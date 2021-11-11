COP26：“我们必须现在就行动”

目前，全球聚焦正在格拉斯哥举行的联合国气候大会，众多国家元首和政府首脑与会，但中俄领导人缺席。联合国秘书长古特雷斯表示，人类必须停止像对待厕所一样对待大自然。
（德国之声中午网）在联合国气候大会（COP26）上，联合国秘书长古特雷斯警告说，人类正在自掘坟墓。他这里指的是当今世界对化石能源的依赖，表示这可能造成灾难性的全球变暖，将人类和地球推向悬崖边缘。
古特雷斯也呼吁富裕国家履行承诺，在应对气候变化的斗争中，每年向贫穷国家提供1000亿美元的支持。他说，必须要更多保护弱势群体；在过去十年中，40亿人经历了与气候危机相关的灾难，而这种破坏性"只会越来越大"。
"距离世界末日的钟声就还差一分钟！"英国首相约翰逊在气候大会上说。作为这次大会的东道主，约翰逊也表示，世界在气候保护方面等待的时间越久，人类需要付出的代价就越大。他同时指出，目前仍有机会阻止这个"滴答作响的世界末日机器"。
约翰逊呼吁，到2040年在全球范围内淘汰燃煤发电，富裕国家到2030年就实现这一点。他表示，虽然人们可能不觉得自己像詹姆斯·邦德，但仍然应该以007的精神化解气候危机这一真正威胁。
周一（11月1日），多国领导人在格拉斯哥做开幕发言。发言者包括美国总统拜登、法国总统马克龙等等。默克尔也代表德国与会发言。
不过，中国领导人习近平和俄罗斯总统普京没有到场，而中、俄都是温室气体排放大国。习近平针对COP26发表书面致辞，没有通过视频参与会议。据俄罗斯卫星通讯社报道，普京同样未通过视频方式参与会议，但准备了一份视频演讲。
目前，人们在关注印度总理莫迪是否会宣布该国更雄心勃勃的气候目标。这可能会增加对中国减排的压力。
二十国集团峰会上周末在罗马举行。这些对全球碳排放负有很大一部分责任的国家，只在罗马达成了最低限度的共识，重申了将全球变暖对比工业化前水平限制在1.5度内的目标，然而没有给出目标日期。
各国也未能就实现碳中和的具体日期达成一致，只表示这将在"本世纪中叶前后"实现。相关阻力主要来自新兴国家和生产大量化石能源的国家。
气候活动家和环保组织批评这些共识是不够的。联合国秘书长古特雷斯也表失望，在推特上写到："我带着落空的希望离开罗马--好在它们没有被埋葬。"COP26的东道主约翰逊说，"如果格拉斯哥失败了，那么整个事情就失败了"。
德国环境部长舒尔策（Svenja Schulze）认为，德国在气候大会上扮演着桥梁建设者的角色。她对《莱茵邮报》说："我们拥有专业知识、经验和信任基础，使得在这种会议上取得进展成为可能。"
舒尔策表示，德国能帮助其他国家应对气候变化，既在财政上，也在经验上。她还强调，德国是带着一个强有力的、具有法律约束力的新气候目标来到格拉斯哥的。"我们将在2045年实现气候中立，这比欧盟（的目标）早了五年。"
在气候大会开始前夕，联合国气候负责人埃斯皮诺萨（Patricia Espinosa）周日警告说，继续排放破坏气候的温室气体，相当于助力"我们自己的灭绝"。
COP26的英国主席夏尔马（Alok Sharma）说，实现将升温控制在1.5度内这一目标的窗口正在关闭，"这次国际会议必须取得成果"。
专家指出，只有在本十年末将全球二氧化碳排放量减半，最迟在2050年实现气候中立，才有可能实现将升温控制在1.5度内的目标。然而，根据联合国的数据，地球目前正朝着本世纪变暖2.7度的方向发展。
（法新社，德新社，基督教通讯社）
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