COP28气候大会协议依然难产

(德国之声中文网) COP28气候峰会主席苏丹·艾哈迈德·贾贝尔周日敦促谈判代表加倍努力，以寻找共识。首个旨在逐步淘汰世界对石油、天然气和煤炭等化石燃料使用的协议已经进入了最后的谈判阶段。

迪拜的会谈凸显了国际上对化石燃料未来角色的深刻分歧，这些分歧使得近200个国家努力在峰会定于12月12日结束前达成一项协议变得复杂艰难。

COP28主席苏丹·阿勒贾贝尔对大会说：“现在是所有各方建设性参与的时候了。”他表示：“失败不是一个选项。” 勒贾贝尔是阿联酋工业和高级技术部长。他说，正要求所有国家就如何使用化石燃料达成共识。

化石能源将退出历史舞台 气候杀手：化石燃料 二氧化碳是导致全球气候变暖的首要原因。燃煤、石油和天然气导致的二氧化碳排放量占所有温室气体排放量的65%。森林砍伐造成的二氧化碳排放量占11%。甲烷是天然气的主要成分，它释放的二氧化碳排放量占16%。农业工业中一氧化二氮导致的二氧化碳排放量占6%。

化石能源将退出历史舞台 该是反思的时候了 据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的计算显示，如果一切像到目前一样，到2100年地球的温度将上升3.7到4.8度。气候专家表示，如果要将上升温度成功限制在2摄氏度以内，到2050年之前，必须非常迅速的结束对化石燃料的使用。

化石能源将退出历史舞台 太阳能发电推动能源转型 太阳能发电是目前最廉价的能源。过去五年，太阳能设备得价格降低了80%。在德国，太阳能装置生产的电能，每千瓦时的电费为0.07欧分。在太阳能丰富的国家，每千瓦时的电费低于0.05欧分。利用太阳能发电在全球蓬勃发展，但价格却继续下降。

化石能源将退出历史舞台 更大型、更高效 风力发电的价格也非常便宜。全球的发展趋势也日益蓬勃。在德国，风能发电的产量占总发电量的9%。在丹麦，风能发电的比例占总发电量的近40%。中国的风能发电量为3%。到2020年，中国风能发电的比例将增加一倍。

化石能源将退出历史舞台 不依靠化石能源的建筑 如今，有良好隔热系统的房屋不需要消耗很多能源。一个屋顶上装有太阳能装置的住宅可以提供充足的电力和热力。一些住宅甚至还有多余的电力。人们可以用多余的“储备”给电动汽车充电。

化石能源将退出历史舞台 既能降低二氧化碳排放，还经济实惠 气候保护的一个重要因素是能源效率。与普通灯泡相比，一个高质量的LED灯只需普通灯泡十分之一的能量。这不仅能减少二氧化碳排放，还能省钱。欧盟已禁止销售白炽灯，这对LED的普及起到了重要的推动作用。

化石能源将退出历史舞台 对气候有意的交通工具 石油是运输工具的重要能源。但这一状况也可以得到改变。如今交通工具已经有可替代能源了。图片中这辆在科隆投入运行的公共汽车使用的能源是氢燃料电池。有了它可以做到无二氧化碳排放。

化石能源将退出历史舞台 第一辆氢能轿车 2014年12月开始，日本丰田研发的氢能汽车开始在市场上销售。其一次充电仅需几分钟，便可行驶650公里。专家认为，使用氢能、沼气和其它新能源的交通工具对环境有益。

化石能源将退出历史舞台 来自粪便和垃圾的燃料 这辆英国布里斯托尔的公交车使用的燃料为生物甲烷（CH4）。这种气体来自人类粪便和食物垃圾。实际上，5个人一年生产的粪便和食物垃圾制造出的甲烷，可供一辆公交车行驶300公里。

化石能源将退出历史舞台 新能源电动车 电动汽车的价格将越来越便宜，而且对越来越多的人来说，新能源电动车将是对气候有益的又一选择。

化石能源将退出历史舞台 洁净能源技术取得进步 全球尚有20亿人过着没有电的生活。随着太阳能、蓄电池和LED灯的价格越来越便宜，许多塞内加尔的村庄也在推广这些新能源技术。图片上这家太阳能商店为LED灯提供充电服务。数百万人第一次以这样的方式用上电。

化石能源将退出历史舞台 气候保护运动 气候保护运动的声势将更加壮大，比如图片上在德国煤矿工业中心——杜塞尔多夫举行的气候保护活动。现在，德国最大的可再生能源公司Eon也座落在杜塞尔多夫，全球投资者从化石领域纷纷撤出资金，这对迅速投入气候保护大有帮助。 作者: Gero Rueter



针对的措辞

一个由包括美国、欧盟和诸多岛国在内的80多个国家组成的联盟正在推动COP28达成一项协议，包括在会议声明中加入“逐步淘汰”化石燃料的措辞，这是科学家认为导致全球变暖的温室气体排放的主要来源。而这一说法正面临石油生产国组织（OPEC）及其盟友的强烈反对。



12月6日，OPEC向其成员和支持者发出一封信，要求他们反对COP28协议中针对化石燃料的任何措辞，路透社的观察员告诉记者，一些代表团似乎正在听从这一号召。

波兰气候副部长吉布尔热-切特韦尔廷斯基（Adam Guibourgé-Czetwertyński）表示：“我认为目前的立场还是相当固执。”这位波兰COP28代表团的代表透露：“我们正在接近谈判的最后时刻。但在最终结果上我们还没有完全准备好。”

作为OPEC最大的生产国和实际领导者，沙特阿拉伯以及俄罗斯等国家认为，COP28的重点应该放在减少排放上，而不是针对导致这些排放的燃料来源。

中国首席气候特使解振华周六表示，只有就包括化石燃料的问题达成协议的情况下，此轮COP28会议才能被视为成功，尽管他没有说北京是否会支持“逐步淘汰”化石燃料的协议。

他说：“目前在这个问题上的立场非常对立，中国正在尝试寻找一个对所有各方都可接受的解决方案，能够解决问题。”他形容COP28是他职业生涯中最艰难的气候峰会。

周日发布的一份草案提议明年的COP29气候峰会由阿塞拜疆在11月11日至11月22日举办。相关的协议文本需要在峰会上通过后才能成为官方文件。

联合国可持续发展目标前景黯淡

促使各国达成一系列承诺

最新版的核心谈判文本于周五发布，显示各国仍在考虑一系列选项——从同意“凭借最先进科学技术逐步淘汰化石燃料”，到逐步淘汰“未经减排的化石燃料”，到根本不提及。

“未经减排的化石燃料”通常意味着通过捕获和储存它们的二氧化碳排放来减少其气候影响。但碳捕获既昂贵又尚未得到广泛的证实是有效的。

三位消息人士告诉路透社，COP28主席团不打算在周一之前发布新版的协议草案，这将使谈判代表只还有一天时间在会议周二中午结束之前解决分歧。

大会还促成了各国达成一系列其他承诺，如增加三倍的可再生能源和核能部署，削减煤炭使用，以及减少强效温室气体甲烷的排放。

国际能源署（IEA）周日表示，如果这些承诺得到兑现，到2030年全球能源相关温室气体排放将减少40亿吨。

虽然这个数字很大，但它只代表了在未来六年内为了把全球气温升高幅度限制在1.5摄氏度（2.7华氏度）而需要减排总量的三分之一，这是2015年巴黎协议中的约定，IEA说。

IEA执行董事比罗尔（Fatih Birol）在X上发帖说：“为了坚持1.5摄氏度的目标，需要有序和公正地减少全球化石燃料的使用。”

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在多哈论坛上发言，敦促COP28气候会议的领导人同意大幅削减排放，以阻止全球变暖超过1.5摄氏度。古特雷斯说，尽管各国已经做出了承诺，但排放量却处于创纪录高位，化石燃料是主要原因。他说：“我敦促迪拜COP28的领导人同意大幅削减排放，以实现1.5度的气温升高限制。”

（路透社）

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