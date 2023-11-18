“ChatGPT之父”被自己联合创办的公司开除

（德国之声中文网）ChatGPT母公司OpenAI于11月17日宣布了解雇其联合创始人兼首席执行官奥尔特曼（Sam Altman）的决定，原因是经评估发现他在与董事会的沟通过程中“并非始终是坦诚的”。

这家人工智能初创公司在一份声明中写道：“董事会对于他继续领导OpenAI的能力不再抱有信心。”

突如其来的高层人事洗牌

美联社指出，奥尔特曼带领生成式AI工具ChatGPT享誉全球的这一年时间里，他已经成为在前景和风险并存的人工智能领域最广受追捧的代表人物，而他如今几乎是无法解释的突然退出，则给这个行业的未来发展带来了不确定性。

奥尔特曼在社交媒体X（过去的推特）上发文表示，自己十分钟爱在OpenAI工作的时光，更十分热爱与富有才华的人们一起共事。关于下一步的计划，他表示会在今后告知大家。

与此同时，OpenAI的另一位创办人兼董事会主席布罗克曼（Greg Brockman）也随后宣布辞职。他还在X上发文透露，自己和奥尔特曼也是公司即将对外发布声明前夕，才突然接到有关解雇决定的通知。布罗克曼请大家放心：“我们会没事的。更好的事情也会到来。”

目前公司董事会只剩下四名成员，其中包括三名不持有股权的独立董事，以及OpenAI首席科学家苏茨克弗（Ilya Sutskever）。该公司未立即回复媒体有关布罗克曼所述情形的问询。

人事变动会造成行业地震？

去年11月，生成式AI工具ChatGPT横空出世，并迅速在全世界收获了众多拥趸，成为增长最为迅速的软件应用之一。这种人工智能聊天机器人可以与用户对话，写出与真人文笔十分相似的文章，在许多知识领域给出详细和清晰的回答。

ChatGPT在问世之后广受追捧

在人们对ChatGPT的智慧程度之高感到惊叹不已的同时，也有不少专家提出这类生成式AI工具存在诸多风险，包括对多个领域的人力就业市场造成冲击，以及对个人隐私信息的滥用等等。

AI技术发展太快 各国监管部门发力狂追

据悉，在公司寻找继任者期间，OpenAI原首席技术官穆拉蒂（Mira Murati）将暂时代行CEO之职。这位女工程师曾经在特斯拉工作，2018年加盟OpenAI，并负责监督ChatGPT的开发工作。

据一位知情人士向路透社透露，在周五下午解雇决定宣布之后召开的一次紧急会议上，穆拉蒂试图安抚公司雇员的情绪，并且强调OpenAI和微软之间的合作关系是稳固的。

在微软公司网站上发布的一份声明中，该公司CEO纳德拉（Satya Nadella）也表示：“我们和OpenAI有着长期合作协议。我们将会继续携手共同为世界提供这项技术具有重要意义的好处。”

前谷歌CEO施密特（Eric Schmidt）表示，奥尔特曼是自己心目中的“英雄”，“他白手起家，打造出一家价值900亿美元的公司，并且永远地改变了我们的这个世界。我迫不及待地想看看他接下来会做些什么。”

路透社指出，这一出人意料的人事地震对于OpenAI来说究竟会造成什么影响，可能还假以时日才能显现出来。但是在灵魂人物离职之后，其融资前景则是当下最为紧迫的担忧之一。

不过分析人士指出，虽然奥尔特曼被解雇的消息来得十分突然，但是并不会对生成式AI的受欢迎程度以及微软公司的竞争优势造成负面影响。



（美联社、路透社）

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