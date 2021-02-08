Clubhouse在德国也很火爆

（德国之声中文网）Clubhouse是最近流行起来的一款仅供语音交流的手机应用。在德国，它成为iPhone上个月下载量最大的应用之一。

德国数字自由博客Netzpolitik的创始人贝克达尔（Markus Beckedahl）告诉德国之声说， "（疫情期间）在经历了数月的视频会议之后，人们显然希望不用坐在摄像头前就能和人聊天。"

与其他社交媒体相比，Clubhouse的用户数量相对较少。这款仅能通过邀请注册的应用的使用者大多为社会名流、政治人物和知名媒体人。

Clubhouse宣称自己是一个 "真实的对话和表达空间"。实质上，这款应用提供的是一种现场互动播客体验。用户可以选择喜欢的话题设置虚拟 "房间"，任何拥有账户的人都可以加入。

听众可以虚拟举手插话，但由主持人决定谁可以发言。几百甚至数千人"现场"收听一个话题讨论，但没有聊天、"点赞 "或评论的功能。

"房间"鳞次栉比，从音乐家分享技巧到集体打坐，各式各样。

一个颇为流行的德语房间是 "Mittag im Regierungsviertel"--"政府办公区的午餐时间"。参与者包括德国知名议员和记者，他们讨论当天的政治话题--比如在家工作的权利--同时也分享他们吃什么午餐。

发言者可以随意去留，主持人也会邀请其他用户提问，气氛十分友好。

语音媒体卷土重来

这款应用上聊天的话题范围很广。绿党政治人物图雷（Aminata Toure）在推特上写道："我发现刚才参加'德国黑人话题'（Black Talks Germany）的讨论很有趣。"她参加的是一次以德国种族主义为主题的聊天。

Clubhouse以其亲近感、未经编辑的特性为卖点。在德国，和商界关系密切的自民党(FDP)领导人林德纳(Christian Lindner)等政客捷足先登。没有影像的压力，他们随时可以邀请同道进入一个俱乐部式的"房间"。不用通过任何中介，人们可以直接交流。这款应用有一种精英主义的感觉。

如果说推特基于文字，Instagram基于图片，那么Clubhouse则基于声音。

人们曾经预言广播已死，但是音频媒体却卷土重来。播客正在快速增长，过去十年在美国的受欢迎程度翻了一番。最早是由WhatsApp在2013年推出的语音留言功能，已经被Facebook、Instagram和Telegram等社交媒体采用。

但是，到目前为止，Clubhouse可能还仅仅是一时风尚。媒体分析人贝克达尔说，"我不知道下周或下个月在德国是否还有人谈论这款应用，也不知道它的有趣的功能是否会被推特或Facebook等成熟的社交媒体简单复制而挪用。"

FOMO效应

科隆的传媒律师索尔默克（Christian Solmecke）告诉德国之声说，这款应用"受欢迎的一个原因是，你可以听各种人说话--包括名人"，"但决定性的卖点是'人为的稀缺性'，因为只有受到邀请才能加入，使得它在营销人员和广告商中很受欢迎。"

在2020年4月面向美国消费者推出时，Clubhouse的硅谷开发者表示，这款应用仍处于 "私人测试版 "模式。为了避免系统不堪重负，他们限制了用户数量。

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到2020年12月底，Clubhouse在全球有60万用户。每个账户持有人可以用手机号邀请两个人加入。Clubhouse只能在苹果iOS系统上使用，安卓用户暂时无缘参与。有些人急于加入，乃至邀请函在eBay上的售价已经超过100美元。

索尔默克解释说，通过这种方式，该应用 "利用了消费者的FOMO（错失恐惧症）心理"。贝克达尔说："很多名人都在使用这款应用，于是媒体开始炒作，因为人们害怕错过一些创新的东西。"

很多房间不仅仅是富人和名人的游乐场。这款应用还发现了基于成功人士的一个庞大市场。诸如 "高绩效者的日常习惯 "和 "从社交媒体挣上百万美元 "这样的房间吸引了数百名听众，他们渴望从某个领域的专家那里获得成功的技巧和诀窍。作为这种市场需求的一个特别的例子，人们甚至可以建了一个"房间"名为"成为一个大师级的Clubhouse主持人"。

开放式讨论的弊端

这些"房间"具有极端自由的特性，看上去众生平等，但也引起了争议。被描述为针对特定性别或种族群体的 "安全空间 "的房间，实际上任何用户都可以自由出入--尽管主持人可以踢出那些麻烦制造者并举报他们。

《纽约时报》记者洛伦兹(Taylor Lorenz)撰文批评Clubhouse一些特定的房间如何成为厌女症、反犹太主义和种族主义的堡垒。由于该应用默认为不可录音，独立观察者几乎没有办法调查这些指控。

Clubhouse还被网民批评缺乏追责机制。所有的房间对话都是现场进行的，没有永久记录。Clubhouse网站上说， "在房间直播时，会进行临时性的录音"。如果在讨论过程中参与者举报有 "违反信任和安全 "的行为，那么音频会被保留。但是，如果有人想为自己备份整个房间的录音，或者事后报告仇恨言论或侵犯事件--他们不提供支持。

推特或Facebook上长期保留的帖子造成某些永久伤害。但是，在Clubhouse上，一旦讨论结束，它们就随风而逝。

隐私政策可能违反欧洲法律？

也有人对该应用获取用户数据的方式表示担忧。

汉堡的数据安全和信息自由专员卡斯帕（Johannes Caspar）告诉德国之声，"这项服务显然发展得太快了，没有考虑到通用数据保护法的要求"。通用数据保护法（GDPR）是欧盟的一项法规，旨在赋予个人保护网络隐私数据更大的权利。

卡斯帕说，"Clubhouse的隐私政策考虑到了符合加州隐私法案的数据主体的权利，但没有考虑到GDPR。它必须遵守GDPR。"

Clubhouse要求用户允许访问他们的联系人列表，并且不保证这些数据的隐私安全。

"完全不清楚用户的数据（例如联系人列表）将会被用来干什么，以及是否会被出售给第三方。"贝克达尔说，"模糊的隐私条款和条件允许他们这样做。"

"听后即焚"

尽管如此，该应用还是以言论自由和"听后即焚"作为卖点。如果大量用户想要在线语音聊天，也许他们乐意交出自己的数据。

与Twitter上成千上万的匿名机器人制造拥堵不同，Clubhouse要求会员使用真实姓名。

但是，随着每周数千名新用户注册，这款应用的精英主义特性将会改变。"该应用的创始人已经宣布，很快就可以在没有邀请的情况下注册了。"传媒律师索尔梅克解释说，"那么，当然，这款应用也可能因此失去魅力。"

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