COP16周末落幕 欧盟等拒绝融资提议

会议虽然未能在融资方面取得突破，但至少就由企业建立卡利基金以及成立一个为土著民族发声的机构达成了共识。

（德国之声中文网）经过近两周的讨论，联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）周末在哥伦比亚第三大城市卡利落下帷幕。会议结束前因无法达到投票所需的法定人数，从而未能就资金问题达成一致而抱憾结束。

本次谈判主要在发达国家和发展中国家的代表之间进行。COP16主席、哥伦比亚环境部长穆哈马德（Susana Muhamad）提议的建立全球生物多样性基金遭到欧盟、瑞士和日本拒绝，此前，发展中国家批评现有的补偿机制不够应对严峻挑战，要求设立专门的生物多样性基金。

最新的科学研究显示，超过四分之一的已知植物和动物物种受到濒临灭绝的威胁。

环保活动人士也参加了峰会 图像来源: Juancho Torres/Anadolu/picture alliance

不过，COP16会议至少达成了两项协议。一个是，与会者周六（11月2日）同意设立一个主要包括制药和化妆品行业的基金，分配其利用植物和动物基因数据获取的的收益。该基金暂时取名"卡利基金"。根据协议，收入达到一定额度的企业需将其利润的1%或营收的0.1%缴入基金。基金的资金将在联合国的监督下，一半分配给物种所在国，另一半分配给相关的土著民族。但是，该协议不具有约束力。

另一项达成的协议是，出席峰会的196个国家的代表首次同意成立一个机构，旨在代表土著民族在联合国生物多样性公约框架内为其利益发声。

卡利生物多样性会议的主题为"同大自然和平共处"（Peace with Nature）。会议主要就落实在蒙特利尔举行的上届COP15会议上达成的目标进行了谈判。第17届联合国生物多样性保护大会将于2026年在亚美尼亚举行。

（法新社等）

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