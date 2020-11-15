Dominion为何成特朗普阵营攻击对象？

（德国之声中文网）美国总统特朗普11月12日在推文中写道，”媒体：Dominion投票系统在全美删除了270万张投给特朗普的选票。数据分析显示，宾州有22万1000张选票由川普跳转给拜登。另有94万1000张投给川普的选票被删除。使用Dominion投票系统的州将43万5000票的投票从川普转给了拜登。“





据法新社报道，特朗普在这条推文中所说的媒体指的是以散布阴谋论闻名的右翼新闻频道”一个美国新闻网“（One America News Network，缩写为OANN）。但是，该媒体公司尚未把相应的报道放到网上。

选举部门联合声明：史上最安全的选举

Dominion公司和美国选举当局都坚决驳回了选举舞弊指控。美国选举基础设施政府协调委员会(GCC)和选举基础设施部门协调执行委员会(SCC)等多个有关部门史无前例地发表联合声明，称本次总统大选中，没有证据表明任何投票系统删除或丢失选票，改变选票，或以任何方式受到损害。声明还称，11月3日的大选是美国历史上最安全的选举。

Dominion是怎样一家公司？

今年美国大选中采用的投票机来自三个不同的公司，分别是选举系统和软件（ES＆S），Hart InterCivic和Dominion投票系统。据《纽约时报》报道，在选举日出现计票混乱的密歇根州和佐治亚州的五个县中，只有两个使用Dominion软件。报道说，“在每种情况下，都对发生的事情进行了详细的解释，其中大部分是人为错误。在任何情况下，软件都没有影响投票计数。”



Dominion是专精选举技术的一家公司，2003年在加拿大成立，多年以来活跃在美国市场。其总部在加拿大多伦多以及美国的丹佛市。该公司有约250个员工，生产选举机以及选举软件。据宾州大学的一项研究，在2016年的大选中，7100多万选民使用了Dominion投票系统。该公司因此堪称美国投票技术市场仅次于Election Systems & Software的第二大公司。

朱利安尼的指责和网上谣传

特朗普的律师朱利安尼（Rudy Giuliani）近日称Dominion是左翼极端主义企业。“他们中的一个人是反法西斯主义团体Antifa的重要支持者。朱利安尼未对这一指控提供证据，其言论可能基于网络传言。Dominion公司称自己严格遵守非党派原则，并与所有党派合作。



特朗普的律师和亲信朱利安尼指责Dominion是左翼极端主义企业



朱利安尼还指责Dominion和委内瑞拉有密切的关系并使用委内瑞拉一家公司的软件，因此也和中国有密切关系。这位特朗普亲信在这里指的是专精选举技术的公司Smartmatic。该公司2000年在佛罗里达成立，创始人安东尼·穆西卡（Antonio Mugica）和罗杰·皮纳特（Roger Piñate）来自委内瑞拉。该公司总部现在位于伦敦。但是，Smartmatic强调，自己和某个国家政府或党派没有任何联系，和Dominion也没有合作，从未向其提供过软件、硬件或者技术，并称两家公司是竞争关系。Dominion也表示，和Smartmatic没有任何商业联系。



上周末，有海外中文媒体报道称，美国陆军在法兰克福突袭了掌握选举数据的西班牙软件公司Scytl，没收了其Dominion服务器，为特朗普团队获得了选举舞弊的直接证据。专注事实核查的网站“Lead Stories”于14日发表了相关消息的辟谣文章，称美军没有在德国没收Dominion服务器。一名美国陆军发言人向美联社表示，有关陆军在德国没收服务器的传言是错误的。Scytl公司发表声明，反驳了上述说法并澄清说，该公司在法兰克福没有设立办公室，也没有服务器。Scytl和Dominion也都在声明中说，彼此之间没有联系。







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