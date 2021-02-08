Clubhouse在德国也很火爆

Clubhouse因为可以谈论新疆再教育营和六四等敏感话题而在中文社区瞬时走红，随后被中国政府迅速屏蔽。其实，它在德国已经火爆好一阵子了。
（德国之声中文网）Clubhouse是最近流行起来的一款仅供语音交流的手机应用。在德国，它成为iPhone上个月下载量最大的应用之一。
德国数字自由博客Netzpolitik的创始人贝克达尔（Markus Beckedahl）告诉德国之声说， "（疫情期间）在经历了数月的视频会议之后，人们显然希望不用坐在摄像头前就能和人聊天。"
与其他社交媒体相比，Clubhouse的用户数量相对较少。这款仅能通过邀请注册的应用的使用者大多为社会名流、政治人物和知名媒体人。
Clubhouse宣称自己是一个 "真实的对话和表达空间"。实质上，这款应用提供的是一种现场互动播客体验。用户可以选择喜欢的话题设置虚拟 "房间"，任何拥有账户的人都可以加入。
听众可以虚拟举手插话，但由主持人决定谁可以发言。几百甚至数千人"现场"收听一个话题讨论，但没有聊天、"点赞 "或评论的功能。
"房间"鳞次栉比，从音乐家分享技巧到集体打坐，各式各样。
一个颇为流行的德语房间是 "Mittag im Regierungsviertel"--"政府办公区的午餐时间"。参与者包括德国知名议员和记者，他们讨论当天的政治话题--比如在家工作的权利--同时也分享他们吃什么午餐。
发言者可以随意去留，主持人也会邀请其他用户提问，气氛十分友好。
这款应用上聊天的话题范围很广。绿党政治人物图雷（Aminata Toure）在推特上写道："我发现刚才参加'德国黑人话题'（Black Talks Germany）的讨论很有趣。"她参加的是一次以德国种族主义为主题的聊天。
Clubhouse以其亲近感、未经编辑的特性为卖点。在德国，和商界关系密切的自民党(FDP)领导人林德纳(Christian Lindner)等政客捷足先登。没有影像的压力，他们随时可以邀请同道进入一个俱乐部式的"房间"。不用通过任何中介，人们可以直接交流。这款应用有一种精英主义的感觉。
如果说推特基于文字，Instagram基于图片，那么Clubhouse则基于声音。
人们曾经预言广播已死，但是音频媒体却卷土重来。播客正在快速增长，过去十年在美国的受欢迎程度翻了一番。最早是由WhatsApp在2013年推出的语音留言功能，已经被Facebook、Instagram和Telegram等社交媒体采用。
但是，到目前为止，Clubhouse可能还仅仅是一时风尚。媒体分析人贝克达尔说，"我不知道下周或下个月在德国是否还有人谈论这款应用，也不知道它的有趣的功能是否会被推特或Facebook等成熟的社交媒体简单复制而挪用。"
科隆的传媒律师索尔默克（Christian Solmecke）告诉德国之声说，这款应用"受欢迎的一个原因是，你可以听各种人说话--包括名人"，"但决定性的卖点是'人为的稀缺性'，因为只有受到邀请才能加入，使得它在营销人员和广告商中很受欢迎。"
在2020年4月面向美国消费者推出时，Clubhouse的硅谷开发者表示，这款应用仍处于 "私人测试版 "模式。为了避免系统不堪重负，他们限制了用户数量。
到2020年12月底，Clubhouse在全球有60万用户。每个账户持有人可以用手机号邀请两个人加入。Clubhouse只能在苹果iOS系统上使用，安卓用户暂时无缘参与。有些人急于加入，乃至邀请函在eBay上的售价已经超过100美元。
索尔默克解释说，通过这种方式，该应用 "利用了消费者的FOMO（错失恐惧症）心理"。贝克达尔说："很多名人都在使用这款应用，于是媒体开始炒作，因为人们害怕错过一些创新的东西。"
很多房间不仅仅是富人和名人的游乐场。这款应用还发现了基于成功人士的一个庞大市场。诸如 "高绩效者的日常习惯 "和 "从社交媒体挣上百万美元 "这样的房间吸引了数百名听众，他们渴望从某个领域的专家那里获得成功的技巧和诀窍。作为这种市场需求的一个特别的例子，人们甚至可以建了一个"房间"名为"成为一个大师级的Clubhouse主持人"。
这些"房间"具有极端自由的特性，看上去众生平等，但也引起了争议。被描述为针对特定性别或种族群体的 "安全空间 "的房间，实际上任何用户都可以自由出入--尽管主持人可以踢出那些麻烦制造者并举报他们。
《纽约时报》记者洛伦兹(Taylor Lorenz)撰文批评Clubhouse一些特定的房间如何成为厌女症、反犹太主义和种族主义的堡垒。由于该应用默认为不可录音，独立观察者几乎没有办法调查这些指控。
Clubhouse还被网民批评缺乏追责机制。所有的房间对话都是现场进行的，没有永久记录。Clubhouse网站上说， "在房间直播时，会进行临时性的录音"。如果在讨论过程中参与者举报有 "违反信任和安全 "的行为，那么音频会被保留。但是，如果有人想为自己备份整个房间的录音，或者事后报告仇恨言论或侵犯事件--他们不提供支持。
推特或Facebook上长期保留的帖子造成某些永久伤害。但是，在Clubhouse上，一旦讨论结束，它们就随风而逝。
也有人对该应用获取用户数据的方式表示担忧。
汉堡的数据安全和信息自由专员卡斯帕（Johannes Caspar）告诉德国之声，"这项服务显然发展得太快了，没有考虑到通用数据保护法的要求"。通用数据保护法（GDPR）是欧盟的一项法规，旨在赋予个人保护网络隐私数据更大的权利。
卡斯帕说，"Clubhouse的隐私政策考虑到了符合加州隐私法案的数据主体的权利，但没有考虑到GDPR。它必须遵守GDPR。"
Clubhouse要求用户允许访问他们的联系人列表，并且不保证这些数据的隐私安全。
"完全不清楚用户的数据（例如联系人列表）将会被用来干什么，以及是否会被出售给第三方。"贝克达尔说，"模糊的隐私条款和条件允许他们这样做。"
尽管如此，该应用还是以言论自由和"听后即焚"作为卖点。如果大量用户想要在线语音聊天，也许他们乐意交出自己的数据。
与Twitter上成千上万的匿名机器人制造拥堵不同，Clubhouse要求会员使用真实姓名。
但是，随着每周数千名新用户注册，这款应用的精英主义特性将会改变。"该应用的创始人已经宣布，很快就可以在没有邀请的情况下注册了。"传媒律师索尔梅克解释说，"那么，当然，这款应用也可能因此失去魅力。"
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北京时间2月8日晚上大约七点多，在中国大陆风靡了几天的Clubhouse软件被中国的防火长城封了。在中国，不用VPN便无法访问该软件。而使用中国电话号码（以+86开头）也无法成功注册该软件。
在大量中文用户涌入Clubhouse後，过去几天那里出现不少中国用户与其他华文用户互动的情况。人们甚至谈论敏感议题。不过好景不长，周一不同消息源称该应用已在中国被屏蔽。