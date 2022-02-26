DW事实核查：俄罗斯攻打乌克兰的理由可信吗？

（德国之声中文网）俄罗斯军队已经对乌克兰发动了全面入侵。在俄军进攻前不久，俄罗斯总统普京在一次电视讲话中阐述了袭击的原因--在他看来，这是一种自卫行为。德国之声仔细审视了他所提到的主要理由。

北约部队是否正在向俄罗斯的边境推进？

普京提到"北约集团向东扩张，其军事基础设施正在向俄罗斯边境推进"的问题。他指出，北约"不断扩张。其战争机器正在行动，我重复，它正在逼近我们的边境"。

DW事实检查：误导

这一说法的正确之处在于：自苏联解体以来，已有14个东欧国家加入北约。其中四个国家与俄罗斯接壤。乌克兰也于2008年看到加入北约的前景，但具体计划却一直被搁置。正如德国总理肖尔茨2月中旬访问莫斯科时强调的那样，在可预见的未来，乌克兰加入北约并不在议程之上。

北约也确实在其东欧成员国做了后勤准备，还为快速增援部队准备了机场。然而，事实是，北约是在2014年之后这样做的，以回应俄罗斯违反国际法吞并克里米亚的行为。

北约继续尊重1997年的北约-俄罗斯基本协议，该协议规定北约不在新成员国的领土上长期驻扎大量作战部队。为了应对东西方关系的恶化，北约于2016年开始在波罗的海国家和波兰部署了四个营级战斗群。然而，这些总兵力为5000人的战斗群根本无法对俄罗斯构成现实的威胁。据外界估计，俄罗斯目前拥有85万现役士兵。

在北约框架之外，个别北约成员国也会进行双边合作。莫斯科一直对美国在欧洲部署"宙斯盾"陆基导弹防御系统表示担忧。罗马尼亚已经启动了这一反导系统；波兰也即将投入使用。该系统最初是为军舰而研发的。而且，"宙斯盾"还可以发射在短时间内能触及俄罗斯的巡航导弹，前联邦国防军上校里希特（Wolfgang Richter）在接受德国之声采访时如是介绍。

然而，目前在柏林科学与政治基金会（SWP）就职的里希特认为，这不是一个无法解决的问题："可以通过具体的验证来解决"。 换句话说，可以让俄罗斯有机会检验"宙斯盾"陆基导弹防御系统里是否有等待发射的巡航导弹。但莫斯科拒绝了就军备检验进行对话的提议，里希特说："相反，莫斯科选择了战争，破坏了通过谈判解决问题的前景。"

俄罗斯的攻击是否属于《联合国宪章》规定的防御行为？

普京说："除了今天不得不采取的措施，我们根本没有其他办法来保卫俄罗斯和我们的人民"，"顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国已向俄罗斯求助。在这种情况下，根据《联合国宪章》第七条第五十一款（……），我决定进行一次特别军事行动。"

DW事实检查：错

俄罗斯必须针对乌克兰进行"防卫"不是事实，普京更不能就此引用《联合国宪章》。这一说法只是普京对乌克兰的一系列指责中的一项，其它指责还包括"乌克兰进行了进攻型军事行动"，"乌克兰准备向俄罗斯开战"。在俄罗斯承认乌克兰东部由叛军控制的分离主义地区顿涅茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Luhansk）为独立国家后，这两个地区的领导人请求俄方帮助，普京向乌东两地派出--用他的话说--"维和人员"。然而，事实上，这是俄方自2014年开始的逐步占领的延续。俄罗斯迄今未能提供任何证据证明乌克兰攻击了俄罗斯，也没有任何相关的独立信息。在纷争不断的乌克兰东部分离主义地区也出现了"假旗行动"，即伪造的攻击，有博客专门揭露了这些行为（注意：博文中有令人不适的图片）。

"行使自卫权的前提是对方发起攻击，而在乌克兰事件中，我们完全看不到这一点"，德国国际和安全事务研究所的研究员菲霍普（Pia Fuhrhop）向德国之声表示。她称普京的辩解是"阴险的"。相反，乌克兰在最近几周竭尽全力，不给俄罗斯任何借口来行使这种自卫权。

欧洲安全与合作组织（OSCE）多年来一直派驻特别监察团在当地观察乌克兰冲突，该组织也明确反驳了普京的说法，即俄罗斯的入侵属于《联合国宪章》第51条的范畴。担任欧安组织轮值主席的波兰外交部长拉乌(Zbigniew Rau)谴责俄罗斯的入侵"彻底违反了《联合国宪章》"，他还表示，普京用第51条为攻击行为辩护是"既可悲又可耻的"。

联合国秘书长古特雷斯也向媒体表示："这场战争毫无意义。它违反了《联合国宪章》的原则。"《联合国宪章》第51条保证联合国会员国在受到武装袭击时有权进行"单独或集体自卫"。日内瓦国际和发展问题研究院的国际法教授科恩（Marcelo Kohen）认为，俄罗斯的情况并非如此。"普京的论证毫无根据，有几个原因，"科恩向德国之声解释道：首先，这两个分离出来的地区不是国际法意义上的国家；其次，在入侵之前，乌克兰并没有对这两块地区采取"暴力"行动；第三，对乌克兰各地的军事设施大规模使用武力是没有必要的，也是不成比例的。

在没有任何证据表明乌克兰进行了武装攻击的情况下，俄罗斯的行动实际上仍然是一场跟第51条毫无关系的侵略战争。

观看视频 02:27 俄罗斯和乌克兰的恩怨情仇

乌克兰是否发生了 "种族灭绝"？

普京称：所谓"特别军事行动"的目的是"保护八年来遭受虐待和种族灭绝的人民"。

DW事实检查：错

1948年通过的《联合国种族灭绝公约》将种族灭绝定义为"蓄意全部或部分摧毁一个国家、民族、种族或宗教团体的行为"。尽管自2014年以来，国际观察员对冲突中的所有平民伤亡都进行了详细的记录，但并没有关于乌克兰境内出现有针对性的大规模杀害平民的报告。自2014年以来，欧安组织监察团一直在乌克兰东部的"接触线"两侧展开工作，相关工作也获得了俄方的同意，该监察团的定期报告并没有提供任何关于系统性谋杀平民的证据。据观察员称，冲突中的平民伤亡是由于战斗或其后果造成的。根据联合国人权事务高级专员办事处的数据，共有约3000名平民在乌克兰东部的战区死亡。

欧安组织监察团在其每日报告中记录了所有死亡和受伤人员。大多数被杀的平民是在2014年至2015年冲突的第一阶段被杀。自2016年以来，受害者的数量稳步下降。该监察团于2020年公布了最近一次总结报告，报告指出，在2017年1月1日至2020年9月中旬期间，有161名平民死亡---战斗双方的伤亡人数相近。绝大多数的死亡原因是炮火的攻击，其次是地雷和弹药爆炸。"地雷、未爆弹药和其他爆炸物造成了大部分的伤亡--81人死亡，231人受伤。平民在不同的情况下被杀或受伤，包括在田间劳作、捕鱼或外出散步时"，欧安组织监察团在2020年9月的报告如是写道。没有来自独立来源--包括欧安组织和联合国--的证据证明任何所谓的"种族灭绝"。因此，德国国际和安全事务研究所的菲霍普称普京的种族灭绝指控"毫无根据"。她认为，俄罗斯总统完全不在乎事实。菲霍普分析道："在俄罗斯今天的专制制度下，批评性媒体无法核实这一点。因此，他只需要没有事实基础的战争理由。"

乌克兰是否需要被"去纳粹化"？

普京称：为了停止所谓的虐待和"种族灭绝"，俄罗斯必须"寻求使乌克兰去军事化和去纳粹化"。

DW事实检查：错

普京的这一表述是他一段时间以来一直在重复的宣传性话语，但也是毫无依据。普京对他的乌克兰计划使用了一个历史术语，即去纳粹化，它指的是第二次世界大战后盟军战胜国对纳粹德国实施的政策。他们想让德国摆脱纳粹主义的影响，并将原纳粹官员撤职。然而，把这个词用在乌克兰是错误的，乌姆兰德（Andreas Umland） 告诉德国之声："这种关于乌克兰的纳粹主义的表述是完全不合适的。"乌姆兰德是斯德哥尔摩东欧研究中心（SCEEUS）的一名分析师。"乌克兰总统是一个讲俄语的犹太人，他在上一次总统选举中以巨大的优势战胜了一个非犹太人的乌克兰候选人。"

乌姆兰德说，虽然乌克兰有极右团体，但与许多欧洲国家相比，他们相对较弱。他补充道："在2019年的欧洲议会选举中，我们有一个由所有极右翼政党组成的统一战线，该一战线当时得到了2.15%的支持。"

"一种阴险的影射"，施密特（ Ulrich Schmid）如此评价普京关于必须使乌克兰"去纳粹化"的说法。施密德是瑞士圣加仑大学的俄罗斯文化和社会学教授，主要研究东欧的民族主义。在2013至2014年乌克兰举行的独立广场抗议活动中，有个别极右翼团体。但如今他们已无足轻重，施密特告诉德国之声："他们还在，但在俄罗斯境内，至少也有和乌克兰一样多的极右翼团体。"

在乌克兰东部与分裂分子作战的乌克兰右翼作战部队，如亚速（Asow）营曾一度受到批评。乌姆兰德说，这一个由极右翼团体建立的组织，但在2014年秋天，它被并入内政部的部队，即国民卫队。此后，运动和组织发生了分离，它仍然使用相应的符号，但已不能再被归类为极右主义。乌姆兰德说，在军事人员的培训过程中，不时还会发现极右士兵，但是："都会得到相应的处理。"

总而言之，就像在许多其他国家一样，乌克兰也有一些较小的极右团体。然而，据专家估计，他们在社会中仅扮演次要角色。因此，并没有理由进行"去纳粹化"。

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