Delta变种来袭 新冠疫苗还有效吗？

(德国之声中文网) 要是没有Delta(德尔塔)变种，欧洲各国几乎可以宣布战胜了疫情：随着疫苗接种人数不断增加，新增感染病例数不断下降。但是，危险的德尔塔变种正在多个国家扩散。在德国，专家担心，夏末之前，德尔塔变种就会取代来自英国的阿尔法变种，成为主要病毒株。而在英国，新增感染病例已经几乎全都是由德尔塔变种引起，该国也因此引来了新一波疫情。

德尔塔变种的致病力、传染力都相对更强，它不仅仅对未接种疫苗的人士更加危险，现有疫苗的保护率也受到了一定影响。

目前共有4种主要新冠病毒变体在全球各国流行

mRNA疫苗

几个星期前，医学期刊《柳叶刀》发表了一项实验室研究成果，指出在面对德尔塔变种时，完成BioNTech/辉瑞疫苗接种者体内的有效中和抗体数量比面对新冠病毒原始毒株时低6倍。需要指出的是，中和抗体数量并不是衡量疫苗好坏的唯一指标，除了生成中和抗体，人体免疫系统还能直接攻击被病毒感染的细胞，而这并无法在实验室环境下精确测定。

英格兰卫生局(PHE)的最新统计则显示，BioNTech/辉瑞疫苗对德尔塔变种的重症保护率与对阿尔法变种相当，达到96%。BioNTech董事长、医学教授萨辛(Uğur Şahin)6月29日对外界表示，鉴于疫苗对于德尔塔变种依然具有相当的保护率，因此"暂无必要对疫苗配方进行调整"。不过，他同时也承认，今后有可能需要为已经完成两剂疫苗接种的人士再注射第三针已进行免疫加强。"我们暂时不清楚何时需要加强，也不清楚每隔多久就要进行一次加强。"

来自美国的另一种mRNA疫苗莫德纳(Moderna)也显现出了针对德尔塔变种的良好防护效果。根据制造商自己发布的数据，莫德纳疫苗对德尔塔变种的保护率与针对新冠病毒原始毒株的有效性相当。

欧洲各国的疫苗接种工作快速推进

阿斯利康

由于德尔塔变种在英国已经成为了主要病毒株、且英国的疫苗接种率非常高，因此英国卫生部门手中掌握了不同疫苗对德尔塔变种的有效性数据。根据英格兰卫生局的统计，完成两剂阿斯利康疫苗接种的人群，能够获得约60%的针对德尔塔变种的保护率以及66%的针对阿尔法变种的保护率。而针对由德尔塔变种引起的重症防护率则为92%。

需要指出的是，即便只接种了第一针BioNTech/辉瑞疫苗，也能针对德尔塔变种产生一定的保护力；但是只接种第一针阿斯利康疫苗的人，在面对德尔塔变种时"几乎没能被观察到什么效果"。

混搭方案效果更好

目前，包括德国、英国在内的多个欧洲国家，都建议阿斯利康疫苗的两剂接种间隔为12个星期，显著长于BioNTech/辉瑞的6个星期以及莫德纳的4个星期。因此，仅接种了第一针阿斯利康疫苗的人群，会面临较大的遭德尔塔变种感染乃至引发重症的风险。

就在本周，德国卫生部下属的常务疫苗委员会(STIKO)修改了新冠疫苗接种指南，推出了"混搭方案"：已经接种了第一针阿斯利康疫苗的人群，第二针可以施打BioNTech/辉瑞或者莫德纳这两种mRNA疫苗。STIKO指出，混搭方案显现出了"极佳"的保护力，而且间隔期也不必再是漫长的12个星期，而能缩短至最少4个星期，"这对于防范德尔塔变种蔓延有着重大意义"。

只需一针的强生疫苗

只需接种一针的强生疫苗，则不存在间隔期问题。根据厂商数据，这款疫苗针对德尔塔变体的总体保护率也高达85%，而且至少能维持8个月。

中国产的灭活疫苗

中国疾控中心研究员冯子健6月24日接受中国官媒采访时说，中国现有的两种灭活疫苗对德尔塔变种的效力有所下降，但是仍然有保护作用。冯子健没有透露更多细节，也没有透露究竟是中国现有5种新冠病毒灭活疫苗种的哪两款。冯子健说，在最近一个月的广东省疫情中，"我们可以看到一个非常明显的现象，就是但凡打过疫苗的感染者，都没有发生重症。换句话说，发生重症的这些感染者，都没打过疫苗。"

在此之前，高度依赖中国公司科兴生产的灭活疫苗的智利，已经对新型变种病毒表示了担忧。该国卫生部门对该疫苗是否能够对抗传播性更强的变种病毒提出质疑，同时也在对其注射后的保护期持续时间进行研究。

俄罗斯Sputnik-V疫苗

Sputnik-V疫苗生产商伽玛莉亚研究所(Gamaleya)本周对外界表示，面对德尔塔变种时，完成Sputnik-V疫苗接种人士的体内有效中和抗体数量比面对原始毒株时低了2.6倍，不过其有效性依然高达90%，仅略低于面对原始毒株时的91.6%。该研究所并没有透露此数据究竟是指整体有效性还是重症防护率。目前，莫斯科等俄罗斯大城市爆发了新一轮疫情，德尔塔变种所占的比例超过九成。

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