CK母公司PVH集团抵制新疆棉遭中国调查

中国商务部宣布，因美国PVH集团无端抵制新疆棉等产品，将按照《不可靠实体清单规定》对其展开调查。PVH旗下知名品牌包含Calvin Klein、Tommy Hilfiger，若被中国列入“不可靠实体清单”，将被禁止进出口及在中国境内投资。

（德国之声中文网）中国商务部週二（9月24日）表示，将对这两家知名服饰品牌的母公司，以涉嫌违反正常市场交易原则立案调查。

商务部公告称：“根据有关机构的建议、举报，决定对美国PVH集团针对涉疆产品涉嫌违反正常的市场交易原则，中断与中国企业、其他组织或者个人的正常交易，采取歧视性措施等问题启动调查。”

另外，中国商务部也要求PVH集团在30天内向相关机构提供文件及证据资料，详细说明过去3年内是否对新疆产品采取任何“歧视性措施”。

中国商务部安全与管制局负责人指出，PVH集团在缺乏事实依据的情况下，无端抵制新疆棉花等产品，严重损害中国企业合法权益，危害中国主权、安全、发展利益。

中国商务部批评PVH集团无端抵制新疆棉等商品 图像来源: CFOTO/NurPhoto/IMAGO

有鉴于北京正在努力吸引外国投资，这次再度启用“不可靠实体清单”，是否意味著对外国企业的态度转变。该名负责人则回应，不可靠清单仅针对“极少数破坏市场规则并违反中国法律的外国实体，诚信守法得外国实体完全无须担心”。

不过这项公告仍成为中国打击外国公司针对新疆产品禁令的最新反制措施。

《纽约时报》报道称，中国正在向跨国企业发出信息，若该公司跟进消费者抵制或其他政府对新疆产品祭出的禁令，那它们就有可能会在中国面臨报复。

PVH集团官网上的声明指，该公司在有业务的地方都遵守法律法规，“包括美国政府对新疆地区的政策”。针对中国商务部的公告，PVH则表示正在与该部门联系，并将做出适当回应。

美国政府在2022年6月生效的《维吾尔族强迫劳动预防法》中便禁止从新疆进口任何商品，出非进口商能向美国海关证明商品是在非强迫劳动的形况下生产。北京则一贯否认有任何侵犯人权的行为，并表示在新疆采取的措施对于打击恐怖主义及分离主义是必要的。

知名运动品牌爱迪达也曾因宣布抵制新疆“强迫劳动”棉花，引起中国不满 图像来源: Kevin Frayer/Getty Images

新疆强迫劳动消息曝光后，消费者及人权组织纷纷呼吁抵制使用新疆棉花的品牌，2020年7月开始，包含PVH在内的西方大型服装公司都曾宣布停止在新疆生产服装或布料，并暂停与该地区供应棉花的工厂合作。

北京则透过“共青团中央”在中国社群平台上发起针对拒用新疆棉的品牌的反抵制活动。

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美企涉对台军售也被列“不可靠清单”

除了新疆棉议题外，中国商务部在今年2月及5月也以对台军售为由，将洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司、波音防务、太空与安全集团、通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司，5家美国企业列入不可靠清单。

（美联社、路透社、纽约时报等）

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