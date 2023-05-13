CIA在Telegram等社媒上招募俄罗斯人分享情报

本周二（5月16日），美国中情局在Telegram等社媒发布一段视频，试图说服厌倦战争、对现实不满的俄罗斯人通过匿名通讯系统与中情局分享有关俄罗斯政治、经济、科技等领域的情报。
（德国之声中文网）"你是一名军官吗？你从事情报、外交、科学、高科技工作，或与从事这些工作的人打交道吗？你有关于俄罗斯联邦的经济或高层领导的信息吗？请与我们联系。也许你周围的人不愿意听到真相。我们愿意。"5月16日，美国中央情报局（CIA）在Telegram，YouTube, 推特、脸书、 Instagram等社交平台发布了一个近两分钟、旁白为俄语的招募视频，并介绍了如何匿名地利用Tor等浏览器进入暗网，安全地与美国情报机构取得联系。
视频展示了几个虚构的人物形象和他们的生活瞬间：雪地中的身影、走进政府大楼、在摆满文件的桌前工作的男子、沉思中的女性、望着孩子照片的父亲等等。他们似乎在考虑作出重大决定。最后，一名女子在车里用手机通过匿名通信系统Tor联系美国中央情报局。
招募视频引用了俄罗斯文豪托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基的诗句，旁白用俄语说，"由于我的行动，我们将有尊严地生活"，似乎试图唤起人们的爱国主义意识。视频中没有提到俄乌战争。
中情局称，它希望能接触到来自情报、外交、科学和技术等领域的人，并对包括俄罗斯政治和经济在内的所有情报都感兴趣。
一名中情局雇员表示，以前，中情局曾在Telegram以外的其他网络媒体上宣传与俄罗斯公民的合作，但并不成功。现在，该机构希望能够通过Telegram更好地让信息到达俄罗斯人那里，说服犹豫不决的俄罗斯人采取行动，并为他们提供通过暗网进行联系的机会。"我们的目标是为他们提供尽可能安全的方式"，该员工向法新社表示。这位官员还强调，美国并不是要挑起叛乱或政权更迭，而只是希望帮助那些可能将其视为推动国家进步的一种方式的人。
Telegram是俄罗斯最重要的社交平台。俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Maria Zakharova）称，中情局为发布招聘视频而创建的Telegram频道是"追踪申请人的非常方便的资源"，该频道目前大约有700名用户。
（法新社等）
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