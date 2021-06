DW事实核查：中国靠贷款敲诈非洲？

(德国之声中文网)有一点是无可辩驳的:没有中国的项目、投资和贷款,今日非洲许多地方的发展将会截然不同。除了斯威士兰外,中国通过其国企在所有撒哈拉以南非洲国家都直接参与和资助大型基础建设项目。至于贷款的条件为何,外界众说纷纭。德国之声对几个传言进行了事实核查。

传言1:当借款方无法还款时,中国会获得基础设施?

今年三月,肯尼亚政府不得不出面澄清:即使该国无法如期偿还超过32亿美元的贷款,该国的重要经济港口蒙巴萨港也不会落入中国手中。

肯尼亚利用中国贷款建设连接蒙巴萨港和首都内罗毕的铁路。基于各种原因,通过这条铁路线运送的货物比预期要少,尤其是新冠疫情爆发以来的收入锐减也危及了还款计划。

这不禁令人想起斯里兰卡的汉班托塔港:当年斯里兰卡向中国贷款兴建这个货运港口。2016年,斯里兰卡政府陷入财政困境,于是将汉班托塔港租借给中国招商局集团99年。汉班托塔港于是被视为中国债务陷阱的前车之鉴,但这种说法目前遭到驳斥。

南非国际事务研究所(SAIIA)中非关系研究员范斯塔登(Cobus van Staden )表示:“目前我所知的各种研究,结论都是不存在这样的债务陷阱,甚至在斯里兰卡也没有。情况并不是中国插手介入后就把某国的机场没收了。在非洲或其他地方都没有这样的事。”

在2000年代,一些贷款是以原材料做抵押,例如安哥拉石油。但并未发生抵押物被没收的情况。范斯塔登指出,原物料如今不被作为担保之用,因为中国目前从世界其他地方获取更多原物料。

结论:传言1是错误的。

中国资助了内罗毕和蒙巴萨港之间的铁路项目

传言2:中国比起其他出资方是否更不依不饶?

赞比亚、乍得和埃塞俄比亚这三个非洲国家因为新冠疫情陷入经济危机,正在与国际货币基金组织进行债务重组谈判。赞比亚的问题尤为紧迫,因为该国在11月就将无法还款。高达30亿美元的欧洲债券的还款期限将至,而且与债权方无法达成共识,破产已是无可避免。中国开发银行则在不久之前提供赞比亚一点喘息的空间。

范斯塔登表示,欧洲债券方面的问题更为常见。“事实上,比起中国方面,有更多的先例是欧洲债券的债权方向有关政府提起诉讼,要求获得国有资产。”

约翰霍普金斯大学中非研究所(CARI)的阿克尔(Kevin Acker)认为,中国相对温和的态度有其原因:“中国向非洲国家提供贷款的一个重要驱动力是将自己确立为发展伙伴,并施加政治恩惠。这样的恩惠反映在他们承认中国而非台湾。此外,这也是为了支持中国在联合国等多边层面提出的倡议。”

结论:传言2是错误的。

专家呼吁非洲国家元首通过修法提高透明度

传言3:非洲国家是否必须遵守与中国签订的秘密条款?

今年三月,德国和美国研究人员发表了一份关于中国贷款的研究,标题是:“中国如何放贷:与外国政府签订的100份债务合同的罕见调查” (How China Lends: A Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Governments)。内容写道,中国近期越来越坚持秘密条款,甚至否认交易的存在。

范斯塔登表示:“中国坚持保密的原因仅仅是因为中国习惯保密。它不是一个特别会公开处理此类事情的国家,也不是系统透明的国家。” 专家发现,西方国家的债务重组平台“巴黎俱乐部”致力于透明公开,但其成员之间的一些双边协议也非常不透明。

范斯塔登指出,非洲国家可以通过提高贷款协议的透明度来改变游戏规则。阿克尔也持相同看法:“这些秘密条款的影响力只在国家法律允许的范围内。如果一个国家的法律规定必须披露协议内容,那么公开协议就不违反条款。” 他以喀麦隆为例称,该国建立了一个统整与中国所有贷款协议的数据库。

结论:传言3部分错误。

中国未来能支持的基础项目将越来越少

传言4:新冠疫情是否导致贫穷的非洲国家更依赖中国?

中国经济在去年经历了第一波新冠疫情后便迅速恢复运转,而其他国家则花费更长的时间遏制疫情。中国因此在外贸以及非洲市场上取得了一定优势,但并没有因此建立进一步的贷款依赖。相反的:据CARI数据,2019年新冠疫情爆发前,中国在非洲仅发放了36笔新贷款,远低于往年。

“中国能轻易为高风险、低收入国家的大型项目提供贷款的时代正慢慢终结—类似的事情现在肯定暂停了。”阿克尔如是说。如果这些国家无法还款,对中国银行而言也将成为问题。

范斯塔登表示:“这并不一定意味着中国会离开这个领域,中国还是一个重要的信贷方。但是其他来自中国的参与者正面临商业银行、私人投资者及其他群体的竞争。”

无论新的贷款情况如何,依赖性依旧存在:旧贷款将会到期,而受到新冠疫情削弱的经济体可能会像赞比亚一样依赖债权人中国的善意。

结论:传言4部分正确。

© 2021年 德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。