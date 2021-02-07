Clubhouse虽被封 人们依旧渴望言论自由

（德国之声中文网）试图登入clubhouse的人们在打开软件时，不断收到“error”这个提示，而正在clubhouse收听的人们则通过截屏记录下这一时候，纷纷发布在新浪微博上，很快就成为了热搜。但很快，clubhouse这个关键词在新浪微博上被屏蔽，用户无法搜索到。而在知乎，豆瓣等其他中国社交网站上发言，如果内容中含有clubhouse或者CH这些字母，便无法顺利发布，而会得到一个发言中有违规内容，需要进一步审查的回复。

Clubhouse被屏蔽是意料中的事情。这个软件因为1月31日晚上马斯克的直播而在互联网上被人们知道，当时，clubhouse上主流的聊天室主要是一些在各自行业中有名气的人，如instagram网红、硅谷投资人、创业者等来进行分享，但很快，当中国大陆的用户发现了这片还没有被审查和屏蔽的土地之后，许多政治类的话题在这里进行了讨论。

北京时间2月5日晚上，一个两岸三地青年们的自由讨论群在短时间内就聚集了近五千人，人们开始讨论言论自由，边疆问题，港台问题这些敏感的话题。青年们纷纷踊跃发言，虽然许多人的政治观点略有不同，但是一讲到音乐美食这些话题时，人们又很快认同了彼此。有不少人在听完这场马拉松讨论之后感叹，说这是他们第一次和来自香港和台湾的青年平等且平静地讨论问题，他们也意识到了来自对岸的青年，可能本质上和自己也没有什么不同。

随着时间的推移，许多讨论渐渐深入，在和新疆有关的房间里，来自新疆的维吾尔族人、汉族人、和来自国外的人权律师、NGO工作人员分享了许多亲身经历，很多大陆人民第一次听到了维吾尔族人被迫和亲人分离，再也无法打通对方电话的故事。在一个讨论1989年天安门事件的群组里，有人讲述了自己的父母亲历那一场学生运动的经过。而在一个只让女性开麦的群组里，有人坦诚地分享了自己在工作中被性侵犯的经历，而许多有类似经历的女性都从这样的讲述中得到了慰藉。

而被屏蔽之后，人们对言论自由的渴望并没有消失。Clubhouse的邀请码在大陆仍然可以卖出很不错的价钱，而许多人也开始在网上购买其他国家的手机号，或者通过谷歌生成虚拟的手机号，从而可以继续使用该软件。Clubhouse上的大陆人依然非常多，特别是那些和中国政治有关的房间，比如讨论中国、台湾和美国之间的政治关系的房间，或者是讨论互联网公司在中国实行的“996工作制”的房间。

这些大陆用户在一个名为“Clubhouse被屏蔽”的房间里讲述了自己艰难翻墙的经历，还说，过去的几天里，自己的话匣子被打开了，也终于有一个安全的场所让他们讲述自己被上司性骚扰，或者因为在微博上发布的言论而被公安局叫去训诫的经历。他们说，来自五湖四海的人们聚集在房间里，但是绝大多数对话都是温和、礼貌的，而同样的内容，如果在微博上发布，则会被“小粉红”们攻击地体无完肤。

2月9日上午，一个名为“胡锡进后援会，吐槽恨国党大会”的房间立刻吸引到了四千多人加入，其中不乏正在度过春节假期的大陆用户。人们频频使用胡锡进的金句，比如他针对疫情期间给人们提供经济援助时做的评论“都发钱就等于没发钱”，用看似表扬的话语进行讽刺，许多发言都非常一针见血，切中肯綮，讲出了胡锡进本人和《环球时报》言论中不合逻辑不合常理之处。绝大多数发言内容非常幽默风趣，但又将台湾问题、天安门事件等内容巧妙地夹在在其中，展示了网友们的口才和学识。这房间也吸引了艾未未等许多著名人士围观，甚至艾未未本人也应邀说了一段对胡锡进的“赞扬”。

讽刺的是，就在同一时间，胡锡进担任主编的《环球时报》发文章抨击clubhouse，并说该软件并不是“言论自由的天堂”。

但无论如何，clubhouse在中国政府的防火墙上开了一道口子，也将一些中国政府牢牢封锁着的信息渗透了进去，至于能够渗透地多么深入，又能够影响多少人的看法，我们现在下结论还为时尚早。

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