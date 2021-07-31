Delta毒株疫情难阻 中国「严防死守」还管用?

(德国之声中文网) 根据中国卫健委周一(8月2日)通报的资料，8月1日中国新增确诊病例98例，其中境外输入病例43例，本土病例55例，本土病例中又以江苏40例为最多，是南京禄口机场传出的Delta变种病毒疫情传播链。

此外，中国媒体也关心最初的疫情爆发地武汉传出的最新疫情。中新社8月2日报道，根据武汉市疫情发布会，该市新增7例省外关联本地新冠肺炎病例，目前相关人员活动轨迹已全部查清，武汉经济技术开发区7个相关小区已实行封控管理。

而有关河南新一波的疫情，《财新》报道，自7月31日至8月2日，河南共报告了65例新冠阳性，经过基因测序，河南疫情源头为缅甸入境确诊患者，感染的也是Delta变种病毒。

Delta变异株在人体内的病毒载量比普通株高100倍，传播力强，潜伏期短，1到3天就会发病。许多外媒关注中国面对这个新病毒，是否还能使用过去全面控制的「零容忍做法」应对。

中国病毒学家锺南山也说:「在广州第一次遭遇德尔塔变异株时，刚开始我们还是采取过去的办法，但不灵验了。我们发现新的病人要隔离的速度，远远跟不上病毒速度。当时我心里也十分着急。」他提到，在广州的疫情中，Delta病毒在10天内就产生了5代传播。

中国过去利用封城加上普筛的方式成功防堵病毒传播，这样也希望用第一时间防控避免Delta病毒出现全国性的疫情。

中国疫苗还有用吗?

面对Delta变异株，中国国产疫苗还有用吗？极目新闻报道，中国病毒学家锺南山7月31日一个峰会活动时表示：「有效，非常安全。」他还指出，中国需要83.3%的接种率才能达到群体免疫，呼吁大家要重视疫苗接种。

新闻中提到，钟南山认为，「自然免疫不现实、不科学、不人道」，只有透过大规模疫苗接种才能实现群体免疫，而这种努力需要2到3年的「全球协作」。

根据中国卫健委，截至2021年8月1日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗166952.7万剂次。不过钟南山也说，虽然疫苗施打数量多，但由于中国人口基数大，每100人中打疫苗的比例不高，需要加快推进疫苗接种，以及加速研发对Delta变异株感染更有效的疫苗。

(综合报道)

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