COVAX将配送首批疫苗至贫困国家

(德国之声中文网) 世界卫生组织(WHO)在紧急批准牛津大学研发的阿斯利康疫苗后，于周一 (2月15日)启动了向较贫穷国家提供新冠疫苗的作业。

作为COVAX共同采购计划的一部分，低收入和中等收入国家有望在2月底收到首批疫苗。世卫组织希望在今年上半年交付3.36亿剂疫苗，到12月底再交付20亿剂。

目前COVAX已经与多家制造商签署了协议，但预计只有阿斯利康和BioNTech和辉瑞的疫苗被纳入第一波，而两者都需要两剂。德国生产的BioNTech-辉瑞疫苗更因为需要超低温储存技术所以不适合大多数低收入国家。

在产程上，印度血清研究所同意生产11亿剂疫苗用于交付。目前印度生产疫苗的数量已经多至可以捐赠给邻国。

若剂量充足，联合国儿童基金会(UNICEF)等国际机构准备每月运输多达850公吨的剂量。

到目前为止，COVAX已经筹集了60亿美元（约49.5亿欧元）的认捐，但今年至少还需要20亿美元。

一些收入较高的国家也已经签署了该计划，即使他们直接与疫苗制造商签署了单独的协议，例如韩国将透过COVAX获得260万剂疫苗。

COVAX全球疫苗取得机制，本意是透过公平分配让贫穷与富裕国家能同步接种疫苗。然而，机制启动两个月以来，世界上约130个国家中最贫穷的25亿人仍一剂疫苗都还没有接种。

据报道，有198个国家和地区参加了该方案。有些国家和地区支付疫苗的费用，92个最低收入国家则以接受捐赠的方式获取疫苗。其中，有许多国家依赖世界卫生组织评估和批准疫苗。

COVAX计划透过投资以确保制造商在生产上有足够的资金来完成订单。这一设计沿袭了之前成功案例，为贫困者提供了公平获得肺炎球菌和埃博拉疫苗的机会。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、美联社)

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