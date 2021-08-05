 Delta变种肆虐 全球疫情再次升温 | 科技环境 | DW | 07.08.2021

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科技环境

Delta变种肆虐 全球疫情再次升温

随着高传染力的Delta病毒快速传播，全球多个地区的新冠感染率再次暴增，美国及加拿大的疫情尤为严重，平均每日新增病例数增加44%。疫苗覆盖率最高的以色列也出现疫情反弹。

Deutschland Fussgängerzone

（德国之声中文网）新冠感染病例在全球各地持续激增，美国的7天平均新感染人数突破10万大关，重回冬季以来的最高水平。该国的单日新增感染数去年11月突破10万人，1月初达到峰值25万人，直至6月底逐渐趋缓。如今在Delta变种肆虐下，过去一个月内美国的新增感染数以及住院人数急剧上升。6月下旬，美国全国各地的每日新增感染数约为1.1万例，如今则暴增至10万7143例。新冠病毒正快速在未接种疫苗的人群中蔓延，尤其是在南方腹地。佛罗里达州、路易斯安那州和密西西比州的医院已不堪负荷。 

与此同时，大洋洲的病例暴增20%，中东增加11%，亚洲和欧洲分别上升6%和3%，非洲则增加1%。本周只有拉丁美洲和加勒比地区没有出现感染上升的情况，其单日新增感染病例比上周减少13%。根据法新社截至周四的统计，全球每日平均新增感染数本周上升6%至61万2000例。 

自六月中旬以来，高传染力的Delta变种促使新冠疫情升温，如今已成为许多国家流行的主要变种病毒。由于各国统计感染人数的方式以及检测水平有所差异，确诊数字只能反映出部分真实情况。 

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若以国家为统计单位，以色列的感染人数暴增最剧烈，平均每日新增101%。该国是目前疫苗覆盖率最高的国家，并且已经开始为60岁以上人士以及高风险族群接种新冠疫苗加强针。此前以色列的感染率已降低至每10万人不到10例，如今又上升至243例。正在主办东京奥运会的日本每日新增感染率则上升95%，土耳其增加56%，巴基斯坦和摩洛哥感染率分别增加54%和49%。

津巴布韦的感染降幅则最大，每日新增感染率降低46%，荷兰的感染率下降44%，巴西、卢旺达和哥伦比亚的疫情也有所趋缓，感染率分别下降28%、27%和26%。

美国本周的新病例数最高，达到9万6800例，增幅达44%。紧随其后的是印度（4万600人，增幅5%）和印尼（3万3900人，下降20%）。 

以人均计算，本周录得最多新病例的国家仍是斐济，每10万人有824人感染，其次是格鲁吉亚（575人）和古巴（565人）。 

印尼的单日死亡人数则再创新高达1689人，巴西和俄罗斯的死亡人数则为887人和790人。全球本周的单日死亡人数平均为每日9382人，增加5%。
（法新社、美联社） 

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