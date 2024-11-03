COP16周末落幕 欧盟等拒绝融资提议

COP16周末落幕 欧盟等拒绝融资提议2024年11月3日
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（德国之声中文网）经过近两周的讨论，联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）周末在哥伦比亚第三大城市卡利落下帷幕。会议结束前因无法达到投票所需的法定人数，从而未能就资金问题达成一致而抱憾结束。
本次谈判主要在发达国家和发展中国家的代表之间进行。COP16主席、哥伦比亚环境部长穆哈马德（Susana Muhamad）提议的建立全球生物多样性基金遭到欧盟、瑞士和日本拒绝，此前，发展中国家批评现有的补偿机制不够应对严峻挑战，要求设立专门的生物多样性基金。
最新的科学研究显示，超过四分之一的已知植物和动物物种受到濒临灭绝的威胁。
不过，COP16会议至少达成了两项协议。一个是，与会者周六（11月2日）同意设立一个主要包括制药和化妆品行业的基金，分配其利用植物和动物基因数据获取的的收益。该基金暂时取名"卡利基金"。根据协议，收入达到一定额度的企业需将其利润的1%或营收的0.1%缴入基金。基金的资金将在联合国的监督下，一半分配给物种所在国，另一半分配给相关的土著民族。但是，该协议不具有约束力。
另一项达成的协议是，出席峰会的196个国家的代表首次同意成立一个机构，旨在代表土著民族在联合国生物多样性公约框架内为其利益发声。
卡利生物多样性会议的主题为"同大自然和平共处"（Peace with Nature）。会议主要就落实在蒙特利尔举行的上届COP15会议上达成的目标进行了谈判。第17届联合国生物多样性保护大会将于2026年在亚美尼亚举行。
（法新社等）
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