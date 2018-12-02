 COP24气候大会缘何重要？ | 科技环境 | DW | 02.12.2018

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科技环境

COP24气候大会缘何重要？

第二四届联合国气候大会将在波兰举行，目标是拯救《巴黎协定》。专家指出，各国必须共同找出应对气候变迁的解决方案，否则一切只是空谈。

Klimawandel | Symbolbild | Erdkugel (picture-alliance/dpa/NASA/Goddard Space Flight Center)

DW.COM

欧盟各国国家和政府首脑23日出席欧盟峰会。会议将就2030年前的欧洲气候目标展开讨论，波兰和其他东欧国家虽然极力反对，但仍有达成一致的一线希望？ (23.10.2014)

（德国之声中文网）三年时间一晃眼过去，又似乎已是遥远的时光：当年近190个联合国成员国在巴黎欢天喜地地庆祝谈判多年的气候协议终于签订。各国无论财力多寡都愿意参与其中。根据《巴黎协定》，全球平均气温升幅必须被控制在2℃以下，最好的情况是将气温升幅控制在更低的数值内。发达国家商定向发展中国家提供金融援助，到2020年实现每年1000亿美元。时任德国环境部长亨德里克斯（Barbara Hendricks）当年曾向德国之声表示："这是气候保护的历史性时刻。所有如今已经出生的孩子，在本世纪末应该都还在世。届时平均气温不应该升高超过2℃，最好只有1.5℃。"

特朗普宣布退出

三年后的今天，各国代表将在波兰卡托维兹再次碰头。但是当年在巴黎的欢腾气氛已经消散。《巴黎协定》签订的一年后，特朗普当选新一任美国总统，并在不久后宣布退出这个曾经受到奥巴马支持的气候协定。2017年夏季，美国总统特朗普为此特地在白宫花园中召开记者会。他表示："作为总统，我只为美国人民负责。《巴黎协定》削弱美国经济、拖美国工人后腿、侵害美国主权。其中包含令人无法接受的法律风险，将美国长期置于比其他国家更不利的地位。如今正是脱离《巴黎协定》的时候。"

Lutz Weischer, Germanwatch (Germanwatch)

环保人士威舍尔

此外，伊拉克、伊朗和俄罗斯等国至今尚未正式核准该协定。澳大利亚及巴西则在右翼及国家主义政府上台后，对参与国际气候保护意兴阑珊。但德国环保组织"德国观察"（Germanwatch）的威舍尔（Lutz Weischer）仍抱持乐观态度："气候列车不能再次脱轨。从新能源或电动车的价格走向来看，气候保护是如今的趋势。问题在于，这辆气候列车行进的速度不够快。"

科学家的严正警告

由全球近900名科学家组成的政府间气候变化专门委员会（IPCC）在数月前发表了一份报告，再次敲响警钟。内容指出，冰川融化、海平线上升、干旱及热浪等情形愈发严重。当年各国在巴黎协议的目标，如今已显露出不足。就连美国的有关机构也对气候变迁的后果提出严正警告。但美国总统特朗普始终对专家的警告不以为然。各国计划在此次于波兰举行的气候大会上再次完善《巴黎协定》的内容：各国应针对气候保护目标相互协调，并实现公开透明。发展中国家则坚持要求维持三年前协定的金援方案。环保人士威舍尔表示："目前对环保最尽心尽力的是那些受气候变迁影响最大的国家。一些小岛国和贫穷的发展中国家组成联盟，目标是发展可再生能源。但美国和沙特阿拉伯等依赖化石燃料的国家则是阻力。"

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如果气温升高2度将会发生什么？

欧盟也有自己的难题

如今曾是会谈要角的美国退出气候协定，许多国家再次将希望寄托于欧盟。但欧盟内部对于气候保护的重视程度也各有不同。东欧国家特别担忧会在经济上面临损失。威舍尔指出："在有关谈判中，欧盟一直是一个重要而且有实质性贡献的参与方，扮演着类似气候外交先驱的角色。"他接着表示："但欧盟如今太胆小，太虚弱，却又必须为在卡托维茨召开的气候大会制定更高的目标。"

无论如何，德国环境部长、社民党政治家舒尔策（Svenja Schulze）清楚知道发展中国家在意的是哪方面。几天前她在德国联邦议会中表示："发展中国家应该得到之前各国所承诺的金融援助。我们希望商量出一个方法，让全球更具创新力并能更好地保护气候。"

这不仅攸关气候保护，也是联合国在全球对抗右翼民粹主义的多边策略。因为专家一致认为，所有国家必须共同找出气候变迁的坚决办法，否则一切便只是空谈。各自为政的解决方式终究不是长远之计。

 

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