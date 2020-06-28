CNN: 特朗普曾骂默克尔愚蠢

（德国之声中文网）那是一次同乌克兰总统泽连斯基的电话交谈。正是这次电话后来引发了对特朗普的弹劾程序。现在，美国有线电视新闻网CNN报道说，就在此次电话交谈中，特朗普也对诸多外国政要大放厥词。CNN援引多名未透露姓名的情报官员中的两人及白宫人士报道说，特朗普骂得最厉害的分别是德国总理默克尔和时任英国首相特蕾莎·梅。

CNN报道说，其中一名消息人士告知，特朗普在电话里称默克尔"愚蠢"，"处于俄罗斯人的影响之下"。报道还称，默克尔对外显得镇静，用事实反驳特朗普；一名德国政府官员对CNN表示，这次电话交谈"极不寻常"、"很有问题"，因此，柏林采取了特殊措施，以确保交谈内容不致泄露。

德国政府一发言人不愿对CNN的这一报道置评。

有关与土耳其总统埃尔多安和俄罗斯总统普京的电话交谈，CNN称，它获得的信息显示，特朗普很少事先做好准备。根据CNN的报道，在普京那里，特朗普试图给对方留下深刻印象。

在被问及此事时，白宫副发言人马休斯（Sarah Matthews）表示，"特朗普总统是世界级谈判领导人，在国际舞台上坚定推进美国的利益。"

包括一些前政府官员在内，批评者们一再指出，特朗普注重自我表现，行无定规。他的前安全事务顾问博尔顿新近出版的一部爆料书引起轰动。他在书中指责特朗普的外交政策经常是基于直觉和无知。

在2019年7月与乌克兰总统泽连斯基的电话交谈中，特朗普敦促对方启动有可能伤害民主党竞争对手拜登的调查。此次电话交谈成为乌克兰丑闻的核心内容，而该丑闻又居于针对特朗普的弹劾程序的中心。相关弹劾程序以特朗普无罪裁定告终。

凝炼/李鱼（德新社）