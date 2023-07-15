CPTPP门槛高 中国加入难

（德国之声中文网）跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)的成员计划本周日（7月16日）在新西兰奥克兰开会，讨论中国和台湾的加入申请。预计CPTPP也将在会议上最终确定英国的成员资格。

CPTPP由此前的跨太平洋伙伴协定（TPP）演化而来，共有11个成员国，分别是澳大利亚、日本、加拿大、墨西哥、马来西亚、新加坡、智利、秘鲁、越南、新西兰和文莱。

中国2021年申请加入CPTPP，不久之后台湾行政院也宣布正式提交了加入该协定的申请。路透社报道，新西兰前外交官芬尼（Charles Finny）表示，这次会议是“如何处理新的申请展开的首次严肃讨论。”他补充表示，“不过，现在还没有（就此事）达成共识”

已抵达新西兰的澳大利亚助理贸易部长艾尔斯（Tim Ayres）告诉媒体，中国在短期内无望加入CPTPP。英国《卫报》澳大利亚版本周六（7月15日）报道，艾尔斯表示：“我认为，考虑未来的加入申请还有待时日”。成员国即将准备迎接英国加入该协定。伦敦认为加入该协定是其向印太地区“倾斜”战略的一部分。若是顺利加入，CPTPP成员国总GDP将达到11万亿英镑（约合13.6万亿美元），占全球GDP的15%。

虽然艾尔斯没有直接将中国的CPTPP申请和解决与澳大利亚的众多贸易争端联系起来，但他对英国遵守世贸组织规则表示赞赏。他说：“很高兴有另一个主要经济体在遵守世贸组织规则方面有着良好的记录，并将达到CPTPP的标准。”

除了中国之外，韩国、哥斯达黎加也都表达了希望加入 CPTPP的意愿。台湾也递交了申请。现有成员国必须一致支持，申请才能得到批准。一些成员国主张按照先来后到的原则审查申请，这意味着首先讨论中国的申请，而另一些成员国则认为审查的重点应该放在哪个申请的加入条件更好。一位知情人士告诉路透社：“新西兰等一些国家支持同时审查申请”尽管根据CPTPP的高加入标准，审查进度可能会有所不同。不过同时开始审查将避免成员国在中国和台湾之间做出选择。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 大陆暂停进口台湾凤梨 中国海关总署2021年2月26日宣布，从3月1日起暂停进口台湾凤梨。中国国台办表示，这是因为“从2020年以来多次在台湾进口的凤梨截获检疫性有害生物”，担心对大陆农业生产和生态安全造成严重威胁。据中国媒体报道，中国大陆是台湾生鲜凤梨的最主要出口地。台湾民进党立委指责北京“政治抹黑”。总统蔡英文高调表态“挺农民，一起吃凤梨”，并称台湾“所有國產的鳳梨中，約1成外銷對岸”。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 中国大陆禁止从台湾进口肉类 中国大陆国台办发言人朱凤莲1月27日称，陆方严禁台湾生产或转运的肉类产品输入。台湾自1月起开放含莱克多巴胺的美猪和30月龄以上的美牛进口。朱凤莲称，大陆严禁进口含莱克多巴胺的肉类产品。此外，台湾还有高致病性禽流感等疫情，此举为防范疫情传入风险。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 中国疫苗无法来台 台湾陆委会1月27日称，中国疫苗无论以捐赠、商业模式或其他方式提供，都受到相关法规限制，无法进口来台。大陆国台办发言人称，台湾不使用中国疫苗主要因政治障碍。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 台积电断供华为 2020年5月15日，美国商务部规定从9月15日起，所有非美国的芯片制造商，如果没有获得美国政府颁发的许可证，不能再向华为提供使用了美国技术和设备的产品。此举导致半导体和芯片制造行业领头羊台积电从9月15日起，不再向华为及旗下公司供应芯片。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 中国大陆抵制台湾金马奖 2018年第55届金马奖颁奖典礼上，一位台湾导演发表了带有台湾独立倾向的言论。担任评审团主席的巩俐因此拒绝上台颁奖，大陆获奖影人也集体缺席典礼晚宴。次年8月，大陆国家电影局正式宣布暂停中国大陆电影和人员参加第56届金马奖。2020年的第57届金马奖角逐也鲜有大陆电影的身影。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 85°C卷入统独争议 台湾总统蔡英文2018年8月过境洛杉矶期间，在台湾品牌连锁咖啡店85°C分店购买咖啡，并在吉祥物抱枕上签名。85°C在中国大陆继而受到大量网友攻击，其在中国多个订餐App的订购页面也被移除。该公司不得不出面表示“坚定支持九二共识的立场从未改变”。



路透社指出，对于中国来说，加入协定障碍不小。CPTPP要求各国取消或减少关税，并作出市场开放等承诺，同时也涉及竞争规则、知识产权和对外国公司的保护等方面的规定。华盛顿特区战略与国际研究中心研究员阿拉萨辛厄姆（Aidan Arasasingham）指出，这涉及到经济和政治上的复杂性。他说：“CPTPP成员国所要求的高标准和具有约束力的承诺，与中国当前的状况存在着很大差距。”

（路透社，《卫报》等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

