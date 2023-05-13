CIA在Telegram等社媒上招募俄罗斯人分享情报

（德国之声中文网）"你是一名军官吗？你从事情报、外交、科学、高科技工作，或与从事这些工作的人打交道吗？你有关于俄罗斯联邦的经济或高层领导的信息吗？请与我们联系。也许你周围的人不愿意听到真相。我们愿意。"5月16日，美国中央情报局（CIA）在Telegram，YouTube, 推特、脸书、 Instagram等社交平台发布了一个近两分钟、旁白为俄语的招募视频，并介绍了如何匿名地利用Tor等浏览器进入暗网，安全地与美国情报机构取得联系。

视频展示了几个虚构的人物形象和他们的生活瞬间：雪地中的身影、走进政府大楼、在摆满文件的桌前工作的男子、沉思中的女性、望着孩子照片的父亲等等。他们似乎在考虑作出重大决定。最后，一名女子在车里用手机通过匿名通信系统Tor联系美国中央情报局。

招募视频引用了俄罗斯文豪托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基的诗句，旁白用俄语说，"由于我的行动，我们将有尊严地生活"，似乎试图唤起人们的爱国主义意识。视频中没有提到俄乌战争。

中情局称，它希望能接触到来自情报、外交、科学和技术等领域的人，并对包括俄罗斯政治和经济在内的所有情报都感兴趣。

一名中情局雇员表示，以前，中情局曾在Telegram以外的其他网络媒体上宣传与俄罗斯公民的合作，但并不成功。现在，该机构希望能够通过Telegram更好地让信息到达俄罗斯人那里，说服犹豫不决的俄罗斯人采取行动，并为他们提供通过暗网进行联系的机会。"我们的目标是为他们提供尽可能安全的方式"，该员工向法新社表示。这位官员还强调，美国并不是要挑起叛乱或政权更迭，而只是希望帮助那些可能将其视为推动国家进步的一种方式的人。

为CIA做间谍！美情报机构向俄国人发出呼吁

Telegram是俄罗斯最重要的社交平台。俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Maria Zakharova）称，中情局为发布招聘视频而创建的Telegram频道是"追踪申请人的非常方便的资源"，该频道目前大约有700名用户。

（法新社等）

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