 Delta疫情持续传播 中国严控交通运输 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2021

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Delta疫情持续传播 中国严控交通运输

中国疫情传播至17个省份，确诊者主要感染的都是Delta变异毒株。北京不断提高防控层级，副总理孙春兰也亲上火线喊话。

China Qingdao | Coronavirus | Impfkampagme

这是2021年3月30日中国山东省青岛市一所大学中，医务人员为学生接种新冠疫苗的画面。面对Delta病毒，中国病毒学家锺南山表示，中国疫苗还是有效，但必须更全面接种。

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中国的武汉再次出现本土案例，确定是Delta变种病毒所引起的。而随着Delta新冠变种病毒持续在全球肆虐，美国纽约市3日宣布将在部分公共场所要求人民出示疫苗证明。

中国由南京国际机场蔓延出的新冠疫情持续升温，清零14个月的武汉也再现本土病例。中国疫苗面对Delta病毒还有没有用，中国病毒学家锺南山给出答案。

(德国之声中文网) 根据中国卫健委周四(8月5日)的通报，中国8月4日一天新增确诊病例85例，其中境外输入病例23例，本土病例62例。本土病例则以江苏40例和湖南9例为最多。

根据新华社引用江苏省政府新闻办公室3日在记者会上的说法，「南京感染人员主要为机场相关人员，扬州主要为麻将馆暴露人员，淮安主要为张家界旅行团成员」。而截至8月2日24时，江苏省累计报告南京禄口国际机场及其关联疫情确诊病例已经来到327例。

中国媒体报道，湖南的疫情由3名曾在南京禄口机场短暂停留的外省游客 传进张家界市后就开始传播，截至8月4日12时报告新增本土确诊病例45例和本土无症状感染者20例。而从8月3日开始，张家界境内的居民、游客等所有人员都不得离开当地，以防止疫情再次传播。

除了湖北武汉进行全员核酸检测外，根据澎湃新闻，云南瑞丽也采取同样做法，并持续发现新增本土新冠确诊病例，而且都是Delta变异毒株。在17个省出现Delta疫情之后，中国副总理孙春兰也出面表示，「各地要把疫情防控作为头等大事，指挥体系24小时保持运行」。

China Wuhan | Coronavirus | Sun Chunlan, Vizepremier

中国副总理孙春兰 (图左)在8月4日的国务院联防联控机制电视电话会议中强调，面对新一波疫情，要「进一步提高责任感，紧急动员」。图片为她在2020年3月1日视察了湖北武汉硚口区一家社会福利院的画面。

北京停发护照

在Delta疫情持续升温下，中国交通运输部也祭出更严格的防控措施，移民局边防检查管理司表示，将严格限制非紧急、非必要的人员跨境流动。

司长刘海涛说:「进一步加强宣传引导，从严审批签发公民出入境通行证件，对非必要、非紧急出境事由，暂不签发普通护照等出入境证件。」

除了严格口岸边境的管理，中国国铁也宣布暂停发售南京、郑州等中高风险地区的进京车票，在各公路和水路，以及针对物流也都有了新的防控措施，一方面防止再有病毒自国外传入，另一方面阻断国内的疫情传播。

这样的做法将重创中国暑假的旅游产业，根据香港众新闻，业者估计将损失7成的生意，对中国经济增长产生影响。

(综合报道)

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