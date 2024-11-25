DHL货机在立陶宛坠毁 机上人员一死三伤

一架从德国莱比锡起飞的货机在靠近立陶宛维尔纽斯机场的地区尝试紧急迫降时坠毁，导致一人死亡。立陶宛救援部门称，飞机在撞击地面后滑行了至少100米，并撞上一栋民宅。

（德国之声中文网）一架执行德国物流企业DHL运输任务的货机周一（11月25日）在立陶宛坠毁，造成一死三伤。立陶宛警方表示，遇难者为一名西班牙公民。飞机上的另外三名人员分别为一名德国人、另一名西班牙人以及一名立陶宛人。

立陶宛救援部门称，飞机在地面撞击后滑行了至少100米，并撞上一栋民宅。该住宅的12名居民均未受伤，目前已被安全转移。国家危机管理发言人表示，事故原因仍在调查中，目前没有证据表明之前发生过爆炸。

这架货机隶属于西班牙航空公司SWIFT，执行的是DHL的运输任务。航班追踪平台Flightradar24的数据显示，这架波音737-400飞机于凌晨2时08分从莱比锡起飞，并于3时30分左右坠毁。

事故现场的照片显示，包裹和破损的纸箱四处散落。立陶宛救援部门的一名发言人表示，这架飞机已完全损毁。

飞机在地面撞击后滑行后撞上一栋民宅 图像来源: Petras Malukas/AFP

紧急迫降失败

DHL立陶宛发言人称，这架飞机在距离立陶宛首都机场约一公里处尝试紧急迫降。

DHL已启动内部调查。目前没有证据显示机上存在任何可疑包裹。德国安全部门透露，他们正与国内外的同行保持密切沟通。

立陶宛警方负责人表示，调查事故原因可能需要一段时间。对现场的检查、证据收集以及信息整理可能会持续一周。他在新闻发布会上提到，“答案不会很快揭晓。”

他补充称，事故“很可能由技术故障或人为失误引起”。在被问及是否可能涉及恐怖袭击时，他表示不排除这种情况。

安全人员在事故现场进行调查 图像来源: Petras Malukas/AFP

德国安全部门的警告

今年8月底，德国安全部门曾发出警告，提醒有人通过物流渠道发送“非常规燃烧装置”。当时，联邦宪法保护局和联邦刑事警察局向航空和物流行业企业发布了相关通知。

该警告与7月发生在DHL莱比锡物流中心的一起事件有关。作为DHL的全球枢纽，该中心收到了一件来自波罗的海国家的包裹，该包裹据说装有燃烧装置，在货运中心突然起火并点燃了一个货物集装箱。幸运的是，因航班延误该包裹未被装上飞机。

尽管德国联邦宪法保护局和联邦刑事警察局的警告中未提及“俄罗斯”一词，但安全领域的消息人士认为，这可能与俄罗斯在德国日益增多的破坏行为有关。

（路透社、德新社、法新社）

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