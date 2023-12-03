ChatGPT一周岁: 它对我们有怎样的影响？

一年前，ChatGPT横空出世。这个由OpenAI推出的人工智能聊天机器人对我们的工作和学习方式产生了深远的影响。
（德国之声中文网）ChatGPT使管理一些复杂的任务变得简单起来，例如撰写、编辑文章或者制定营养计划。聊天机器人可以在几秒钟内给出方案。ChatGPT甚至可以在几分钟内生成详细的施工图或者计算机程序，而这些任务以前需要建筑师和程序员花数周的时间才能完成。
在一年前的2022年11月30日，当美国科技公司OpenAI推出ChatGPT时，引发了一场名副其实的革命。该聊天机器人使用机器学习，在大量文本数据基础上进行了训练。此后，它还拥有了在网络上搜索图片和文档的功能。
据OpenAI称，ChatGPT推出仅几天后，成百上千万人立即开始使用。一年后的今天，使用该平台的人更多了。
根据在线流量分析公司Similarweb的数据，仅8月份，ChatGPT网站的访问量就达到了14.3亿次。不过，如今许多用户通过其他应用程序而不是ChatGPT的网站使用这款聊天机器人，因此ChatGPT的实际用户总数可能要高得多。
ChatGPT可能对工作领域产生直接影响。例如，投资银行高盛估计，像ChatGPT这样的人工智能系统可能导致全球多达3亿个工作岗位实现自动化。这不仅仅涉及那些所谓的简单劳动，学术和创意行业也将受到很大影响。
虽然这听起来像是个坏消息，好像我们要被人工智能取代，但其实不一定。投行高盛表示，"人工智能对劳动力市场的影响可能很大，但大多数工作和行业只是部分面临自动化，因此工作岗位更有可能得到人工智能的补充、而非取代"。
Daniel是一家大公司的软件开发人员，他同意这种乐观的评估。不过，鉴于科技企业之间的竞争，他不愿透露自己的全名。
他告诉DW："你不能把详细的编程任务交给（ChatGPT），然后期待完美的结果。对我来说，最好的办法是把ChatGPT给出的答案作为建议，然后继续在此基础上继续与人工智能对话、设计出更好的内容。"
另一个问题是：迄今为止，ChatGPT的结果并不总是可靠的。即使它们乍看起来很有说服力，有时也会是完全的无稽之谈。OpenAI表示，计划在未来一到两年内消除这种人工智能的"幻觉"（虚构内容）。
不过，一些技术专家怀疑这种"幻觉"是否会消失。这意味着，如果一个人使用ChatGPT回答重要的问题，他们应该仔细检查结果。
DW作为一家德国的国际广播公司，也在尝试使用人工智能。DW主编Manuela Kasper-Claridge表示，"生成式人工智能不会取代我们记者的工作"。
对于使用ChatGPT进行学术抄袭的风险，大学们有些担忧。德国的大学尚未制定一套针对ChatGPT生成内容的通用规则，各大学正在制定自己的指导方针。
德国大学校长联席会议的数字化项目负责人万马丁（Martin Wan）对DW说，"目前大家一致认为，不应禁止使用此类工具，而应鼓励对其进行批判性使用。就学术诚信而言，这就包括在使用此类工具时保持透明，不用ChatGPT生成的内容来冒充自己的作品"。
他表示，"比如，可以（利用ChatGPT）整理目前的研究状况，但同时要切记这些系统仍然存在'幻觉'，内容无法一对一采用。"
这位数字化项目负责人同样表示，ChatGPT似乎不太可能用于大规模的学术作弊。 "即使人工智能最后提供了类似参考文献的东西，也很少能做到科学地引用。一旦对于一个主题有所了解，你很快就会注意到这一点"。
与此同时，ChatGPT也可以用于学习。大学生Dom告诉DW，他主要利用这个平台来更好地理解复杂的话题。"这就像有一个人坐在你身边，你可以请教问题。我知道它并不完全准确，但它给了我一个参考。"Dom表示，"如果没有ChatGPT，我不可能通过上次考试"。
另一位大学生Teresa告诉DW，她也在用ChatGPT。"但我不确定都可以用ChatGPT做什么"，她告诉DW，"到目前为止，我主要用ChatGPT来进行快速概览"。
还有一些大学生告诉DW，尽管ChatGPT推出已经一年了，但他们对使用该工具仍持谨慎态度。大学生Mariya告诉DW："我不相信它，不能保证它是正确的。"
很难说人们是应该对ChatGPT保持警惕，还是应该完全接受这项技术。但最近围绕OpenAI领导层变动的传言，包括奥尔特曼（Sam Altman）被解雇和重新聘用，表明该公司已经在开发一个新的人工智能系统，可能会让ChatGPT黯然失色。
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尽管一度被解雇的OpenAI联合创始人奥尔特曼已「官复原职」，但这起戏剧性事件背后似乎隐含着对科技与人类的担忧，目前OpenAI有可能已发展出超越人类的「通用人工智能」。对AI发展应持谨慎或开放态度？开发者意见不一。