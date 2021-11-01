 COP26：“我们必须现在就行动” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2021

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时政风云

COP26：“我们必须现在就行动”

目前，全球聚焦正在格拉斯哥举行的联合国气候大会，众多国家元首和政府首脑与会，但中俄领导人缺席。联合国秘书长古特雷斯表示，人类必须停止像对待厕所一样对待大自然。

UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow

联合国气候大会（COP26）10月31日在格拉斯哥拉开帷幕

（德国之声中午网）在联合国气候大会（COP26）上，联合国秘书长古特雷斯警告说，人类正在自掘坟墓。他这里指的是当今世界对化石能源的依赖，表示这可能造成灾难性的全球变暖，将人类和地球推向悬崖边缘。

古特雷斯也呼吁富裕国家履行承诺，在应对气候变化的斗争中，每年向贫穷国家提供1000亿美元的支持。他说，必须要更多保护弱势群体；在过去十年中，40亿人经历了与气候危机相关的灾难，而这种破坏性"只会越来越大"。

已到千钧一发时刻

"距离世界末日的钟声就还差一分钟！"英国首相约翰逊在气候大会上说。作为这次大会的东道主，约翰逊也表示，世界在气候保护方面等待的时间越久，人类需要付出的代价就越大。他同时指出，目前仍有机会阻止这个"滴答作响的世界末日机器"。

约翰逊呼吁，到2040年在全球范围内淘汰燃煤发电，富裕国家到2030年就实现这一点。他表示，虽然人们可能不觉得自己像詹姆斯·邦德，但仍然应该以007的精神化解气候危机这一真正威胁。

中俄两个排放大户没到场

周一（11月1日），多国领导人在格拉斯哥做开幕发言。发言者包括美国总统拜登、法国总统马克龙等等。默克尔也代表德国与会发言。

不过，中国领导人习近平和俄罗斯总统普京没有到场，而中、俄都是温室气体排放大国。习近平针对COP26发表书面致辞，没有通过视频参与会议。据俄罗斯卫星通讯社报道，普京同样未通过视频方式参与会议，但准备了一份视频演讲。

目前，人们在关注印度总理莫迪是否会宣布该国更雄心勃勃的气候目标。这可能会增加对中国减排的压力。

  • Global Ideas Malediven im Bauwahn

    气候变化 灾难离我们越来越近

    攸关岛国生死

    2015年的《巴黎气候协定》确立了全球升温幅度“必须显著低于2摄氏度”之目标，并且应当努力实现更有雄心的“1.5摄氏度目标”。在许多环保组织看来，2摄氏度目标并不足够。一些岛国甚至视之为生死攸关的议题。马尔达夫总统在今年的联合国大会上就说，1.5度和2度之间的差异，对于马尔代夫而言“意味着死刑”。

  • Deutschland Unwetterkatastrophe | Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz

    气候变化 灾难离我们越来越近

    突遭没顶之灾

    气候变化背景下，面临淹没风险的不仅仅是沿海地区。就在今年夏天，中国河南、德国西部山区都遭遇了数百年不遇的极端强降水，引起了严重的洪涝灾害。世界银行估计，假如不采取坚决措施遏制气候变化，到2050年，将有2亿多人被迫背井离乡逃离灾害，经济损失更是数以万亿计。

  • Spain Europe Heat

    气候变化 灾难离我们越来越近

    热浪滚滚而来

    今年夏天，不论是北美西海岸，还是日本、西班牙、巴基斯坦，北半球的许多地区都遭遇极端高温天气。由于气候变化，今后的高温热浪将更加频繁：假如升温1.5摄氏度，全球14%的人口将每五年遭受一次极端高温天气；如果升温2摄氏度，这一人口比例将突破1/3，全球每年因高温天气而额外死亡的人数将增加到490万人。

  • Waldbrände in Griechenland

    气候变化 灾难离我们越来越近

    山火步步紧逼

    极端高温天气还显著增加了森林大火的风险。就在今年，澳大利亚、印度尼西亚、摩洛哥、美国西部、意大利、希腊等地都遭受了严重的森林火灾。

  • Deutschland Hitzewelle 2018 - Ernteausfälle | Maisfeld in Brandenburg NEU

    气候变化 灾难离我们越来越近

    农田颗粒无收

    气候变化会显著改变一些地区的降水模式、季节分布，对农业生产造成巨大影响。在德国，2018年夏天的异常干旱天气就造成了大范围的农作物欠收。联合国今年8月更是警告，马达加斯加的大片耕地已经连续四年几乎没有任何降雨，该国将有可能成为首个遭遇“气候变化饥荒”的国家。

  • USA | UN-Sicherheitsrat zu Äthiopien

    气候变化 灾难离我们越来越近

    大步迈向地狱

    联合国秘书长古特雷斯今年9月表示，人类已经走在“灾难性的道路上”，现在“要么拯救世界，要么陷入地狱般的未来”。根据气候学家的估算，即便当前世界各国做出的减排承诺都能得到兑现，全球平均气温也会在本世纪内上升到比工业革命前高2.7摄氏度的水平，这意味着部分地区的人类生存环境将急剧恶化。11月初在苏格兰召开的联合国气候峰会上，各国将就进一步加强气候保护展开拉锯谈判。


G20未能发出强烈信号

二十国集团峰会上周末在罗马举行。这些对全球碳排放负有很大一部分责任的国家，只在罗马达成了最低限度的共识，重申了将全球变暖对比工业化前水平限制在1.5度内的目标，然而没有给出目标日期。

各国也未能就实现碳中和的具体日期达成一致，只表示这将在"本世纪中叶前后"实现。相关阻力主要来自新兴国家和生产大量化石能源的国家。

气候活动家和环保组织批评这些共识是不够的。联合国秘书长古特雷斯也表失望，在推特上写到："我带着落空的希望离开罗马--好在它们没有被埋葬。"COP26的东道主约翰逊说，"如果格拉斯哥失败了，那么整个事情就失败了"。

UK Glasgow | Protest vor COP26

气候保护人士在格拉斯哥大会场地外抗议

德国希望成为桥梁建设者

德国环境部长舒尔策（Svenja Schulze）认为，德国在气候大会上扮演着桥梁建设者的角色。她对《莱茵邮报》说："我们拥有专业知识、经验和信任基础，使得在这种会议上取得进展成为可能。"

舒尔策表示，德国能帮助其他国家应对气候变化，既在财政上，也在经验上。她还强调，德国是带着一个强有力的、具有法律约束力的新气候目标来到格拉斯哥的。"我们将在2045年实现气候中立，这比欧盟（的目标）早了五年。"

COP26 | Alok Sharma

COP26的英国主席夏尔马（Alok Sharma）：这次国际会议必须取得成果

在气候大会开始前夕，联合国气候负责人埃斯皮诺萨（Patricia Espinosa）周日警告说，继续排放破坏气候的温室气体，相当于助力"我们自己的灭绝"。

COP26的英国主席夏尔马（Alok Sharma）说，实现将升温控制在1.5度内这一目标的窗口正在关闭，"这次国际会议必须取得成果"。

专家指出，只有在本十年末将全球二氧化碳排放量减半，最迟在2050年实现气候中立，才有可能实现将升温控制在1.5度内的目标。然而，根据联合国的数据，地球目前正朝着本世纪变暖2.7度的方向发展。

（法新社，德新社，基督教通讯社）

 

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