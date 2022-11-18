 COP27即將召開 美籲中重啟氣候對話 | 科技环境 | DW | 26.10.2022

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科技环境

COP27即將召開 美籲中重啟氣候對話

聯合國兩週後將在埃及召開氣候峰會，美國氣候特使克里25日向中國喊話，希望北京與華府重啟氣候對話。他說，中美若未能在此議題上展開合作，將影響到全球氣候行動。

美國氣候特使克里在接受英國《衛報》訪問時，敦促中國重啟與美國的氣候談判，讓削減溫室氣體排放的相關行動能持續有進展。

美國氣候特使克里在接受英國《衛報》訪問時，敦促中國重啟與美國的氣候談判，讓削減溫室氣體排放的相關行動能持續有進展。

（德國之聲中文網）美國氣候特使克里（John Kerry）在美國時間週二（10月25日）出席一場活動時表示，在相關談判中，針對誰該對氣候變化帶來的影響負責，美國願意與發展中國家尋求中間路線。近來，發展中國家不斷要求美國等已開發國家對破壞地球支付賠償。他說：「我們認為我們必須站出來，我們有責任。我們接受這一點。」

但克里表示，開發中國家要求美國等已開發國家拿出一萬億美元來賠償氣候災害的說法，從政治上與其他方面來看是不可行的。

他說：「任何有可能使較富裕國家承擔法律責任的舉動都會是一個問題。那麼，要如何以一種真正能產生資金的方式來做這件事，並讓一個系統到位？我們完全支持找出相關方法，也正朝著這個方向努力。我們將出席氣候峰會，並不會阻撓任何談判。」

同日，克里在接受英國《衛報》訪問時，敦促中國重啟與美國的氣候談判，讓削減溫室氣體排放的相關行動能持續有進展。他說：「中國占全球溫室氣體總排放量的30%。我們需要中國的配合。」

克里表示，若中美兩國未能在氣候變化議題上展開合作，將為世界氣候行動帶來問題。他說：「如果沒有中國，我們還能在對抗氣候變化的相關努力中，得到最大的希望嗎？我認為答案是否定的。」

他告訴《衛報》，兩國政府必須合作，才能「贏得這場與氣候變化相關的戰鬥」。

北京態度成關鍵

理論上來說，即便中美凍結氣候變化相關合作，也不應該影響全球對抗氣候變化議題上的相關談判，但克裡向《衛報》透露，中國實際上已停止與美國在氣候等多項議題上的談判。

他表示，中國政府的一些部門正在推行「戰狼外交」，而通過這種方式，中國以對待其他問題的方式來處理氣候問題，相關談判也被「暫停」。

克里說：「我個人堅決不同意這種說法。氣候是一個普遍的問題，一個普遍的威脅。沒有政治意識形態，沒有政黨。它不代表全球競爭，而是代表一個全球性威脅，兩個最大的排放國和兩個最大的經濟體通過合作，嘗試處理這個問題，對世界是非常有利的。」

克里向《衛報》重申：「我們真的想一起合作。我們正計劃在兩國之間一次重要的談判，而我的同行非常明確地表示希望完成一些事情。」

克里告訴《衛報》，雖然中國暫停與美國的氣候合作，但這不會破壞第27屆聯合國氣候峰會的議程。

克里告訴《衛報》，雖然中國暫停與美國的氣候合作，但這不會破壞第27屆聯合國氣候峰會的議程。

在今年8月美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）出訪台灣後，中國隨即宣布停止與美國在氣候變化等多領域的合作與對話。但在去年11月於格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候峰會上，兩國突然宣布了一項雙邊協議，這個發展令各界感到驚訝。他們同意在清潔技術、甲烷和其他減少排放的方式上進行合作。

克里告訴《衛報》，雖然中國暫停與美國的氣候合作，但這不會破壞第27屆聯合國氣候峰會的議程。他坦言：「此舉不一定會阻止聯合國進程的運作，但這將影響到中美兩國向各國介紹我們針對氣候變化所展開的合作。」

克里說，中國仍然可以自己採取強有力的行動。他表示，中國過往常常在可再生能源和減少碳排放量方面超過了自己設定的目標。

（美聯社、衛報）

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