 Cum-Ex：欧洲历史上最大的骗税奇闻 | 经济纵横 | DW | 19.10.2018

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经济纵横

Cum-Ex：欧洲历史上最大的骗税奇闻

一份多国调查报告指出，具有欺骗性质的“Cum-Ex”操作的涉及面远比之前想象中的要广，让欧洲多国损失了数百亿欧元的税收。而这背后的操作手法其实并不复杂。

Deutschland - Frankfurt am Main - Skyline (picture alliance/dpa/B. Roessle)

一些银行已经承认，参与了“Cum-Ex”业务

（德国之声中文网）这些"Cum-Ex"的文档读起来就像是侦探小说，是这样开始的："他们把套房的温度调低到18度，因为额头是不能出现汗珠、惹人生疑，不能让人看出有一丝紧张。"这是一个漫长故事的开头，也是一个深入调查的结果。

调查网络"Correctiv"本周四（10月18日）公布了其大规模调查的结果--"Cum-Ex"文档。来自12个国家、19个媒体的37名记者参与了这次调查，他们得出结论：因为这种可疑的金融操作，德国以及法国、西班牙、意大利、荷兰、丹麦、比利时、奥地利、芬兰、挪威和瑞士这些欧洲国家损失了至少数百亿的税款。

其中受创最严重的是德国。其次是法国（170亿欧元）、意大利（45亿欧元)和丹麦（17亿欧元）。德国曼海姆大学的税务教授史宾格（Christoph Spengel）说，"这是欧洲历史上最大的一次骗税行为"。根据他的计算，仅在2001年至2016年间，德国税务局就错误地多付给了商界人士至少318亿欧元。根据调查网络统计，在欧洲范围内，税收损失超过550亿欧元。

Deutschland Correctiv Logo in Berlin (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

"Correctiv"是德国的一家媒体调查机构

如果再加上"Cum-Cum"的避税操作（利用国内投资者和国外投资者的征税差异而实现避税），税款损失总额还要更高。

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据报道，几年前靠着德国纳税人的钱“被拯救”的商业银行，参与了一项帮助外国投资者逃避在德国缴税的Cum/Cum业务。而商业银行还不是唯一一家“钻法律空子”的德国银行。 (04.05.2016)

拜仁足球俱乐部的主席赫内斯的逃税丑闻曾引起了各界的关注。而今他不得不面对法庭审理。不过在报税上动了手脚的可并不只是这些名人们。 (07.03.2014)

避税天堂或将不在，黑钱也将难以藏身： 51个国家在柏林签署了"银行信息自动交换"的协议，增大银行体系透明度，更有效地打击偷税漏税的现象。德国财长朔伊布勒称，这项文件的签署具有里程碑意义。 (30.10.2014)

什么是"Cum-Ex"？

这种被称为"Cum-Ex"的操作，指的是在分发红利的当天，同时进行出售和再次收购行为。由于交易时间相隔很近，税务机构一时无法确定股票产权一方到底是谁。因此，买卖双方都可以从税务局拿到资本利得税的退税。在德国，只需缴纳一次资本利得税。如果能两次三番要回这笔退税，就能发家致富。

从2012年开始，德国补上了这个税务漏洞，无法再进行这种操作。然而据调查网络"Correctiv"报道，德国直到2015年才向其他欧洲国家对这种骗税行为提出警告。

合法？非法？

尽管人们渐渐对这种骗税操作的规模有所了解，然而这种行为是否真的非法，至今也说不清楚。在很长一段时间里，这种操作被税务专家看作是合法的税务手段。而如今，大部分观察家和调查者认为，这是非法行为。自今年6月，科隆检方开始针对西班牙桑坦德（Santander）银行展开调查。

另一些银行已经承认，参与了这种业务。这其中也包括德意志银行、德国联合抵押银行。德意志银行强调，从未是"Cum-Ex"市场的一部分，但参与了一些客户的业务。

在德国，黑森州当局对这种金融操作采取了鲜明的行动，对32起税务时间进行了调查，重新要回了7.7亿欧元的税款。该州因为"Cum-Ex"操作共损失了13亿税款。

就像电影情节

该案的一位主要人物目前在科隆被拘留起来。他希望通过与调查部门配合，从而可以减免处罚。他也表示，愿意与记者对话，但前提是要匿名，因为他希望在该事件风平浪静后，自己能做一名"体面的"律师。因此在采访中，他带着面具，看起来就像电影中一样。

文章开头提到的伦敦摩天大楼套房中的那一幕，同样像是电影情节。在那个套房，两名记者装扮成身价数十亿的豪门子弟，与一名年轻的证券交易者会面，他能为"豪门子弟"策划大手笔的"Cum-Ex"交易。这个年轻人出现了，开始只是漫谈金融结构和股市概念。直到卧底的记者点破了窗户纸：不用绕弯子了，反正钱也是从税款里来的。"是的，当然"，年轻的证券交易者很快做出了回答。

  • IKEA-Filiale in Moskau (picture-alliance/dpa/Y. Kochetkov)

    显赫的避税者圈

    家居用品巨头

    涉及家居用品巨头宜家（Ikea）。宜家的一句很有名的广告词句式是“你还在...或者已经...？”其实也可以这么问：“你还在规避，或者已经交纳了？”人们怀疑，宜家在荷兰得到了违规的税务优惠。欧盟竞争事务委员维斯塔格（Margrethe Vestager）指出，各成员国不能允许企业通过把赢利人为转移至别处而得以少交税。

  • Deutschland Wirtschaft Versandhandel Amazon Logistikzentrum in Pforzheim (picture-alliance/dpa)

    显赫的避税者圈

    亚马逊税少

    卢森堡减免了电商亚马逊（Amazon）税金2.5亿欧元。欧委会称，这违反欧盟资助法。欧委会指出，由此，亚马逊约四分之三赢利未被征税，而它所交税之比例只相当于当地企业赢利税的四分之一。欧盟因此希望卢森堡讨回这笔钱，—不过，卢森堡拒绝从命。

  • USA Apple-Laden in New York (picture-alliance/AP Photo/M. Lennihan)

    显赫的避税者圈

    “让世界变得更美好”

    这是美国苹果公司的目标。要是该企业也交税的话，事情就好办了。然而，欧委会指出，相反，爱尔兰给予了不恰当的税收优惠待遇，使苹果公司占尽好处，省下130亿欧元。爱尔兰不愿征收这笔巨款，所依据的原则是：宁可少拿钱，也不能让苹果走人。

  • Symbolbild Nike Sportschuche (imago/Pressefoto Baumann)

    显赫的避税者圈

    耐克因“天堂文件”曝光

    有着强烈运动感的那个标志的体育品生产商耐克也在利用复杂架构，极力少交税。其做法是：耐克旗下公司向另一家子公司开账单，造成耐克在欧洲几乎无赢利这一假象，由此，税额也就低下。

  • Google Logo Symbolbild (picture-alliance/dpa/O. Spata)

    显赫的避税者圈

    驳回法国的要求

    和其它公司一样，谷歌（Google）也把欧洲总部设在爱尔兰。尽管如此，法国仍要求它为2005年至2010年交纳10亿欧元以上税金，理由是，该公司向法国主顾出售了广告服务。然而，巴黎行政法院裁决说，由于谷歌的法国分支并非“长期公司”，所以无需补税。

  • Facebook User Symbolbild (Reuters/D. Ruvic)

    显赫的避税者圈

    脸书（Facebook）认错

    社交媒体巨头脸书也受到大量抨击。这家美国康采恩作出反应，至少是在口头上宣布，对在各单个国家的广告经营额征税，而不是在其爱尔兰国际总部。

  • Symbolbild Wasser (picture-alliance/ZB)

    显赫的避税者圈

    威立雅（Veolia）挨批

    《南德意志报》指出，过去5年里，法国公司威立雅避税5亿欧元，且“完全合法”。该企业经营饮水和净化装置以及垃圾处理、供应电力，2016年度经营额超过240亿欧元。然而，该康采恩多年来几乎不用缴税。

  • Symbolbild Steuern (picture-alliance/dpa/E.Weingartner)

    显赫的避税者圈

    必须强化监管

    经济学家们估计，每年，欧盟成员国因国际康采恩采用避税手法而减少税收600亿欧元。为改变这一状况，欧委会计划改革税收制度。问题是，怎么才能最有效杜绝避税行为？想法已有一些，但尚无最终方案。


 

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营业额巨大、赢利满满、缴税少而又少— 这是怎么回事？国际大公司得以避税的现象，多年来是一个重大问题。下面是若干受到指控的企业…… (02.01.2018)  

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Hong Kong-Zhuhai-Macau Brücke (Getty Images/P. Fong)

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