显示，118名死者中有116人的年龄超过50岁。

亥姆霍兹（Helmholtz）感染研究中心科学家里泽（Peggy Riese）在接受德国之声采访时解释说："即使100%的人都接种疫苗，也总会有少数人死亡。“ 她强调，这并不意味着疫苗不安全，而只是无法提供百分之百的保护。

汉诺威医学院风湿病学和免疫学系教授贝伦斯（Georg Behrens）对德国之声表示，疫苗对部分人群的效果较差，例如服用免疫抑制剂或做过移植手术的人，因此仍可能染疫死亡。此外，接种效果在几个月后会减弱，"在不幸情况下，有些人仍可能罹患重疾。" 这位专家强调指出，疫苗确能起到很好的保护作用，但无法提供百分之百的保护。

一项模型研究结果推测，迄今为止，仅在英国，疫苗接种就防止了约720万例感染和2·7万例死亡。参与该项研究的科学家比勒尔（Paul Birrell）指出：“疫苗接种计划所预防的感染和死亡人数不仅高得惊人，而且，在疫苗接种计划的过程中按指数增长。”

完全接种能提供强有力保护

接受德国之声采访的专家们不怀疑疫苗对Delta变异毒株也有效。病毒学家韦伯（Weber）便指出："接种疫苗效果奇好"。他进一步解释说，接受两次施打并相应等待一段时间后，接种者的免疫力平均比通过感染而免疫者更高或至少相等。

科学研究结果支持专家们的观点。根据最近发表在科学刊物《自然》（ Nature）上的一项研究报告，BioNTech/辉瑞公司的两剂疫苗接种能有效保护人们免受Delta变异毒株的侵害。不过，来自以色列的新数据显示，疫苗对Delta的效力低于对新冠原始毒株的效力。

以色列卫生部在一份新闻稿中表示，针对Delta变体，BioNTech/辉瑞疫苗在完全预防感染方面的有效性降至64%，疫苗接种也 "只 "预防了64%的有症状病程。不过，尽管这样，该疫苗仍能使93%的严重感染者免于住院治疗。以色列卫生当局并未透明公开上述数据的统计方式。到目前为止，该部新闻办公室未对德国之声关于相关研究方法的提问给出详细些的信息。

《金融时报》针对以色列、加拿大、英格兰和苏格兰的比较显示，迄今发表的关于疫苗对Delta变异毒株保护力的研究报告存在巨大差异。

截至7月14日，全球Delta变异毒株感染统计

是否有必要打加强针？

汉诺威医学院的贝伦斯教授强调，重要的是要探讨以色列感染Delta变体患者是何时接种疫苗。以色列在去年12月开始进行第一批疫苗接种。他指出，随着时间延长，效果也会慢慢减弱，因此可能需要再补打一剂。

BioNTech/辉瑞疫苗的制造商在最近的一份新闻稿中也指出了这一点。为确保有效性，他们呼吁批准在接种第二剂疫苗的6个月后再施打一针。

来自英国的早期数据表明，BioNTech/辉瑞疫苗及阿斯利康疫苗在避免住院治疗的效果上略强于以色列的数据。根据英国公共卫生部的一项研究结果，BioNTech /辉瑞疫苗在第一次接种后便能预防感染Delta变异毒株后因重症入院，有效率达94%，接种第二剂后，有效率更升至96%；接种第一剂阿斯利康疫苗后，71%的人可避免出现重症入院，第二次接种后升至92%。

根据英国的另一项研究结果，这两款疫苗还能防止感染Delta变体后出现感染症状：BioNTech/辉瑞疫苗在第一次施打后的有效力为36%，第二针后的有效率升至88%；接种第一剂和第二剂阿斯利康疫苗后，防止出现染疫症状的有效率分别为30%和67%。

这些首批研究结果显示，Delta变异毒株原则上对疫苗的抵抗力更强，正因如此才更需要完全疫苗接种以获得更强力的保护。

还会出现更危险的变种吗？

当病毒偶然发生变异时就会出现变种。病毒学家韦伯表示，新变种可能会伴随人们很长时间，只有当绝大多数人都接种了疫苗，新变种才会不再出现。这位病毒学家不认为，疫苗接种后会突然完全失效。

Delta变种病毒造成西班牙的感染数字激增

专家贝伦斯指出，无法对是否会出现更危险的变种给出一个确切的概率，但不时会出现危险性较小的变异毒株。因此，接种疫苗是最好的保护，接种疫苗的人越多，群体免疫力便越强，染疫率就越小。

科学家里泽也证实了这一点。她还指出，相关情况无法精准预测。比如，冠状病毒比麻疹病毒更频繁变异，但比流感病毒的变异率低。整体而言，新冠病毒的变异既不是非常快，也不是异常慢。

需要新疫苗吗？

到目前为止，疫苗对所有令人忧虑的变异毒株都非常有效。科学家里泽说，如果他们的保护效果不再那么好，当然就必须加以改进，不过也无需操之过急。她表示："疫苗的研发没有那么快。如果每个季度都出现某个变异毒株，疫苗研发便无法跟上，甚至还可能会出现的情况是：针对某个变体研发的疫苗因为病毒再度变异，无法再派上用场。”

病毒学家韦伯则持不同看法。他认为应立即调整疫苗，只不过在新的批准之前必须进行大规模研究，而这需要时间，这是最大障碍。

制造商BioNTech/辉瑞公司表示，目前正开发一种专门针对Delta变体的疫苗。第一批临床试验将于8月启动。

柏林夏里特大学医院研究人员还认为，在新冠大流行期间必须定期评估新冠疫苗接种情况，必要时采取调整措施。专家在新闻稿中指出，目前，新冠正迅速变化，因全球范围感染者众多，病毒进化的速度也更快。

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