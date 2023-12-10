COP28气候大会协议依然难产

正在阿联酋迪拜举行的COP28气候会议进入艰难的谈判阶段。超过80个国家正在推动一项包括逐步淘汰化石燃料的协议。随着会谈进入最后阶段，围绕化石燃料的巨大分歧日益显现。
(德国之声中文网) COP28气候峰会主席苏丹·艾哈迈德·贾贝尔周日敦促谈判代表加倍努力，以寻找共识。首个旨在逐步淘汰世界对石油、天然气和煤炭等化石燃料使用的协议已经进入了最后的谈判阶段。
迪拜的会谈凸显了国际上对化石燃料未来角色的深刻分歧，这些分歧使得近200个国家努力在峰会定于12月12日结束前达成一项协议变得复杂艰难。
COP28主席苏丹·阿勒贾贝尔对大会说：“现在是所有各方建设性参与的时候了。”他表示：“失败不是一个选项。” 勒贾贝尔是阿联酋工业和高级技术部长。他说，正要求所有国家就如何使用化石燃料达成共识。
一个由包括美国、欧盟和诸多岛国在内的80多个国家组成的联盟正在推动COP28达成一项协议，包括在会议声明中加入“逐步淘汰”化石燃料的措辞，这是科学家认为导致全球变暖的温室气体排放的主要来源。而这一说法正面临石油生产国组织（OPEC）及其盟友的强烈反对。
12月6日，OPEC向其成员和支持者发出一封信，要求他们反对COP28协议中针对化石燃料的任何措辞，路透社的观察员告诉记者，一些代表团似乎正在听从这一号召。
波兰气候副部长吉布尔热-切特韦尔廷斯基（Adam Guibourgé-Czetwertyński）表示：“我认为目前的立场还是相当固执。”这位波兰COP28代表团的代表透露：“我们正在接近谈判的最后时刻。但在最终结果上我们还没有完全准备好。”
作为OPEC最大的生产国和实际领导者，沙特阿拉伯以及俄罗斯等国家认为，COP28的重点应该放在减少排放上，而不是针对导致这些排放的燃料来源。
中国首席气候特使解振华周六表示，只有就包括化石燃料的问题达成协议的情况下，此轮COP28会议才能被视为成功，尽管他没有说北京是否会支持“逐步淘汰”化石燃料的协议。
他说：“目前在这个问题上的立场非常对立，中国正在尝试寻找一个对所有各方都可接受的解决方案，能够解决问题。”他形容COP28是他职业生涯中最艰难的气候峰会。
周日发布的一份草案提议明年的COP29气候峰会由阿塞拜疆在11月11日至11月22日举办。相关的协议文本需要在峰会上通过后才能成为官方文件。
最新版的核心谈判文本于周五发布，显示各国仍在考虑一系列选项——从同意“凭借最先进科学技术逐步淘汰化石燃料”，到逐步淘汰“未经减排的化石燃料”，到根本不提及。
“未经减排的化石燃料”通常意味着通过捕获和储存它们的二氧化碳排放来减少其气候影响。但碳捕获既昂贵又尚未得到广泛的证实是有效的。
三位消息人士告诉路透社，COP28主席团不打算在周一之前发布新版的协议草案，这将使谈判代表只还有一天时间在会议周二中午结束之前解决分歧。
大会还促成了各国达成一系列其他承诺，如增加三倍的可再生能源和核能部署，削减煤炭使用，以及减少强效温室气体甲烷的排放。
国际能源署（IEA）周日表示，如果这些承诺得到兑现，到2030年全球能源相关温室气体排放将减少40亿吨。
虽然这个数字很大，但它只代表了在未来六年内为了把全球气温升高幅度限制在1.5摄氏度（2.7华氏度）而需要减排总量的三分之一，这是2015年巴黎协议中的约定，IEA说。
IEA执行董事比罗尔（Fatih Birol）在X上发帖说：“为了坚持1.5摄氏度的目标，需要有序和公正地减少全球化石燃料的使用。”
联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在多哈论坛上发言，敦促COP28气候会议的领导人同意大幅削减排放，以阻止全球变暖超过1.5摄氏度。古特雷斯说，尽管各国已经做出了承诺，但排放量却处于创纪录高位，化石燃料是主要原因。他说：“我敦促迪拜COP28的领导人同意大幅削减排放，以实现1.5度的气温升高限制。”
（路透社）
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