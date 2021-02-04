CGTN在德获许可几无可能 在欧传播依然畅通

（德国之声中文网）中国环球电视网（英语：China Global Television Network，缩写为 CGTN），在中国的官方名称为中国国际电视台，是中国中央广播电视总台拥有的一个全球性电视网。CGTN于2016年12月31日正式成立，其前身为央视的外语国际频道，现拥有6个电视频道、1个视频发稿通讯社和新媒体机构，还在北美、非洲及欧洲设有分台。其中欧洲分台位于伦敦，2019年10月8日正式投入使用。

2021年2月4日，英国通讯管理局（Ofcom）在一份声明中表示，已吊销CGTN在英国播出的执照。英国通讯管理局称，根据调查，持有CGTN英国牌照的星华传媒公司（Star China Media Limited）对于中国环球电视网的输出内容并没有编辑控制权，CGTN最终是由中国共产党所控制，因此不具备持有执照的资格。

据CGTN所隶属的中央广播电视总台在其网上平台的自我介绍，中央广播电视总台为国务院直属，归口中央宣传部领导。其主要职责包括宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织重大宣传报道，为党中央、国务院提供内参报道、舆情信息，引导社会热点等等。其中，“加强国际传播能力建设，建设国际一流现代化媒体集团，讲好中国故事 ”被列为其八项职责的第七项。中央广播电视总台的资金基本都来自中国政府的一般公共预算拨款。

德国已按“欧洲跨境电视”协议行事

在英国通讯管理局吊销CGTN在英国的播出执照后，德国北威州媒体管理局对德国《时代在线》证实，已告知有线网络运营商这一情况，并告诉他们CGTN的节目因此在德国也不能继续传播。按照1989年欧洲多国在欧洲理事会框架下达成的“欧洲跨境电视”协议，如果一家广播电视台在签署协议的某一成员国境内获得播放许可，那么同时也就在协议其它成员国获得播放许可。德国有关方面认为，英国通讯管理局吊销CGTN在英国的播出执照后，CGTN在德国播出的法律基础也就不复存在。英国是“欧洲跨境电视”协议的成员国之一，其它成员国还包括阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维纳、保加利亚、德国、爱沙尼亚、芬兰、法国、梵蒂冈、意大利、克罗地亚、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、马耳他、摩尔多瓦、黑山、北马其顿、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、圣马力诺、瑞士、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、捷克、土耳其、乌克兰、匈牙利、英国和塞浦路斯。

德国各州媒体管理局的共同发言人表示， CGTN继续在德国继续播出的前提条件是出具有效的许可证。

根据“欧洲跨境电视”协议的原则，CGTN在只要签署该协议的任何一个国家重新申请到牌照，便可以恢复在德国等协议国的播出。

CGTN在德国获得播出许可希望渺茫

CGTN在德国继续播放的另一个途径是在德国申请播放许可。不过，据德国“时代在线”报道，迄今为止，德国16个联邦州的媒体管理局均未收到CGTN的牌照申请。作为一个国家媒体机构，CGTN在德国申请到播出许可的可能性原本也微乎其微。原因是，按照德国有关法律，广播电视必须遵从与政府保持距离的规定，才能在德国获得播放权。德国《州际广播条约》中规定，除教会和大学外，不能向公法机构的法人及合法代表、政党或选举人团体颁发广播电视许可。该规定也适用于来自外国的公法和国家机构。

以RT(Russia Today，今日俄罗斯）为例。该电视台被克里姆林宫定为该重要的战略机构，资金来自俄罗斯国家财政。因此，“今日俄罗斯”的德语频道迄今未能获得在德国的播出许可。再比如，德国之声（DW）的资金来源为德国联邦财政，因此也没有在德国境内的播出许可。

“欧洲跨境电视”协议效力今非昔比

理论上讲，“欧洲跨境电视”协议的条款适用于所有跨境节目，无论其传播方式是通过卫星、有线还是地面基站等等。但是，由于许可证制度来自地面广播频道数量有限的时代，因此，“欧洲跨境电视”协议的效力如今已大不如前。其一，卫星接收很难被禁止，其二，即便被取消播放执照，在因特网上也可以继续看到这些媒体提供的节目。比如，“今日俄罗斯”的德语频道虽然在德国没有播放广播电视节目的许可，但其网站在德国仍然可以浏览。

英国通讯管理局吊销CGTN在英国的播放执照后，沃达丰德国分公司表示，已经停止在该公司所拥有的北威州、黑森州和巴登符腾堡州有线电视网络中传送CGTN频道节目。不过，据本台记者亲测，在德国目前仍然能够接收由卫星转播的CGTN电视节目。在德国浏览CGTN的网站以及收看网上电视直播也不受任何影响。

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