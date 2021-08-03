Delta疫情挑战北京防疫思维 习近平宣布年捐20亿剂疫苗

(德国之声中文网) 根据中国卫健委周五 (8月6日)发布的数据，8月5日中国新增确诊病例124例，其中境外输入病例44例，本土病例80例。本土病例仍是江苏的61例最多。

中国目前公布了7个高风险地区，在江苏、河南、云南和湖南。另外还有185个也是以前述省份为主的其他中风险地区。

美联社报道，中国现在透过严控交通运输阻断传播链，但这种影响数百万人工作和生活的方式可能要重新检讨，「中国需要学会控制病毒，而不是一再关闭经济和社会。」

上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在微博上表示，「南京疫情促使全国经受压力测试，为未来疫情防控提供更多思考」。他说:「世界要学会与这个病毒共存。」

耶鲁大学公共卫生学院的卫生经济学家陈希告诉美联社，中国需要转向在社区内创造感染障碍，加强疫苗接种，迅速治疗感染者，同时允许商业和旅行继续进行。他说，中国需要获得全方位的疫苗，包括允许施打德国BioNTech公司开发的疫苗。

他说：「我不认为『零容忍』可以持续。即使你能封锁中国的所有地区，人们仍然可能会死亡，而且更多人可能是因为饥饿或失去工作而死亡。」

美联社提到，中国下一个考验将是2022年2月举办的北京冬奥会，到时候会有数以千计的运动员和记者等进入中国。此外中国共产党2022年底还有政治敏感的领导层更迭，营造一个乐观的经济前景将是领导人的施政重点。

2019年底到2020年初，世界第二大经济体中国因为疫情封锁大部分地区，切断了总共影响6000万人口的交通要道。这也造成中国50年来最严重的经济萎缩，直到北京在2020年3月允许商业和国内旅行恢复后才逐渐好转。

目前前往南京和扬州的航班被暂停，从这些城市和其他21个城市开往北京的火车车班被取消。江苏省还设立了高速公路检查站，以对司机进行检测。政府呼吁北京和南部省份包含广东的民众尽可能不要离开这些地区。

据扬州的一名20岁的大学生周晓 (音译)告诉美联社，在扬州的两个学生辅导中心，在一名同学检测出新冠阳性后，孩子们都被隔离了。她说，该市的一些地区也被封锁。

周晓说，在购物者因预期封锁而清空超市后，鸡蛋和其他一些食物很稀缺。她说，政府正在向家庭提供大米。「蔬菜的价格已经上涨了。这对我来说不算什么。但是对于那种生活不是很好、没有收入的家庭来说，这就很麻烦了。」

中国出钱出疫苗抗疫

虽然国内疫情再起，但中国没有停止国际行动。中国国家主席习近平8月5日表示，中国在2021年将努力向全球提供20亿剂疫苗。同时，中国也决定向「新冠疫苗实施计划」(COVAX)捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。

他在向新冠疫苗合作国际论坛首次会议发表书面致辞时并表示，中国将向世界特别是广大发展中国家提供疫苗，积极开展合作生产。

中国国务委员兼外长王毅8月9日则在东盟与中日韩（10+3）外长会上表示，中方迄今已对外提供超过7.5亿剂疫苗，未来4个月内将继续向COVAX提供1.1亿剂，今后3年还将再提供30亿美元国际援助。

(美联社、路透社)

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