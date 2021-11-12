 COP26在最后一刻达成妥协 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.11.2021

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COP26在最后一刻达成妥协

第26届联合国气候变化大会在最后一刻达成“妥协性”协议。《格拉斯哥气候公约》成果文件草案文本的措辞为“逐步淘汰有增无减的燃煤发电和化石燃料低效补贴”，中国和印度在谈判的最后一刻要求对措辞进行修改，最终文本修改为“逐步减少”煤炭使用。

联合国秘书长古特雷斯表示，当天通过的文本是妥协的结果，反映了当今世界的各种利益、条件、矛盾和政治意愿的水平。

联合国秘书长古特雷斯表示，当天通过的文本是妥协的结果，反映了当今世界的各种利益、条件、矛盾和政治意愿的水平。

（德国之声中文网）在苏格兰格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会的谈判在延长一天后，近200个国家周六（11月13日）通过了一份成果文件。

联合国秘书长古特雷斯在大会结束时发布的视频声明中说:"这是重要的一步，但还不够。我们必须加快气候行动，以实现将全球气温上升限制在1.5摄氏度的目标。"

他说，现在进入"紧急模式"，到了结束化石燃料补贴，逐步淘汰煤炭，为碳排放定价，保护弱势社区，并兑现1000亿美元的气候融资承诺的时候了。

《格拉斯哥气候公约》的草案文本中包含"逐步淘汰（phase out）有增无减的燃煤发电和化石燃料低效补贴"的措辞，但是在谈判的最后一刻，中国和印度都提出就这一措辞进行修改的要求。《公约》最终的文本措辞修改为"逐步减少"（phase down）煤炭使用。

中国气候变化事务特使解振华和美国气候特使克里在峰会上交谈。

中国气候变化事务特使解振华和美国气候特使克里在峰会上交谈。

今年7月，中国煤炭经济研究会发布的《上半年世界煤炭市场形势特点及下半年变化趋势展望》报告中指出，20年前，美国和欧盟国家煤炭消费约占全球煤炭消费总量的三分之一，与中国、印度两国合计消费量基本相当。但到了2020年，中国和印度煤炭消费量合计占全球煤炭消费总量的三分之二。在过去的20年里，两国煤炭消费量在世界煤炭消费总量的比例分别提高了27个百分点和5个百分点。随着发达经济体去煤进程的不断推进，美国和欧盟国家的煤炭消费量占比分别由23%、12%萎缩至6%、4%，逐渐淡出煤炭主要消费市场。

虽然《格拉斯哥气候公约》文本最终的措辞有些修改，但是德国环境部长舒尔策（Svenja Schulze）对《公约》的达成还是予以称赞。她说："化石燃料时代即将结束，能源转型正在成为全世界的指导原则"。美国气候特使克里说，在谈判中，想象中的完美不应该妨碍美好的事物实现。"（《格拉斯哥气候公约》）就是美好的事物。"

联合国秘书长古特雷斯表示，当天通过的文本是妥协的结果，反映了当今世界的各种利益、条件、矛盾和政治意愿的水平。

瑞典年轻的气候保护活动家通贝里则对格拉斯哥气候大会做出了毁灭性的评价。她在推特上写道："COP26结束了。这场峰会简单总结起来就是一堆废话。"

召开《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议是几十年来联合国协助帮助避免迫在眉睫的气候紧急情况的努力中的最新和最重要的步骤之一。 第27届联合国气候变化大会将于2022年11月在埃及举行。

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