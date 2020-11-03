CIA前高官再揭中国利用社媒搞谍战

(德国之声中文网) 《澳大利亚金融评论报》网站11月12日刊发了独家报道，引述曾任中情局反间谍部门主任的奥尔森教授(James Olson)指出，中国情报机关正在利用外国学生或者专业人员上传在社交媒体的公开资料，有针对性地开展谍报行动。“中国人正在发掘这种资源，他们物色生活在西方国家的人选，试图来获取我们的科研、技术或者创新资料。”

奥尔森教授目前受聘于美国德州农工大学国际政治系。他在接受《澳大利亚金融评论报》采访时指出，面对中国情报机关的“风暴潮”，西方国家的许多专业技术人士“十分幼稚”，在分享信息、与他人合作交流时根本没有想过会有不怀好意的人对他们感兴趣。比如，他们在简历中介绍自己曾经在政府部门任职，或者在中国可能感兴趣的某些高科技领域工作。而中国情报部门在领英等社交媒体网站上能够清楚地看到这些信息，然后就能对这些人进行利诱。具体手段包括邀请这些专业人士前往中国参加学术会议、商谈合作、非正式雇佣等等。

“中国人会尽可能多地搜集信息，从中筛选出可能的接触人选，然后就会开始不断地去尝试接触。”奥尔森教授介绍说，中国情报机关会向这些人选分享很多信息，让这些西方专业人士感觉今后会有相关的工作机会或者合作机会。

奥尔森指出，中国前往海外的留学生、前往中国留学的外国学生是尤其容易下手的目标。他以美国留学生施赖弗(Glenn Duffie Shriver)为例，指出施赖弗在上海留学期间收受了中国当局的7万美元酬金，领取的任务则是报名应聘美国政府部门的职位，进而向中国提供相关情报。后来，施赖弗2010年被美国联邦调查局逮捕，并被法庭判处4年监禁。

奥尔森披露，如今，美方重要人员前往中国前，都会听取联邦调查局的安全教育。他还呼吁，政府部门应当积极地将相关风险告知高校以及企业界。

德国联邦宪法保卫局也多次发出过警告

德国政府多次发布警示

就在今年7月，德国联邦宪法保护局也曾在年报中警示中国当局正通过“领英”等网站招徕间谍。“一些自称是学者、职业介绍人或者猎头的用户会联系一些很有专业背景的个人……会向他们抛出极具诱惑力的条件，然后请他们去中国。然后就会被情报系统招揽'。”

德国宪法保护局近几年已经多次发出过此类警告，并且指出中国情报机构还试图通过领英等平台渗透到德国议会、政府部门和机构中。中国外交部则对德国宪法保护局的指责予以否认，并且敦促德国政府部门“做负责任的事，说负责任的话。不要做有害中德关系的事情”。

《南德意志报》2018年更是披露称，中国情报机关甚至通过这种手段，差点让一名德国联邦议员"上钩"。而在联邦宪法保卫局告知该议员对方真实身份时，这名议员感到非常吃惊。

对中国的情报人员而言，在社交媒体上招募线人的好处是：没有风险。而且这些网站上存有用户的职业生涯、社会经历、兴趣爱好和政治倾向等信息，通过高级搜索功能可以很容易地找到目标对象。而领英这样的社交媒体网站在中国也没有被封锁。



©️2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。