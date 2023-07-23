DW一名摄影师在俄军袭击中受伤

（德国之声中文网）德国之声一名摄影师被俄罗斯集束弹弹片击中受伤。周六（7月22日），德国之声将该消息公布与众。受伤的摄影师名叫谢尔科（Ievgen Shylko），该记者小组在乌克兰东部靠近巴赫穆特的地方拍摄时，遭到俄军袭击。

目前，谢尔科还在医院治疗，伤情稳定。同他一道在当地进行采访报道的另一名记者比林格（Mathias Bölinger）以及他们的安全向导侥幸没有受伤。在这次俄军袭击中，一名乌克兰士兵牺牲，多名士兵受伤。

据报道，被袭击地点在顿巴斯地区，离前线大约23公里，当时，德国之声的团队正在那里乌克兰军队所属的一个训练场拍摄。比林格说，"我们在拍摄乌克兰士兵训练射击时，突然听到几声爆炸声"，"于是，我们立即卧倒，然后又有几次爆炸声传来。我们看见有人受伤。后来乌克兰军方向我们证实，我们受到集束弹的袭击"。

德国之声台长林堡借此机会再次重申在战争地区从事新闻工作的极大难度。他说，报道俄乌战争的记者们，每天都冒着生命危险，"我应向他们表达最高的尊敬和谢意"。林堡还说，"虽然采取了所有可能的安全措施，且离俄军前线还很遥远，我们同事在战区的工作依旧危险。"

敖德萨东正教教堂被炸之后

俄军再次轰炸敖德萨

周日凌晨（7月23日），乌克兰港口城市敖德萨再次成为俄罗斯袭击的目标。在俄罗斯宣布不延长黑海谷物协定后，乌克兰港口城市敖德萨已受到多番俄罗斯导弹袭击。今年早些时候，敖德萨具有悠久历史的老城被联合国教科文组织列为世界遗产，但仍然不能避免袭击的命运。位于该市的东正教教堂也被击中，去年乌克兰东正教脱离俄罗斯东正教而宣布独立。俄罗斯国防部称，空袭敖德萨建筑是因为有"外国雇佣军躲藏在里面"。

据乌克兰空军的消息，俄军发射了19枚导弹，其中9枚被拦截。周日的轰炸中，乌克兰官方称有一人死亡，至少19人受伤，其中4名儿童。

周六克里米亚半岛弹药库被炸后部分地区被封锁

乌克兰证实袭击克里米亚半岛

周六（7月22日），被俄罗斯2014年吞并的克里米亚半岛受到无人机袭击，一处火药库被击中后爆炸。周日，乌克兰军方证实其打击了克里米亚的军事目标，但没有做更进一步的阐述。

据俄罗斯方面的消息，周六，克里米亚大桥暂停铁路运输，并在半岛疏散了数千名居民。

今年6月，乌克兰军队开始旨在夺回被俄军占领领土的大反攻，其目标之一是收回对克里米亚半岛的控制权。克里米亚半岛的地理位置也非常重要，俄军在乌克兰南部占领地区的大部分后勤补给都是经过克里米亚实现的。就在上周，乌克兰无人机攻击了连接俄罗斯本土的19公里长的克里米亚大桥。

“这里的人们仍在有尊严地活着”

（综合报道）

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