CNN一记者被禁再进白宫

(德国之声中文网）美国有线电视新闻网著名记者吉米·阿库斯塔同美国总统特朗普发生争执后，白宫方面已经没收了这名记者的采访证。特朗普发言人桑德斯表示，阿库斯塔的采访许可已经被无限期取消。她指责阿库斯塔的行为"完全不可接受"。在此前举行的记者招待会上，由于这名CNN记者不断追问，特朗普当众称阿库斯塔"不知羞耻、非常可怕的人""是人民公敌。"

阿库斯塔在记者会就特朗普有关中美洲难民潮的表述提出问题，从而引发了这场争执。阿库斯塔当时问道，特朗普是否出于选举需要故意"抹黑"难民。特朗普起初显然是想回避这个问题，他说："不是，我希望他们来到美国，但他们必须通过合法途径进入美国。"

不依不饶的阿库斯塔继续追问到，这些移民和"侵略"基本不能相提并论，但中期选举前几周内，特朗普频繁使用这一说法，并成功影响了选情。此时，特朗普勃然大怒。他不无挑衅地对这名记者说："说老实话，您还是让我来领导这个国家吧。您去领导CNN，如果您真得出色，那收视率也会高一些。"

当阿库斯塔想再次提出问题时，特朗普打断了他的发言，并多次重复道："够了够了。您坐下吧。"这时，白宫一名女性工作人员走上前来，试图拿走阿库斯塔手上的麦克风。但阿库斯塔紧握麦克风，还向特朗普提出有关"通俄门"的问题。

此时，特朗普对阿库斯塔予以猛烈抨击：雇用你这样的记者工作，简直是CNN的耻辱。"您是一个不知羞耻、非常可怕的人。您不应当为CNN工作。"稍后，他又说阿库斯塔散布"假新闻"，是个"人民公敌"。

白宫发言人桑德斯表示，特朗普崇尚新闻自由，也欢迎"尖刻的问题"。"但我们绝不会容忍一名记者对白宫的年轻女实习生动手。这种行为是绝对不能接受的。"桑德斯这里所谓的"动手"，显然是指记者会上，阿库斯塔拒绝交出麦克风的场景。

CNN记者阿库斯塔通过推特表示，有关他对白宫女实习生"动手"之说，纯属"谎言"。CNN也对阿库斯塔表示支持：没收采访证完全是白宫对这名记者不断提出尖锐问题的"报复行为"，而白宫发言人的表述纯属"蒙骗"。CNN还表示，没收采访证的做法"前所未有"，是对"我们民主制度的威胁"。

达扬／乐然（德新社、法新社）