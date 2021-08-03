Delta疫情持续传播 中国严控交通运输

(德国之声中文网) 根据中国卫健委周四(8月5日)的通报，中国8月4日一天新增确诊病例85例，其中境外输入病例23例，本土病例62例。本土病例则以江苏40例和湖南9例为最多。

根据新华社引用江苏省政府新闻办公室3日在记者会上的说法，「南京感染人员主要为机场相关人员，扬州主要为麻将馆暴露人员，淮安主要为张家界旅行团成员」。而截至8月2日24时，江苏省累计报告南京禄口国际机场及其关联疫情确诊病例已经来到327例。

中国媒体报道，湖南的疫情由3名曾在南京禄口机场短暂停留的外省游客 传进张家界市后就开始传播，截至8月4日12时报告新增本土确诊病例45例和本土无症状感染者20例。而从8月3日开始，张家界境内的居民、游客等所有人员都不得离开当地，以防止疫情再次传播。

除了湖北武汉进行全员核酸检测外，根据澎湃新闻，云南瑞丽也采取同样做法，并持续发现新增本土新冠确诊病例，而且都是Delta变异毒株。在17个省出现Delta疫情之后，中国副总理孙春兰也出面表示，「各地要把疫情防控作为头等大事，指挥体系24小时保持运行」。

中国副总理孙春兰 (图左)在8月4日的国务院联防联控机制电视电话会议中强调，面对新一波疫情，要「进一步提高责任感，紧急动员」。图片为她在2020年3月1日视察了湖北武汉硚口区一家社会福利院的画面。

北京停发护照

在Delta疫情持续升温下，中国交通运输部也祭出更严格的防控措施，移民局边防检查管理司表示，将严格限制非紧急、非必要的人员跨境流动。

司长刘海涛说:「进一步加强宣传引导，从严审批签发公民出入境通行证件，对非必要、非紧急出境事由，暂不签发普通护照等出入境证件。」

除了严格口岸边境的管理，中国国铁也宣布暂停发售南京、郑州等中高风险地区的进京车票，在各公路和水路，以及针对物流也都有了新的防控措施，一方面防止再有病毒自国外传入，另一方面阻断国内的疫情传播。

这样的做法将重创中国暑假的旅游产业，根据香港众新闻，业者估计将损失7成的生意，对中国经济增长产生影响。

(综合报道)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。