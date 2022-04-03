 DW事实核查：乌克兰大街上有没有“活尸” ？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.04.2022

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时政风云

DW事实核查：乌克兰大街上有没有“活尸” ？

乌克兰布查（ Butscha ）遭屠杀平民画面震惊世界。俄罗斯政府和亲俄人士声称：一切都是造假，某些“尸体”实为活人。德国之声事实核查证明，撒谎的是莫斯科。

Ukraine | Leichen auf der Straße in Bucha

毁灭与死亡：随着解放，布查惨剧曝天下

（德国之声中文网）上周末起，可怖的视频传遍全球：基辅远郊小镇布查一条马路上尸首横陈。死者无军装。其中一些双手被捆绑。 4 月 2 日，乌克兰军方首先公布了相关视频。此后，国际记者也报道了布查的尸首事件。 

基辅政府指控撤离的俄罗斯士兵屠杀了乌克兰平民。乌总统泽连斯基称，这是"种族灭绝"；联合国秘书长古特雷斯"深感震惊"；联邦德国总理肖尔茨谴责"俄罗斯武装部队犯罪"。

DW.COM

在俄军队进攻乌克兰的同时，俄罗斯总统普京试图为入侵行为进行辩解：俄罗斯必须“自卫”，保护在乌克兰遭受“种族灭绝”的人民，对乌克兰“去纳粹化”。而这些理由中的大部分都是站不住脚的。

俄罗斯入侵乌克兰后，网上就流传着多个俄罗斯总统普京讲话的视频，或是乌克兰总统泽连斯基发出呼吁的影片。其中也不乏假消息，因为使用了复杂的高科技合成技术，人们越来越难以辨别一段视频的真伪，但假的真不了，德国之声找到这些流传广泛的视频，但它们都不是真的。

一名击落了俄军6架敌机的飞行员的故事在战火中的乌克兰流传。这位被称为“基辅幽灵”的传奇人物是真的吗？请看德国之声事实核查。

俄罗斯外交部公开了一支该国举重运动员娜莫娃对阿诺·施瓦辛格的回应视频，内容声称乌克兰被新纳粹征服，俄罗斯没有攻击平民。这些说法是错误的。

有关当前这场俄乌战争的合理性争端中，乌克兰国内的“新纳粹力量”是挺俄一方愿意拿出的论据。德国之声就此展开了事实核查，看看乌克兰究竟有没有“去纳粹化”的必要？

莫斯科当局却经由i社交网络声称，一切都是乌克兰方面上演的结果。俄国防部在 Telegram 上表示，布查视频是"造假和挑衅"；俄驻德大使馆也帮腔称，相关图片和视频是"基辅政权为西方媒体的又一次上演"；俄外交部发言人萨哈洛娃（ Marija Sacharowa ）甚至声称，是美国和北约"预订"了这些相关视频，以嫁祸俄罗斯。

无造假证据 

然而，俄方未能为造假指控提供任何证据。亲俄帐号在社交媒体上却一口咬定：尸体实际上不是死者，而是活人假扮，一切都是弥天大谎。显示布查马路上尸体的一段视频据称可资证明。

说法："这里是有关布查伪大屠杀的更多信息。图上，右侧'尸体' 手臂在动。" 另一用户讥讽质问："马路陈尸，实在可怕……且慢，其中一尸体的手何以动过？另一具尸体何以突然间挺直了？这里到底在玩什么把戏？"

事实核查：错误

我们对两种说法作了核查，找到了尸体所在位置：布查市南区的亚布伦斯卡街（ Yablunska ）。视频上，既看不到有哪具尸体举手，也看不到有人突然直立。视频中的一些建筑物可在 2015 年的谷歌街景镜头中辨认出，尽管从那时起这条街似乎一直在建设中。录像车队当时正朝东北方向行驶。 

关于视频的第一个说法是，尸体手部有动作，具体指图上右边的一具尸体。其实，车队驶过时，随着尸体的粗像素化镜头越来越近，似乎确实有东西在移动，但不是手。

有关布查的一段视频：雨水何以会被说成是手在动

有关布查的一段视频：雨水何以会被说成是手在动

德国之声的图像分析显示，这是正在拍摄电影的汽车挡风玻璃上的雨滴，--雨滴落在玻璃上，因风而向上移动，给人留下动态印象。另一版本视频，分辨率更高，清晰显示，动作的是水滴，而非人手。 

第二种说法指另一具从行车中拍摄的尸体，据称车经过后，可从后视镜中短暂看到尸体突然立起。这也是误说。德国之声的视频分析确认，尸体一直横陈地上。与摄像机向前平移相关的车辆运动可能可以解释上述说法的谬误：外后视镜通常做成弧形，以扩大视野。事实上，缓慢回放结果显示，后视镜倒影中，尸体一动未动。

尸体显然自三月中旬以来便已出现 

《纽约时报》的研究得到更多结果：该报报道说，美国公司 Maxar 的卫星图像显示，相关尸体自 3 月 19 日起就出现在亚布伦斯卡街，某些甚至出现于 3 月 11 日。 3 月 19 日的卫星图像与上述 4 月 2 日公布的视频的对比显示，尸体在马路上的位置完全相同。这些视频显然不符合俄方的说法。俄方称，相关尸体在 3 月 30 日俄军撤离后方才出现。 

入侵乌克兰以来，俄方已非首次否认可能犯下战争罪，并反诬相关犯罪证据是造假的结果。俄驻联合国安理会代表便将有关俄军轰炸马里乌波尔（ Mariupol ）一家设产房医院的指控称为"表演"。 

事实上，这次袭击及其对平民的影响现已有据可查。俄政府当时便未能提供任何证据证明，袭击非俄军所为。

观看视频 03:27

事实核查：有关乌克兰战争的5个假画面

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