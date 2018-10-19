Cum-Ex：欧洲历史上最大的骗税奇闻

（德国之声中文网）这些"Cum-Ex"的文档读起来就像是侦探小说，是这样开始的："他们把套房的温度调低到18度，因为额头是不能出现汗珠、惹人生疑，不能让人看出有一丝紧张。"这是一个漫长故事的开头，也是一个深入调查的结果。

调查网络"Correctiv"本周四（10月18日）公布了其大规模调查的结果--"Cum-Ex"文档。来自12个国家、19个媒体的37名记者参与了这次调查，他们得出结论：因为这种可疑的金融操作，德国以及法国、西班牙、意大利、荷兰、丹麦、比利时、奥地利、芬兰、挪威和瑞士这些欧洲国家损失了至少数百亿的税款。

其中受创最严重的是德国。其次是法国（170亿欧元）、意大利（45亿欧元)和丹麦（17亿欧元）。德国曼海姆大学的税务教授史宾格（Christoph Spengel）说，"这是欧洲历史上最大的一次骗税行为"。根据他的计算，仅在2001年至2016年间，德国税务局就错误地多付给了商界人士至少318亿欧元。根据调查网络统计，在欧洲范围内，税收损失超过550亿欧元。

如果再加上"Cum-Cum"的避税操作（利用国内投资者和国外投资者的征税差异而实现避税），税款损失总额还要更高。

什么是"Cum-Ex"？

这种被称为"Cum-Ex"的操作，指的是在分发红利的当天，同时进行出售和再次收购行为。由于交易时间相隔很近，税务机构一时无法确定股票产权一方到底是谁。因此，买卖双方都可以从税务局拿到资本利得税的退税。在德国，只需缴纳一次资本利得税。如果能两次三番要回这笔退税，就能发家致富。

从2012年开始，德国补上了这个税务漏洞，无法再进行这种操作。然而据调查网络"Correctiv"报道，德国直到2015年才向其他欧洲国家对这种骗税行为提出警告。

合法？非法？

尽管人们渐渐对这种骗税操作的规模有所了解，然而这种行为是否真的非法，至今也说不清楚。在很长一段时间里，这种操作被税务专家看作是合法的税务手段。而如今，大部分观察家和调查者认为，这是非法行为。自今年6月，科隆检方开始针对西班牙桑坦德（Santander）银行展开调查。

另一些银行已经承认，参与了这种业务。这其中也包括德意志银行、德国联合抵押银行。德意志银行强调，从未是"Cum-Ex"市场的一部分，但参与了一些客户的业务。

在德国，黑森州当局对这种金融操作采取了鲜明的行动，对32起税务时间进行了调查，重新要回了7.7亿欧元的税款。该州因为"Cum-Ex"操作共损失了13亿税款。

就像电影情节

该案的一位主要人物目前在科隆被拘留起来。他希望通过与调查部门配合，从而可以减免处罚。他也表示，愿意与记者对话，但前提是要匿名，因为他希望在该事件风平浪静后，自己能做一名"体面的"律师。因此在采访中，他带着面具，看起来就像电影中一样。

文章开头提到的伦敦摩天大楼套房中的那一幕，同样像是电影情节。在那个套房，两名记者装扮成身价数十亿的豪门子弟，与一名年轻的证券交易者会面，他能为"豪门子弟"策划大手笔的"Cum-Ex"交易。这个年轻人出现了，开始只是漫谈金融结构和股市概念。直到卧底的记者点破了窗户纸：不用绕弯子了，反正钱也是从税款里来的。"是的，当然"，年轻的证券交易者很快做出了回答。