ChatGPT一周岁: 它对我们有怎样的影响？

（德国之声中文网）ChatGPT使管理一些复杂的任务变得简单起来，例如撰写、编辑文章或者制定营养计划。聊天机器人可以在几秒钟内给出方案。ChatGPT甚至可以在几分钟内生成详细的施工图或者计算机程序，而这些任务以前需要建筑师和程序员花数周的时间才能完成。

在一年前的2022年11月30日，当美国科技公司OpenAI推出ChatGPT时，引发了一场名副其实的革命。该聊天机器人使用机器学习，在大量文本数据基础上进行了训练。此后，它还拥有了在网络上搜索图片和文档的功能。

据OpenAI称，ChatGPT推出仅几天后，成百上千万人立即开始使用。一年后的今天，使用该平台的人更多了。

根据在线流量分析公司Similarweb的数据，仅8月份，ChatGPT网站的访问量就达到了14.3亿次。不过，如今许多用户通过其他应用程序而不是ChatGPT的网站使用这款聊天机器人，因此ChatGPT的实际用户总数可能要高得多。

你知道，你每次向ChatGPT提问花费多少吗？

ChatGPT会让人们失业吗？

ChatGPT可能对工作领域产生直接影响。例如，投资银行高盛估计，像ChatGPT这样的人工智能系统可能导致全球多达3亿个工作岗位实现自动化。这不仅仅涉及那些所谓的简单劳动，学术和创意行业也将受到很大影响。

虽然这听起来像是个坏消息，好像我们要被人工智能取代，但其实不一定。投行高盛表示，"人工智能对劳动力市场的影响可能很大，但大多数工作和行业只是部分面临自动化，因此工作岗位更有可能得到人工智能的补充、而非取代"。

Daniel是一家大公司的软件开发人员，他同意这种乐观的评估。不过，鉴于科技企业之间的竞争，他不愿透露自己的全名。

他告诉DW："你不能把详细的编程任务交给（ChatGPT），然后期待完美的结果。对我来说，最好的办法是把ChatGPT给出的答案作为建议，然后继续在此基础上继续与人工智能对话、设计出更好的内容。"

另一个问题是：迄今为止，ChatGPT的结果并不总是可靠的。即使它们乍看起来很有说服力，有时也会是完全的无稽之谈。OpenAI表示，计划在未来一到两年内消除这种人工智能的"幻觉"（虚构内容）。

不过，一些技术专家怀疑这种"幻觉"是否会消失。这意味着，如果一个人使用ChatGPT回答重要的问题，他们应该仔细检查结果。

DW作为一家德国的国际广播公司，也在尝试使用人工智能。DW主编Manuela Kasper-Claridge表示，"生成式人工智能不会取代我们记者的工作"。

人工智能將取代我們的工作? 不，你想錯了！

十分钟完成一篇论文？学术抄袭的风险

对于使用ChatGPT进行学术抄袭的风险，大学们有些担忧。德国的大学尚未制定一套针对ChatGPT生成内容的通用规则，各大学正在制定自己的指导方针。

德国大学校长联席会议的数字化项目负责人万马丁（Martin Wan）对DW说，"目前大家一致认为，不应禁止使用此类工具，而应鼓励对其进行批判性使用。就学术诚信而言，这就包括在使用此类工具时保持透明，不用ChatGPT生成的内容来冒充自己的作品"。

他表示，"比如，可以（利用ChatGPT）整理目前的研究状况，但同时要切记这些系统仍然存在'幻觉'，内容无法一对一采用。"

这位数字化项目负责人同样表示，ChatGPT似乎不太可能用于大规模的学术作弊。 "即使人工智能最后提供了类似参考文献的东西，也很少能做到科学地引用。一旦对于一个主题有所了解，你很快就会注意到这一点"。

与此同时，ChatGPT也可以用于学习。大学生Dom告诉DW，他主要利用这个平台来更好地理解复杂的话题。"这就像有一个人坐在你身边，你可以请教问题。我知道它并不完全准确，但它给了我一个参考。"Dom表示，"如果没有ChatGPT，我不可能通过上次考试"。

科技业大佬为何也害怕ChatGPT？

另一位大学生Teresa告诉DW，她也在用ChatGPT。"但我不确定都可以用ChatGPT做什么"，她告诉DW，"到目前为止，我主要用ChatGPT来进行快速概览"。

还有一些大学生告诉DW，尽管ChatGPT推出已经一年了，但他们对使用该工具仍持谨慎态度。大学生Mariya告诉DW："我不相信它，不能保证它是正确的。"

很难说人们是应该对ChatGPT保持警惕，还是应该完全接受这项技术。但最近围绕OpenAI领导层变动的传言，包括奥尔特曼（Sam Altman）被解雇和重新聘用，表明该公司已经在开发一个新的人工智能系统，可能会让ChatGPT黯然失色。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。